Росія несе рекордні втрати: наслідки вторгнення РФ в Україну

Вторгнення російської армії в Україну стало найпровальнішою та найганебнішою кампанією для Росії за весь час її існування. Втрати ж окупаційних військ уже вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни. Причому унікальність у тому, що в певні місяці армія Росії втрачала стільки особового складу чи танків, скільки не налічується навіть у деяких арміях країн НАТО.

Втрати особового складу

Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 р. – 28 550, а третім – січень 2024 р., 26 220.

Тобто це були три місяці дуже жорсткої роботи по живій силі противника, який намагався наступати у складних погодних умовах, а також зазнаючи проблем зі штатним забезпеченням підрозділів, маючи нестачу професійних офіцерів та особового складу.

Все це сумарно призвело до настільки рекордного завершення 2023 року та початку 2024-го щодо втрат в особовому складі російських окупаційних військ.

Втрати танків

Найбільше окупанти втратили танків у жовтні 2023-го – 521. Це, наприклад, у 2,5 рази більше, ніж танків на озброєнні Великої Британії.

Саме тоді почався наступ окупантів на Авдіївку. На прорив укріпрайону було кинуто сотні одиниць техніки. Перша хвиля наступу провалилася з тріском, а кількість втрачених основних бойових танків перевищила сотню лише у районі цього міста.

Наступні штурмові дії у напрямку Авдіївки не містили такої кількості ОБТ, що було зумовлено неможливістю так швидко компенсувати втрати.

З урахуванням протяжності фронту й площі самої Авдіївки у співвідношенні із силами та засобами, які тоді залучили РОВ, цей танковий прорив можна вважати найганебнішим в історії воєн та конфліктів – а це по-своєму також рекорд.

Втрати ББМ

Найбільше бойових броньованих машин російські окупанти втратили в березні 2022-го – 889. Це більше, ніж, наприклад, стоїть на озброєнні ББМ VBCI в армії Франції.

З того місяця було кілька наближень до цього показника (у травні 2022-го – 872 та у жовтні 2023 р. – 843), але перевершити перший, повний місяць протистояння окупантам вони не змогли.

Російська десантура надовго запам'ятає пекельний березень 2022 року. Хоча, якщо вже по правді, пам'ятати його там практично нема кому.

Нині ж ББМ у зоні бойових дій стає дедалі менше, оскільки компенсацію втрат російський військово-промисловий комплекс неспроможний витягнути до рівня щомісячних потреб. Із цього випливає, що навряд чи колись березневий рекорд 2022-го буде побито.

Втрати ствольної артилерії

Російські окупаційні війська втратили найбільше ствольної артилерії у вересні 2023 року – 947. Це більше, ніж є на озброєнні армії Італії.

Такий показник став наслідком погіршення якості самих артсистем, що поставляються РОВ, серед яких стало переважати дедалі більше буксируючих гаубиць, знятих із консервації. Низька точність, відсутність мобільності, мала дальність ураження цілей – усе це позначилося на показниках втрат. І позначатиметься надалі.

Втрати РСЗВ

Рекордним за показником втрат реактивних систем залпового вогню в армії Росії став липень 2023 року – 67. До нього дуже близьким був листопад – 66, і вересень – 63. Загалом 2023-й став показовим роком, коли РСЗВ почали застосовуватися максимально безтурботно, наближаючись до лінії бойового зіткнення і відігруючи функціонал ствольної артилерії. Це було зумовлено дефіцитом СА, особливо далекобійної.

Тобто очевидним було явне погіршення поставок і компенсації втрат зі спробами вирішувати проблему незвичними та дуже ризикованими способами.

Втрати ППО

Найбільше російські окупанти втратили ППО у липні 2023 року – 73. Це був самий розпал наступу Сил оборони України в Запорізькій області. І щоб зменшити роботу БПЛА та української авіації по лінії бойового зіткнення, росіяни підтягували свої засоби ближче до зони ризику.

Завдяки саме цим діям ми й змогли в липні 2023 р. значно послабити їхню компоненту ППО не тільки в зоні бойових дій, а й у самій Росії. Адже окупантам, щоб компенсувати втрати, довелося перекидати ППО з території РФ – у такий спосіб оголюючи внутрішній російський повітряний простір.

Втрати автотранспорту

Рекорд втрат автотранспорту окупаційних військ було зафіксовано у січні 2024 року – 937. У грудні 2023-го лише на шість менше – 931.

Такі втрати обумовлені тим, що РОВ усе частіше застосовують у зоні бойових дій неспеціалізовану техніку, яка легше знищується та простіше отримує пошкодження. Часом нею навіть намагаються у підрозділах штатно замінити функціонал ББМ.

Усе це вказує на те, що показники цих втрат зростатимуть і надалі. Якщо тільки не виникне інша нагода – дефіцит палива. І тоді більша частина транспорту РОВ стоятиме.

Втрати спецтехніки

Специфічна категорія, яка встановила абсолютний рекорд у січні 2024 року, – 185 одиниць.

І це абсолютно не дивно, враховуючи, скільки техніки російські окупанти втратили за час авдіївського наступу, та бажання командування хоч якусь частину цієї техніки евакуювати на ремонт.

Підсумок

Як бачимо, російська армія в Україні зазнала не лише наймасштабніших історичних втрат, а й репутаційних. У Європі побачили, як військова машина, здавалося б із безмежними ресурсами, втрачала на місяць стільки техніки, скільки ніколи не було на озброєнні у деяких країн НАТО.

Кожен із цих епізодів чітко показує, наскільки відчайдушна та безкомпромісна боротьба ведеться в Україні за виживання нації та скільки ресурсів, як людських, так і технічних, не шкодує Росія, щоб цю націю знищити.