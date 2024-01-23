Кремль виявився нездатним захистити росіян: із 'СВО' повертаються злочинці

Російська пропаганда вперше за довгі роки почала апелювати до образу бажаного майбутнього - "нової Росії" та її ролі в новому світі, що змінюється. Як пише Jamestown Foundation, на даний момент цей образ гранично неконкретний, проте сама орієнтація на ідеал "світлого майбутнього" таїть нові загрози для Кремля. З одного боку, риторика про рух заповітної мети здатна на короткостроковий період надихнути росіян. З іншого боку, протиріччя між пропагандистською картинкою та реальністю з кожним днем стають все очевиднішими.

Далі текст мовою оригіналу

Первым таким противоречием становится неспособность властей обеспечить элементарную безопасность населения на фоне войны. Начало года ознаменовалось мощной украинской атакой российского приграничного города Белгород, в результате чего пострадали сотни человек. При этом, согласно данным независимых журналистов, именно война и вызванные ею атаки на российские города вызывают больше всего тревог россиян.В начале 2023 года пик тревожности был вызван проникновением украинских диверсионных групп на территорию России и атаками беспилотников. В середине года больше всего тревоги вызвал мятеж Евгения Пригожина, а затем – страхи перед возможным наступлением ВСУ. Абсолютный лидер среди причин тревожности в третьем квартале года – атаки украинских беспилотников, а конец года ознаменовался страхом новой возможной мобилизации. Ее усугублению способствовали также облавы на мигрантов с целью их отправки на фронт в новогоднюю ночь.

Еще одной угрозой безопасности россиян становятся преступления бывших заключенных, возвращающихся с фронта. Их количество также растет. Как отмечают независимые журналисты, далеко не все они возвращаются в тюрьму после повторных нарушений, и часто судьи выносят наемникам неоправданно мягкие приговоры. Весьма показательным случаем является убийство отца главы пресс-службы РПЦ Владимира Легойды 25-летним Адамом Щербаковым. Ранее он был многократно судим и должен был выйти на свободу только в 2025 году, однако был помилован после окончания службы.

Конечно, тревожность еще не означает рост протестных настроений. Напротив, определенный уровень тревожности может вызвать обратную реакцию – парализовать волю людей и обострить их потребность обрести хоть какую-то опору и "почву под ногами", которой становится консолидация вокруг власти. Однако, как справедливо отмечают политические обозреватели, общество склонно уставать от войны, если не видит перспектив.В качестве перспектив пропаганда все чаще называет "строительство новой страны и нового мира" и создание новой "мобилизационной экономики", которая, в отличие от прежней, "полуколониальной", обеспечит грандиозный экономический рост. Вместе с тем, по мнению специалистов, проблемы в российской экономике будут только усугубляться.

Российская экономика действительно перешла на военные рельсы, о чем с гордостью сообщают пропагандисты. По их словам, "российский оборонно-промышленный комплекс кратно нарастил свои возможности и в полном объеме обеспечивает армию всеми необходимыми вооружениями". Вливания в оборонный комплекс в самом деле носят огромный характер. Еще летом 2022 года сообщалось, что предприятия Ростеха переходят на работу в несколько смен и отказываются от отпусков для выполнения гособоронзаказа.В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о 10 годах тюрьмы за срыв условий гособоронзаказа, а через месяц создал при кабмине Координационный совет по обеспечению потребностей армии. При этом закупки для оборонных нужд с ноября 2022 года разрешено проводить в упрощенном порядке, без соблюдения конкурсных процедур.

О росте военного производства свидетельствует и увеличение закупок необходимого для него сырья. Так, по данным независимых журналистов, с начала полномасштабного вторжения в Украину возросли поставки в Россию хлопковой целлюлозы, необходимой для производства пороха. Целлюлозу ввозят почти исключительно из Казахстана и Узбекистана, притом зачастую в обход санкций. Если в 2021 году эти страны поставили в Россию хлопковой целлюлозы почти на 4 млн долларов, то в 2022-м – почти на 10 млн долларов. Среди клиентов узбекских и казахских производителей указаны множество подсанкционных предприятий, а в некоторых контрактах напрямую прописано, что поставки хлопковой целлюлозы в 2023 году являются частью оборонного заказа.Независимые журналисты отмечали, что именно увеличение оборонного заказа помогло избежать серьезного спада производства в России в 2022 году. При этом пропагандисты не скрывают, что именно война и связанный с ней рост военного производства привел к перераспределению финансирования в беднейшие регионы России и резкому росту благосостояния прежде малообеспеченных людей. "В регионы пошел денежный поток!" – восклицают они.

Западные эксперты также признают, что вливания в оборонный комплекс несколько стимулируют экономику, однако в долгосрочной перспективе окажутся для нее "бомбой замедленного действия". Специалисты отмечают, что сокращение инвестиций в школы и образование приведет к сокращению производительности труда в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а нехватка инвестиций в систему здравоохранения усугубит и без того ужасную демографическую ситуацию. Сильнее всего эти последствия проявятся, когда военные расходы начнут сокращаться.Российский экономист Сергей Алексашенко также считает, что Россию ожидает нехватка кадров на гражданских предприятиях, обусловленная мобилизацией и тем, что военные заводы начнут "перетягивать" к себе квалифицированных специалистов из гражданского сектора. Даже лояльные властям медиа отмечают, что Россию ждет кадровый голод. При этом нивелировать экономические проблемы с помощью традиционных рыночных механизмов станет все труднее.

Один из создателей Высшей школы экономики Игорь Липсиц считает, что рыночные механизмы в современной России стремительно сокращаются, и наблюдается возврат к началу 90-х годов, но уже без перспективы экономического роста. Другие эксперты также полагают, что рост вмешательства государства в экономику приводит к тому, что естественные рыночные механизмы перестают работать, а управление экономическими процессами "в ручном режиме" рано или поздно даст сбой. И, чем дольше эти тенденции будут прогрессировать, тем меньше доверия будут вызывать пропагандистские лозунги о "светлом будущем".