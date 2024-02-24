Інтерв'ю Зеленського FOX: прибічники Трампа можуть подивитися на війну Росії проти України не тільки з боку РФ

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, відомому своїм впливом на консервативну аудиторію, що загалом підтримує імовірного республіканського кандидата на посаду президента США Дональда Трампа.

Як відомо, саме Дональд Трамп зараз своїми заявами, а, імовірно, і діями, блокує можливість виділення такої необхідної допомоги для України, і тому розмова з аудиторією, яка орієнтується на Трампа, є важливим чинником навіть в ситуації, коли не стільки ця авдиторія впливає на колишнього американського президента, скільки сам експрезидент впливає на настрої цієї авдиторії, а також конгресменів, які залежать у своїх політичних перспективах від точки зору Трампа.

Також, важливим є факт інтерв’ю, оскільки воно є ніби відповіддю на двогодинну розмову президента Російської Федерації Володимира Путіна із американським консервативним телекоментатором Такером Карлсоном, колишнім ведучим телеканалу Fox News, відомим своєю підтримкою Дональда Трампа.

За великим рахунком, і глядачі інтерв'ю Володимира Путіна, і глядачі інтерв'ю Володимира Зеленського - це одна і та ж аудиторія людей, які притримуються так званих консервативних цінностей, і можуть скласти своє уявлення про перебіг російсько-української війни вже не тільки з точки зору очільника Росії, але й з погляду очільника України. Хоча ніде правди діти, Зеленський, на відміну від Володимира Путіна, який уникав розмов із будь-якими журналістами з країн цивілізованого світу, вже зустрічався із журналістами з цього американського каналу і ділився із ними своїми думками про те, якими були причини нападу Росії на Україну і як буде відбуватися ця війна у майбутньому. Однак зараз, коли Зеленський на тлі своєї зруйнованої російським нападом країни знову говорить із американцями про те, що відбувається у конфлікті, який зараз цікавить все меншу і меншу аудиторію у цивілізованому світі - це є важливим фактором підтримання уваги до війни, яка за кілька годин перейде у свій третій важкий рік.

Володимир Зеленський у цьому інтерв'ю стверджує, що політичне вирішення конфлікту між Росією та Україною буде базуватися на так званій українській Формулі миру, яка передбачає відновлення територіальної цілісності нашої країни та виведення російських військ з окупованої території. Зеленський також сподівається на підтримку провідними державами світу цієї формули, яка спирається на пріоритет міжнародного права. При всій скептичності ставлення до такого підходу, який може проявляти велика кількість українців, треба усвідомити його дипломатичну доцільність.

Так, звичайно, російські війська можуть залишити окуповані території не в разі якоїсь політичної домовленості, а тільки якщо ЗСУ вистачить сили для того, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Звичайно, сподіватися на підтримку всіх провідних країн світу також не варто, ба більше, після листопадових виборів 2024 року у Сполучених Штатах, якщо на них переможе Дональд Трамп, Китай може тільки посилити свою політичну й економічну взаємодію з Російською Федерацією, адже відомо, що там є набагато більш серйозний та жорсткий опонент китайського керівництва, ніж нинішній президент Джозеф Байден. Однак Україні потрібно зафіксувати свою максималістську дипломатичну позицію на майбутнє. Українці мають усвідомити просту річ: ця війна закінчиться, якщо ми взагалі можемо говорити про якесь закінчення цієї війни, яка може виявитися багаторічним тривалим конфліктом на виснаження, який із нинішньої фази великої війни просто перейде у фазу війни низької інтенсивності, от в цій ситуації позиція України має бути абсолютно жорсткою і абсолютно пов'язаною із захистом принципів міжнародного права та своєї територіальної цілісності.

З такою жорсткою безкомпромісною позицією буде виступати та російське політичне керівництво на чолі із Володимиром Путіним. Будь-які перемовини про закінчення війни, тим більше війни кривавої, тривалої, такої, що виснажує сили обох сторін і створює питання щодо виживання, завжди закінчується на якомусь дипломатичному треку, який не влаштовує жодну зі сторін, що брала участь у такій війні. Однак, якщо не ставити максималістських вимог, можна закінчити війну тільки на рівні капітуляції перед більшою потугою, а я нагадаю, що Україна воює із однією з найбільших ядерних потуг сучасного світу. Так що хай вимоги України будуть очевидно прозорими й максималістськими - це створює певну платформу щодо сподівань на те, що підсумки закінчення війни будуть не такими, якими їх хотіли бачити в російській державі.

Володимир Зеленський підкреслив, що втрати української армії вп'ятеро менші, ніж російської, і це може відповідати дійсності хоча б тому, що росіяни почали цю війну із наступу практично на всіх ділянках фронту, і зараз, після українського контрнаступу, також намагаються відновити свої наступальні дії із метою захоплення всієї території Донецької області, а можливо й інших регіонів України, які вже анексовані Володимиром Путіним. І звичайно ж, в наступі росіяни будуть втрачати більше, ніж українці, однак важливим є питання українських втрат у разі, якщо відновляться наступальні дії Збройних Сил України цього року чи у наступні роки тривалого російсько-українського протистояння. І тут, коли Володимир Зеленський говорить про підготовку нового наступу, ми з вами маємо усвідомлювати, що водночас потрібно говорити і про ту допомогу, яку Захід має надати Україні для того, щоб український наступ на російській позиції не призвів до критичних жертв серед українських військовослужбовців, і таким чином поставив питання виживання української нації як такої.

Про це також говорив Володимир Зеленський, про пріоритет збереження життів українських військовослужбовців у війні, де держава із населенням у 30 мільйонів протистоїть 140 мільйонам Російської Федерації з її агресивними намірами і бажаннями знищити як Україну, так і інші колишні Радянські республіки. Ці плани, як ми бачимо, почали активно втілюватися у життя після 2022 року. Володимир Зеленський не зміг пояснити конкретних причин, які призвели до звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, однак мені здається, ми з вами і не очікуємо цього пояснення, з тієї простої причини, що всі обставини, які супроводжували переформатування українського вищого військового командування були очевидні для українського суспільства і не супроводжувалися поясненнями для громадян України, зважаючи на те, що переважна більшість українців виступала проти такого переформатування.

Однак той факт, що західні журналісти тепер цікавляться відставкою Валерія Залужного як головною темою у своїх розмовах не тільки з українським президентом, а практично з усіма своїми українськими співрозмовниками, також мала б стати непоганим уроком як для Володимира Зеленського, так і для інших працівників політичного керівництва нашої країни: будь-яке рішення, яке не можна пояснити конкретними мотивами, завжди зменшує довіру до того, хто це рішення ухвалює. І це стосується не тільки ставлення українського суспільства до подібних рішень, а й ставлення західних союзників, від підтримки яких критично залежить виживання Української держави і нації, яка сьогодні знаходиться на її території.