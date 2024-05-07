Мішель Обама як запасний варіант для Джо Байдена: чи є у демократів план Б?

Новина про те, що демократи розглядають Мішель Обаму як запасний варіант для Джо Байдена на виборах (про що помпезно сповістив Der Spiegel), - це інформація, скажімо так, майже півторарічної давнини.

Чи розглядали? Так, розглядали. Чи "злітає". Ні, не злітає. Говорено-переговорено на рівні американських експертів і соціологів. І навіть попри поважний вік Байдена, Мішель не набирає більше. То про що розмова?

Але чи розглядають демократи варіант Б? Це якраз можливо. І так, щоб не проводити нових праймеріз, це питання може бути ухвалене керівництвом партії і бути затвердженим безпосередньо на зʼїзді. Але й це не новина, а процедури, які давно описані. Тому все, про що сповістив Der Spiegel, - це скислий інформаційний борщ. Але наші медійники цю модальність помітили лише зараз. Нічого нового й тут.