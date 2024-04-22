Французька вилка та бомба для ''Путіна''

Заява МЗС Франції 16 квітня про те, що "путіна" не запрошують на 80-річчя висадки в Нормандії - це демонстрація невизнання так званих виборів до РФ і пролог до розриву відносин з нею. До того ж, не лише Францією.

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Стоит также обратить внимание на даты: торжества в Нормандии пройдут 6 июня, а 15-16 июня пройдёт саммит мира в Швейцарии по принуждению РФ к миру. Инаугурация "путина" назначена на 7 мая. Тем самым Париж за три недели до неё дал понять Москве: он не сомневается в том, что инаугурация состоится, но расценивает её как глупый шаг и как точку невозврата. Кремлёвцам в последний раз предложили основательно подумать, прежде чем его сделать.

В подтверждение решительности французский суд конфисковал виллу "Сюзанна" в Биаррице у Бискайского залива, принадлежащую Артуру Очеретному, мужу экс-жены путина Людмиле. Конфискацию произвели на основании того, что Очеретный не захотел предоставить доказательства, что купил виллу на законные и трудовые доходы. Очеретный давно мог показать суду справки о своих немалых доходах в РФ, но кремлёвцы посчитали унизительным для братвы что-то доказывать французам. Особенно после того, как три года назад запретили им с 1 января 2022 г. поставлять шампанское в РФ под брендом "Шампанское", так как настоящее шампанское делают только в Краснодарском крае и в оккупированном Крыму. Французов обязали писать на бутылках кириллицей "Игристое вино", но в качестве "жеста доброй воли" разрешили писать на них слово "Шампанское" латиницей.

История с шампанским была плевком не только в национальную гордость французов, но и в адрес бюрократии ЕС, которая 10 лет систематизировала национальные бренды и писала инструкции к ним. Это был довесок к ультиматумам лаврова к НАТО – собрать манатки и свалить. Медведев тогда в очередной раз потребовал переименовать в РФ кофе американо в руссиано, и об этом сняли даже видеоролик. Неудивительно, что кремлёвцы запретили Очеретному носить справки в французский суд.

Неудивительно, что и суд оперативно передал 17 апреля решение о конфискации виллы в французские СМИ. Так как в решении упоминалась Людмила Путина, то песков уже 18 апреля стал рассказывать французам о священности частной собственности, но обошёлся без экскурсов в историю Французской революции и даже не вспомнил о большевиках. Лавров тоже забыл о своих ультиматумах декабря 2021 г. и стал божиться, что РФ никогда не хотела повоевать с НАТО.

Песков был на удивление лаконичен, что показывало – в кремле понимают: дело не в вилле, а в войне РФ с Украиной и в инаугурации "путина". Насколько хорошо понимают можно судить по тому, что расейская эмиграция, в том числе экс-разведчик во Франции Жирнов, вновь начала резко обсуждать, а кто бы нам замочил "путина" и побыстрей.

В Варшаве решили ей подыграть и стали рассказывать о готовившемся спецслужбами РФ в Польше покушении на Зеленского. СБУ подтвердила это, и "хорошие русские" стали мечтать о бомбе, которую Пентагон сбросит на лимузин или бункер с "путиным", так как разговоры о шарфике и табакерке, как и холодильник профессора Соловья, не вызывают уже интереса, и нужно что-то новенькое.

Теперь "хорошие русские" оправдываются, что они не могут замочить "путина", так как его усиленно охраняют, поэтому все надежды только на Вашингтон. Этим они в десятую годовщину начала разговоров о шарфиках и табакерках созналась в своей импотенции – революции в РФ не хотим, а заговор организовать не можем.

На политической могиле российской оппозиции можно уверенно писать – они не могли и не хотели. Забавно, почти все эти люди в молодости на отлично сдавали экзамены по марксизму-ленинизму и уверенно рассказывали на них, как правильно делать революцию. Некоторые из них даже служили в КГБ/ФСБ и делали революции и контрреволюции по всему миру.

Мечтания "хороших русских" о бомбовом ударе Пентагона по "путину" кроме поиска новизны имеют ещё две причины. Во-первых, это созерцание обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем. Во-вторых, "хорошие русские" и раньше говорили, как было бы хорошо, если бы украинцы сбили самолёт с "путиным", мы тоже порадовались бы с ними.

Эти разговоры "хороших русских" бесят профессора Соловья, и он подозрительно часто стал гневно требовать от эмигрантов определиться, они украинские политики или российские. Если российские, то негоже желать поражения своему отечеству, поучает их профессор, любящий игриво цитировать и копировать Ленина.

Нервозность профессора наводит на мысль о зарождении в околокремлёвских кругах здоровой конкуренции, кто раньше замочит "путина" и возьмёт на себя ответственность. Соловей нервничает, так как если это сделают эмигранты с украинцами, то ему ничего от победы не достанется и придётся отвечать на неудобные вопросы. Но профессор ещё не изучил вариант, что "путина" могут замочить таджики и ИГИЛ-Хорасан, а в Вашингтоне скажут: мы же вас предупреждали, не надо было отрезать людям уши.

На мысль о зарождении такой конкуренции наводит не только нервозность профессора Соловья, но и то, что никто из "путиных" не слетал посмотреть на наводнения за Уралом, лично положить мешок с песком в дамбу и погладить по головкам детей. Если во время потопа новоизбранный царь не с народом, то это не грубая ошибка его имиджмейкеров, такое исключено, а коллективное решение не вывозить "путина" за пределы Московской области.

Опасаются точно не того, что "путина" по-любительски забросают камнями в Орске, а его ликвидации профессионалами из школы экс-КГБ. После того, как рабочие на митинге освистали и забросали камнями Якова Свердлова по прозвищу "записная книжка Ленина", подобные эксцессы исключены. "Путин" ест уху только с проверенными рыбаками и жмёт руку только проверенным рабочим и крестьянкам.

Одновременно с французскими публикациями о конфискации виллы экс-жены путина в британском "Экономисте" 17 апреля появился материал по украинской теме: о наличии у ВСУ дронов с дальностью полёта 3 тыс. км, способных добраться до Урала и Сибири. Это даст новую информацию для размышлений "хорошим русским" об украинских дронах, которые найдут "путина" не хуже, чем бомба от Пентагона. Но есть и другой интересный аспект.

В марте этого года Кремль обратился в Высокий суд Лондона с иском о выплате двумя страховыми компаниями 436 млн. долларов в связи с подрывами труб "Северного потока". Основным страховщиком была британская "Ллойд", перестраховщиком – американская "Арка", обе очень респектабельные компании.

В итоге 18 апреля "Коммерсантъ" известил с прискорбием, что суд в выплате страховки отказал, так как подрывы были прямо или косвенно связаны с военными действиями, а страхование от них не входило в условия договора. Версия о подрыве его украинцами, запущенная немецкими газетами осенью 2022 г., и отчасти поддержанная тогда Москвой, оставила её без 436 млн. премии. Если Кремль реанимирует свои версии о подрыве труб американцами, британцами, поляками или норвежцами, то результат окажется ещё более интересным. Поэтому Дания и Швеция заявили об окончании расследований и передали право вынести вердикт Германии. Легко представить с каким удовольствием Олаф Шольц размышляет, когда выложить свою козырную карту вслед за Макроном.

Эммануэлем Макрон сделал три сильных информационных хода.

Дата юбилея высадки в Нормандии совпадает с первым днём начала голосования на выборах в Европарламент, которые продлятся до 9 июня. Отказ Франции пригласить на юбилей "путина" – хороший повод обсудить при подготовке к нему российско-украинскую войну и позиции в ней стран ЕС. Макрон свою позицию обозначил, когда призвал Европу направить солдат на помощь Украине.

Оппонировать Макрону будет Орбан. Он 19 апреля в Брюсселе заявил, что Евросоюз хочет втянуть европейцев в третью мировую войну, но венгерская хата с краю и венгры в этом не будут участвовать, пока у руля партия Орбана.

Третий сильный ход Макрона – его напоминание Москве о традиции прекращать войны на время Олимпиады. Песков уже проворнякал, это невозможно, поскольку за две недели перерыва на Олимпиаду армия Украины так усилится, что армия РФ не сможет её после этого сдерживать. Если не невозможно, то у французов появляется основание не пустить в Париж спортсменом из РФ и Беларуси даже под нейтральным флагом. Только под белыми флагами с красной и голубой полосами посредине соответственно, и то это тоже ещё надо обсудить.

Представлять РФ в Нормандии по всей видимости будет лауреат Нобелевской премии мира экс-редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, с которым Макрон побеседовал 19 апреля в Елисейском дворце, а не Юлия Навальная. Очевидно, в Нормандии будет и кто-то из "Сражающейся оппозиции". Профессору Соловью остаётся лишь биться головой о холодильник.

Помимо предупреждений от Франции, что инаугурация "путина" – это шаг в никуда, кремлёвцы получили аналогичные предупреждения от НАТО и США. Слова Столтенберга 19 апреля на заседании Совета Украина – НАТО, восстановленного саммитом в Вильнюсе после его фактического роспуска в 2020 г., о праве украинцев сбивать военные самолёты РФ в её небе, были восприняты уже даже Москвой как нечто само собой разумеющееся. Столтенберг даже не сделал оговорки, каким оружием можно их сбивать. После падения стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ в Краснодарском крае это утратило смысл.

Предостережение от США появилось 20 апреля в форме одобрения помощи Украине от Палаты представителей и разрешения ей президенту направить замороженные 30 млрд. денег РФ тоже на помощь нам. Интересны два аспекта.

Первый, за разрешение конфисковать активы РФ проголосовало 360 конгрессменов, что больше, чем 311 голос, отданный за выделение помощи в 61 млрд. Против, соответственно были 58 и 112 конгрессменов.

Второе, директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что снаряды и другое оружие можно будет передать ВСУ через неделю после решения Конгресса, так как всё это лежит на складах в Европе. Пентагон подтвердил его слова. Сказано это было 19 апреля на Совете Украина – НАТО, где ЦРУ и Пентагон убеждали всех быстрее прекратить марафон с голосованием. Американский марафон прекратился синхронно с украинским о мобилизации. Похоже, Белый дом ждал принятия закона о мобилизации как сигнала Банковой, что она будет продолжать сопротивление РФ, а не задавать вопрос, почему Украина ещё не в НАТО и искать Стамбула-2. Напоминает то, как глава "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили поставил ультиматум Евросоюзу – как только Грузию примут в ЕС, в тот же день "Мечта" отменит или перепишет свой закон об иноагентах.

Песков на предостережение США вяло пробормотал, в РФ якобы много американской собственности, и теперь её конфискуют. Песков вряд ли сам в это верит. В РФ есть активы граждан США, но не государства. Симметричным ответом станет конфискации активов граждан РФ в США, могут найти и "золото КПСС", а также разрыв дипотношений. Для кремлёвцев это как ядерный удар, и песков не может не догадываться, что о шарфике и табакерке в этом случае задумается даже группировка профессора Соловья.

Поэтому песков больше сосредоточился на том, что на поставке вооружений Украине обогатятся сами США, а украинцы будут только умирать на войне. Кто напал на Украину песков не признался, как и не сказал, насколько РФ обогатилась на войне с ней, и почему в РФ дефицит яиц. Песков слишком умён, чтобы тиражировать миф, что половина кур в РФ жила в Белгородской области и всех их убили "укронацисты".

Современная война очень затратное занятие. Поэтому Трамп прямолинейно, а Байден дипломатично говорят странам ЕС, что им надо выделять минимум 2% ВВП на оборону. Эстафету перенял Туск и заявил, что в 2025 г., когда Польша будет председательствовать в ЕС, он добьётся, чтобы все выделяли по 2,5%. Туск включается в предвыборные дебаты Макрона с Орбаном и шлёт польское предостережение Москве.