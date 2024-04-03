Виснаження російських окупаційних військ іде за планом: втрати рекордні

Після захоплення Авдіївки здавалося, що Росія візьме оперативну паузу і займеться відновленням боєздатності підрозділів, які зазнали колосальних втрат. Але замість цього вона продовжила за інерцією наступати, вичавлюючи з військ решту потенціалу і навіть вводячи резерви. А тому березень 2024 року за втратами в армії РФ не став "нижчим" за попередні місяці, а за деякими показниками і зовсім рекордним.

Втрати особового складу

У березні 2024 року російські окупаційні війська не зазнали рекордних втрат особового складу, але все-таки вони виявилися досить високими – 28 200 осіб. Це четвертий показник за весь період повномасштабної війни та порівняно стабільний з моменту авдіївського наступу РОВ.

Зазначу, що у жовтні 2023 року втрати окупантів склали 22 920 осіб, у листопаді – 28 550, у грудні – 29 970, у січні 2024 року – 26 220, а в лютому – 28 450.

Так, за пів року втрати особового складу у РОВ склали 164 310 осіб.

Втрати танків

Протягом першого місяця весни РОВ втратили 376 танків знищеними, пошкодженими та затрофеєними. Це не рекордний показник втрат, але також досить високий. З іншого боку, він буквально до краю вичавлює місячний показник військово-промислового комплексу РФ щодо постачання танків у зону бойових дій та ремонтних потужностей рембатів і навіть заганяє їх у мінус.

У цьому плані лютий, коли РОВ втратили 288 танків, дав змогу окупантам навіть накопичити деяку кількість ОБТ, а не лише компенсувати втрати.

У зоні бойових дій дедалі частіше почали використовувати танки Т-62 і Т-54/55 в ударних колонах.

Втрати бойових броньованих машин

Втрати ББМ у березні становили 739 одиниць. Знову ж таки, це не рекордний показник, але й не занижений. Крім того, у зоні БД стали з'являтися не тільки давні, які витягли зі складів, БТР-60 і БТР-50П, а й унікальні зразки.

Зокрема, на фронті вперше було ідентифіковано, а заодно і знищено унікальну радянську командно-штабну машину "судного дня" – ВТЗ "Ладога".

Використання в бойових діях таких унікальних музейних експонатів свідчить про те, що російські окупанти відправляють в Україну все, що здатні привести в робочий стан – незалежно від того, наскільки це унікальний зразок техніки.

Втрати ствольної артилерії

У березні у РОВ було зафіксовано рекорд втрат ствольної артилерії – 976 (попередній було встановлено у вересні 2023 р. – 947). Це може бути обумовлено поставками в зону бойових дій для РОВ все більше артилерійської компоненти буксированого типу.

Буксировані гаубиці радянського зразка (з недостатньою дальністю ураження цілі і точністю) стають не тільки більш простою ціллю для далекобійної та високоточної артилерії в межах контрбатарейної боротьби, а й для fpv-дронів.

Втім ВПК Росії зміг наростити такими поставками артилерійську компоненту окупаційних військ, адже на відновлення гаубиць такого типу, що знімаються зі зберігання, йде менше часу, ніж на відновлення САУ або РСЗВ.

Втрати РСЗВ

Показник знищених реактивних систем залпового вогню є досить низьким за березень – 23.

Це зумовлено тим, що РСЗВ через їх невелику кількість у військах порівняно зі ствольною артилерією намагаються тримати на граничному віддаленні від лінії бойового зіткнення, що ускладнює знищення цієї компоненти.

Втрати ППО

За березень російські окупанти втратили 53 системи протиповітряної оборони. Це третій показник за весь час повномасштабної війни, а з липня 2023 року настільки суттєвий.

Знищення ППО є важливим елементом, що впливає не тільки на зону бойових дій, а й на захист у самій Росії, адже компенсація втрат часто проводиться за рахунок комплексів, що діють на території РФ.

Втрати автотранспорту

А ось у цій категорії у РОВ просто гіперрекорд за кількістю втрат за березень – 1546 одиниць.

Цей показник пояснюється тим, що неброньований автомобільний транспорт цивільного типу дедалі частіше і масово застосовують не за призначенням – у тилу, а під час штурмових дій по лінії боєзіткнення.

Нестача танків, ББМ, бронеавтомобілів для регулярних, системних штурмів позицій Сил оборони України компенсується транспортом взагалі без броні, у зв'язку з чим зростання втрат цієї компоненти є просто феноменальним.

Все це вказує на те, що показники цих втрат зростатимуть і надалі. Якщо тільки не виникне інша нагода – дефіцит пального. І тоді більша частина транспорту в РОВ стоятиме.

Втрати спецтехніки

Третій місяць поспіль втрати спецтехніки в окупантів залишаються стабільно високими. У березні цей показник встановив новий рекорд – 215 одиниць.

Такі втрати обумовлені необхідністю евакуації пошкодженої техніки з ЛБЗ для подальшого ремонту, внаслідок чого спецтехніка опиняється під ударом.

Дуже примітним стало активне застосування РОВ з початку 2024 року рідкісних російських ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ-Л "Бєглянка".

Робота над проєктом БРЕМ-Л розпочалася у 1980-х, а її перший дослідний зразок було створено у 1990-х. Проте в російській армії дуже скептично ставилися до концепції броньованої ремонтно-евакуаційної машини на базі БМП-3, яка орієнтована виключно на евакуацію однотипної техніки. А тому, незважаючи на вельми широкий парк ББМ, не поспішали її масово замовляти. Натомість БРЕМ-Л змогли продати ОАЕ та Венесуелі.

Але зараз БРЕМ-Л "Бєглянка" відправляють у зону бойових дій, оскільки рекорди з втрат спецтехніки та загальна кількість втрачених евакуаційних машин створили гострий дефіцит цієї компоненти. Втрати російських основних бойових танків (ОБТ) в Україні призвели до того, що зараз більша потреба в евакуації техніки полегшеного типу масою до 40 тонн. Тому потреба у БРЕМ-Л, якою Т-90М "Прорив" не витягнути, а ось БМП-2 – цілком, зростає.

Висновки

Російська армія в Україні продовжує зазнавати високих і часом рекордних втрат. Очевидно, що концепція війни на виснаження, про яку я писав у грудні 2023 року в матеріалі "Зміна пріоритетів війни: важливі території чи виснаження ворога", працює успішно.

Так, це складна фаза війни, багатьом незрозуміла, адже в цей період не повинно бути прив'язок до територій, має бути прив'язка до кількості ворога, що знищується.

Показники минулих трьох місяців і березня, зокрема, вказують на те, що виснаження російських окупаційних військ іде за планом. Прискорення його можливе лише у разі збільшення підтримки наших партнерів, на що покладаються чималі надії.