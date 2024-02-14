ДТП з російськими військовими стає нормою для окупованих територіях

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З початку окупації ОРДЛО почало звикати до нових правил життя. Одне з правил: росіяни завжди праві, особливо, якщо це росіяни у військовій формі.

Спочатку це дивувало та бентежило. Бо ж критична більшість мешканців Донбасу на початок війни, нагадаю, що це 2014 рік, відносилась до росіян, як до божества, наділяло їх високоморальними якостями, цнотами, обожнювали. Тому перші ДТП сприймалися, як похибка у військовий час. Більше того, винного завжди робили жертву, бо ж "сам полез под танк". Усі ДТП, що були скоєні в ОРДЛО військовими з росії, особливо на військовій техніці, залишилися безкарними. Ані відшкодувань, ані вироку суду. Була людина – не стало, й крапка. Ну, пошепочуться люди на тему "что делается-то", але згодом вирішать "сама виновата".

Але війна розросталася. Російських військових в ОРДЛО ставало все більше, звісно це впливало на зростання криміналу й тих самих ДТП. Якщо брати статистику, то ось у 2014-2015 роках на Луганщині ДТП за участю російських та місцевих військових було 3-5 на місяць. Це заходила військова техніка, ще йшли бойові дії, росіяни їздили на важкій броньованій техніці по вулицям окупованих міст.

Але тоді вони ще не відчували себе господарями. Не ганяли, якось намагалися притримуватися правил дорожнього руху. З початку 2024 року на Луганщині відбулося вже 47 ДТП, більшість яких зі летальними наслідками.

Коли пишу про ДТП за вини російських військових, завжди згадую, як восени 2023 року у центрі луганська на пішохідному переході військова вантажівка російських загарбників просто розчавила жінку. Вантажівка не зупинилася, хоча бачила, що люди переходять по пішохідному переходові. Трошки пригальмувала, коли водій побачив наслідки, але майже одразу поїхала. Ніхто не викликав поліцію, "швидку", водій не чекав на освідчення. Жінка просто лежала на дорозі. Їхали машини, маршрутки, автобуси. Йшли люди. Усім було байдуже. Вірніше, ніхто не хотів проблем. Бо викликати "швидку" чи "поліцію" це стати свідком, свідчити проти російських військових, це просто втратити життя.

Ось такі цікаві нюанси життя у "республіках". Жоден з постраждавши у ДТП з військовими, не важливо, це російські військові, найманці "вагнера" чи місцеві мобілізовані, цивільні громадяни завжди залишалися винними й не отримували компенсації, лише погрози.

Що цікаво, жертви й самі не хотіли ані покарання, ані відшкодування, бо ж "ну что поделаешь, жизнь такая". Далі було не зовсім не так, як намріяли собі люди, а набагато гірше. "Республіка", де, як вони мріяли, будуть жити тільки свої, стала для них чужою. Бо свої тепер там виключно росіяни. Тому їздять вони, як господарі. Не встиг простий люди втекти з дороги, подавили той люд.

Кількість ДТП за участю військових наразі перевищує кількість ДТП, вчинених місцевими мешканцями. Така ж статистика на Ростовській області. Бо це прикордоння, саме з Ростовської області заходять в ОРДЛО усі військові колони. До війни ця область була занедбана, а зараз військовий центр. Тому синхронно з ОРДЛО тут зросла криміногенна обстановка. Бо на Ростовську область повертаються усі поранені, мародери, тут формуються частини з завербованих в’язнів російських тюрем. Тому тут життя вирує. По ДТП на Ростовщині можна дізнатися новини з фронту. Там зараз гаряче, то колони з боєприпасами та живою силою супротивника шмигають туди-сюди. Водії засинають за рулем, тому кількість ДТП зростає.

11 лютого 2024 року на виїзді з Новочеркаська у бік траси М4 близько 16:00 сталася ДТП, в якій постраждали двоє людей. За попередньою інформацією, водій військового бортового "Уралу" рухався з боку Новочеркаська, в районі грушевського перехрестя заснув за кермом, проїхав на заборонний сигнал світлофора, виїхав на бік зустрічного руху та врізався в автомобіль "Хюндай Соляріс", який зупинився перед світлофором з боку Ростова. Легковик послужив для навантаженого "Уралу" трампліном, і після наїзду на неї вантажівка перекинулася

Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали 41-річний водій "Соляриса" та 48-річний водій "Уралу". Обох постраждалих бригади швидкої допомоги доправили до лікарні. Щоб витягнути військовослужбовця з роздавленої кабіни вантажівки, знадобилася допомога рятувальників. Водієві легковика допомогли вибратися з машини очевидці. Боєприпаси, що розсипалися по дорозі, завантажили в інші попутні військові вантажівки, після чого колона продовжила рух. Рятувальникам та військовим знадобилося майже три години, щоб звільнити проїзд після ДТП. Що ж, шкода, що не здетанувало.

9 лютого ДТП з летальними наслідками теж за участю військової вантажівки, яка перевозила пальне, сталася на виїзді зі Довжанська (Свердловська) у сторону Сорокине (Краснодону), це Луганська траса.

А 9 та 10 лютого 2024 року військові вантажівки, якими керували російські окупанти, вбили людей у Луганську. Одна з них протаранила маршрутку, а інша просто переїхала легкове авто.

Сьогодення ОРДЛО та росії пов’язане до того часу, поки ОРДЛО буде окуповано загарбником. Маю надію, що там ще залишилися ті люди, які пам’ятають життя до війни та "руського миру". Їм є з чим порівняти оце страшне сьогодення. А росія хай знищує себе. Хай палають міста, хай їх автівки давлять їх людей, хай детонують снаряди й залишають смерть тому, хто їх породив.