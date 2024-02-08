Несподівано у Росії виник феномен 'Надєждіна': тепер Кремль думає, що з ним робити

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Несподівано для багатьох, в росії виник феномен "Надєждіна". Формально в росії відбувається виборчий процес по виборам президента путіна президентом росії, вже в п’ятий раз. Сподіватись на те, що в путінській росії можуть бути чесні демократичні вибори і кожному виборцю буде забезпечено вільне волевиявлення - це не просто ілюзія, це – казка, яка ніколи не стане дійсністю.

Путін і кремль повністю контролюють не тільки загалом усе суспільно-політичне життя в рф, але і життя кожної людини. Кремль не допускає не то що існування опозиції, а навіть можливості існування іншої думки, яка може бути відмінною від офіційної позиції влади. В таких умовах поява кандидата в президенти рф Бориса Надєждіна, який публічно на усю країну оголосив деякі свої політичні наміри, що облетіли не тільки усю росію, але й увесь світ, виглядає досить дивно. Людей, знайомих з внутрішнім життям в росії, цікавило і цікавить лише одне питання - як таке стало можливим в путінській росії і як путін це міг допустити, якщо він справжній путін? Але, найбільше що цікавило і продовжує цікавити людей - чому цей Надєждін до цих пір не у в’язниці? Або ще більш радикальне питання - чому він до цих пір живий?

Багато хто на ці та багато інших питань відповідав дуже просто - це креатура чи підстава Кремля, щоб створити ілюзію виборів. Я теж вже давно задавав собі питання, а кому це вигідно і хто допустив Надєждіна на центральні телеканали у програми головних пропагандистів Кремля, в яких він часто висловлював такі свої думки, за які будь-хто вже давно був би у в’язниці. Але, не Надєждін. Він продовжував свою політичну риторику, яка багато у чому протирічила позиції влади. Це і наводило на припущення, що це узгоджений з Кремлем кандидат, якого давно влада готувала у спаринг партнери путіну. Але, вже перші публічні висловлювання ще не офіційного кандидата у президенти рф викликали шок, як серед значної частини російського населення, так і в Кремлі.

Надєждін так пояснив ситуацію з своїм висуванням кандидатом у президенти рф - "Це дивовижна історія. Влітку, коли я тільки оголосив, що балотуватимуся прямо на засіданні Центрвиборчкому, де мене знімали з виборів губернатора Московської області, я сказав: "Так ви мене в губернатори не реєструєте — я піду в президенти". Мені всі казали, що я приколююсь, і мені не дадуть висунутися. Я ще раніше написав маніфест, в якому йдеться, що я принциповий противник політики Путіна, що я виступаю за припинення СВО. Мені казали, що з такою повісткою жодна партія мене не висуне, усі просто злякаються. Згодом знайшлася партія. Велике дякую Андрію Нечаєву, моєму старому товаришеві. Його партія "Громадянська ініціатива" висунула мене. Потім мені почали говорити, що Центрвиборчком не дозволить відкрити виборчий рахунок. Так було з Катериною Дунцовою. Мені дозволили відкрити виборчий рахунок, бо до моїх документів, які ми подали після з'їзду партії, неможливо було причепитися. Потім почали говорити, що я не зможу відкрити штаби, тому що Центрвиборчком видав нам дозвіл прямо перед новим роком, 29 грудня ми відкрили виборчий рахунок. З першого до восьмого січня наша країна не працює, свята у нас довгі. Ми примудрилися відкрити за ці дні перші штаби відразу після нового року. Зараз у нас у 100 містах Росії та за кордоном збираються підписи. На кожному етапі мені казали, що мені не вдасться. Ніхто не вірив, що ми дійдемо до цієї стадії. Що у всій країні черги вишиковуватимуться, щоб підпис поставити. Ніхто не вірив, що ми гроші зберемо та відкриємо штаби. Нині всі кажуть, що мене не зареєструють. Я не знаю, як мене не зареєструвати. Причепитися до формальностей, мабуть, можна. Але вся країна бачить, як юрби людей стоять, щоб поставити підпис за Надєждіна. У всіх містах, де буваю, я питаю: "Ви бачили черги людей, які стоять на морозі, щоб поставити підпис за Путіна?" Їх ніхто не бачив. Він збирав 300 тисяч підписів, кажуть зібрав 2 мільйони. Якщо Путіна зареєструють, значить і мене мають"

Надєждін виконав вимоги виборчого законодавства і здав необхідну кількість підписних листів в свою підтримку в ЦВК росії, де зараз вирішується питання чи його зареєструють кандидатом в предиденти рф. Поки що виглядає так, що кремль ще не прийняв остаточного рішення про те, чи допускати такого кандидата на вибори, чи ні. Адже Надєждін відкрито виступає проти війни в Україні ( хоча не називає це війною, а СВО) і це прямо записано в його програмі, а значить проти путіна! Такого в росії ще не було, щоб будь-який політик набрався сміливості і виступив проти путіна!

Тисячі росіян вистоюють багатокілометрові черги щоб поставити свій підпис в підтримку Надєждіна.

Люди, які хотіли віддати за нього свій підпис, вони сприймають Надєждіна не як кандидата, який боротиметься за комунальне господарство, а як за того, хто зупинить війну (СВО). Достатньо процитувати слова, які він сказав в ефірі НТВ, куди його запрошували як хлопчика для биття, щоб зрозуміти його політичну позицію - "За нинішнього політичного режиму нам не світить повернутися до Європи, нам треба просто обрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною". І далі Надєждін пояснив -. "Цей виступ розійшовся по всьому світу і породив купу нарізок. Після цього мене більше не звуть, бо я сказав те, що хочуть почути мільйони людей. Як припинити спецоперацію? Я маю докладний план. Я написав текст, що називається "План Надєждіна". Це дії на перший день президентства, перший тиждень, місяць, термін. За цим планом першого дня я роблю таке: звільняю політв'язнів, встановлюю контроль над ядерною валізкою, формую уряд, призначаю прем'єр-міністра. Щодо СВО. По-перше, я виступаю публічно із пропозицією до керівництва України та коаліції, яка підтримує Україну, негайно оголосити режим припинення вогню та розпочати мирні переговори…. По-друге, я припиняю режим мобілізації у країні. 21 вересня 2022 року було оголошено часткову мобілізацію, і 300 000 людей закликали, і багато хто зараз ще там. Я повертаю їх додому. Мирні переговори будуть довгою та важкою історією. Термін президентства, природно, поверну чотири роки, а не шість. Проблеми Росії почалися з того часу, як Путіну зробили шість років, і він скасував обмеження на два терміни"

Що стосується того, що багато людей не вірять у те, що Надєждін не є проектом Кремля. Він це пояснив наступним чином - " Я вже казав, що ніхто не вірив, що я відкрию рахунок, зберу підписи, збудую штаби. Так само спочатку всі казали, що я — кремлівська мурзилка. Слово таке цікаве. Виявляється, мурзилка — це хтось таємно працює на владу. Я думав, це таке гарне звірятко з мультика. Далі говорили, що мене спеціально Кремль витяг. Дорогі товариші, і те, й інше – досконала неправда. Я абсолютно сам собою. Думаю, що я потрапив до потужного суспільного запиту. У маніфесті я написав, що я проти політики Путіна, я за те, щоб Росія була мирною та вільною, за припинення СВО. Найжахливіше, на мою думку, те, що Путін втягнув країну назад у ту колію, з якої ми намагалися всі ці роки вибратися. Ця колія мілітаризації, авторитаризму та ізоляції поглинула Російську Імперію".

Треба відзначити, що риторика Надєждіна і про війну ( СВО), і про умови її припинення, і щодо повернення Україні окупованих територій, включає Крим, постійно знаходиться в динаміці. І якщо на початку своєї публічної риторики проти війни, Надєждін дотримувався офіційної позиції Кремля, бо виступав за мирні переговори , але в рамках Конституції рф, то зараз і на це питання і, на багато інших його риторика або змінилася, або змінюється. Зокрема, чи буде він дотримуватися конституції Російської Федерації, адже за конституцією ці чотири області України є російськими. На це Надєждін пояснив, "Чесно говоритимемо, навряд чи значна кількість російських виборців готова їх віддати, але є нюанс. По-перше, навіть російські начальники не можуть чітко відповісти, яка частина Херсона і Запоріжжя згадується в конституції. По-друге, у конституції Росії є дев'ята стаття, яка припускає зміни російської конституції. Я свято дотримуватимуся дев'ятого розділу, на відміну від путіна… Є дев'ятий розділ, у ньому написано механізм зміни конституції Росії. Якщо мене підтримає російський народ, то все, що потрібно полагодити в конституції — полагодимо.".

Тепер перед Кремлем надзвичайно серйозна проблема, що робити з Надєждіним. Його популярність вражає. За рейтингом він вже другий, деякі соціологи називають що він має вже 10% і його рейтинг дуже стрімко збільшується. Він тепер являє собою пряму загрозу путіну. Зрозуміло, що ЦВК росії повністю контролює кремль, але у разі якщо його допустять до виборів він може набрати до 35% голосів. І взагалі, ситуація може скластися так, що неможливо буде задіяти масову фальсифікацію. Це може призвести до другого туру. А з цим в Кремлі навряд чи будуть згодні.

Разом з тим, очевидно що влада в Кремлі не може допустити такого сценарію виборів, більше того ці вибори можуть взагалі перетворитись на "референдум довіри до війни з Україною" і довіри до путіна. Кремлівська влада розуміє, що останніми місяцями підтримка війни з Україною різко впала, а перспектива загальної мобілізації взагалі лякає населення. Тому ця ситуація з Надєждіним може стати, якщо вже не стала серйозною загрозою усій владі путіна.

Але, при цьому, ми не можемо забувати про відвертий цинізм і зухвалість путіна, а тому повністю виключати, що Надєждін все таки є креатурою Кремля, мабуть не варто. Можливо його розкручують для якихось інших важливих для путіна справ.

Скоро усе це побачимо. Якщо наші припущення правильні, то ЦВК відмовить йому у реєстрації як кандидата в президенти рф, а Верховний суд рф задовольнить позов і зобов’яже ЦВК зареєструвати Надеждіна, як кандидата в президенти рф.

Уявляєте який це викличе ажіотаж поки Верховний суд рф буде розглядати позов Надєждіна. Це значно вплине на його рейтинг. Але, ЦВК рф, без вказівки путіна, ні за яких обставин, не зареєструє Надєждіна. Тоді все і стане зрозумілим.

А може це дійсно, кінець епохи путіна?