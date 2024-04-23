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Політика

Європа вчиться на чужих помилках, але погано, що на наших

Олексій Голобуцький

Європа вчиться на чужих помилках, але погано, що на наших
Європа вчиться на чужих помилках, але погано, що на наших. Джерело: колаж: glavcom.ua

Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО і це питання є темою переговорів зі США, – президент Польщі Анджей Дуда у Fakt.pl.

"...Росія посилює мілітаризацію району Кьоніґсберґа. Нещодавно вона передала свою ядерну зброю до Білорусі. ...Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю у межах обміну ядерною зброєю/ Nuclear Sharing також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього".--Приклад України змусив всю Європу ставитись раціональніше і скептичніше до будь-чиїх обіцянок і гарантій, наскільки завгодно пафосних. Тільки реальний ядерний щит на твоїй території щось гарантує. Тільки ти сам або дбаєш про свою безпеку і недоторканність територій – або відгрібаєш від агресора. (До речі, Дуда оцінив посилення військового потенціалу Росії таким, що вже 2026-27, а не розрахункового 2030-го, забезпечить можливості нападу безпосередньо на країни НАТО).

Добре, що країни Європи вчаться на чужих помилках. Погано, що це наші помилки.

І дуже сподіваюсь, що прямо зараз якась частина коштів таємно таки виділяється на створення нашої власної бомби. Адже нічого ще не скінчилось – і не швидко скінчиться. А європейські внутрішньо- та зовнішньополітичні інтереси, як ми вже не раз за ці два роки спостерігали на власні очі, – штука змінна з кожними виборами.

Джерело:facebook.com

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