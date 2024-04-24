Росія всерйоз починає воювати з Європою?

У Німеччині було затримано передбачуваних російських агентів, які готували диверсії на військових об'єктах. Російські аналітики дедалі частіше розглядають західні країни як прямого військового супротивника. Тим не менш, низка європейських країн продовжує постачання до Москви обладнання для виготовлення озброєнь, пише у своєму матеріалі Jamestown Foundation.

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17 апреля полиция Баварии задержала двух человек, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. Их обвиняют в сговоре с целью устроить взрыв и поджог, диверсионной и угрожающей безопасности военных объектов деятельности. По версии прокуратуры, один из подозреваемых в разговоре с сотрудником российской спецслужбы заявил о готовности поджигать и взрывать военные объекты и промышленные предприятия. Таким образом он хотел помешать поставкам военной помощи Украине. По версии следствия, он отслеживал транспортные маршруты, по которым производилась доставка военных грузов, и наблюдал за крупным военным полигоном в Графенвере. Кроме этого, в 2014-16 годах обвиняемый воевал в Украине в составе армии так называемого "ДНР"

Хотя это далеко не первый случай задержания российских агентов в Европе, большинство предыдущих дел были связаны с "классическим" шпионажем или с целевыми убийствами граждан России за рубежом. Обвинения в подготовке диверсий на иностранных объектах встречались сравнительно редко. Самым ярким таким случаем стало обвинение в причастности к взрыву на складе боеприпасов компании Imex Group в селе Врбетице на востоке Чехии, выдвинутое чешскими властями в 2021 году в отношении сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также подозреваемых в попытке отравления перебежчика ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне в 2018 году.

Что касается нынешних обвинений, российские пропагандисты, как и следовало ожидать, отрицают наличие диверсионной агентурной сети. По их версии, шпиономания нагнетается немецкой пропагандой намеренно, чтобы иметь возможность также обвинить Россию в недавно случившемся пожаре оружейного завода в США и взрыве на аналогичном заводе в Великобритании.

Сведений о причастности России к этим двум инцидентам на данный момент нет, однако судя по публикациям российских аналитических центров и военных аналитиков, Москва всерьез начала рассматривать Запад как своего основного военного противника и сместила акцент от анализа политической ситуации на военную аналитику. Довольно показательно, что основной российский аналитический центр, дискуссионный клуб "Валдай" посвятил целую статью анализу принятой Европейской комиссией Стратегии и Программы европейской оборонной промышленности.

Российские аналитики перечислили виды вооружений, которые страны Евросоюза уже поставили в Украину и провели оценку обороноспособности европейских государств. По их мнению, текущие производственные возможности военно-промышленного комплекса ЕС не могут в полной мере обеспечить оперативные потребности как государств-членов, так и Украины, однако у Европы, несмотря на это, имеются возможности для продолжения поставок вооружений в Украину.

Российские военные аналитики ведут себя еще откровеннее. Они в открытую обсуждают возможности вооруженного столкновения с НАТО и без стеснения предлагают перечень западных "целей" для российских атак – к примеру, американские корабли, сосредоточенные в Аденском заливе и Красном море. "Наша цель – это нанесение максимально болезненных, чувствительных потерь, в первую очередь США, Великобритании и Франции... Им необходимо четко показать последствия поставок вооружений на Украину и "опосредованного" участия в боевых действиях... В общем, война должна прийти к ним, для начала в виде полосатых гробов с телами экипажей их боевых кораблей", – призывают авторы близкого с Министерству обороны сайта "Военное обозрение".

Таким образом, смещение акцента с "обычного" шпионажа и "активных мероприятий" в сторону вооруженных диверсий декларируется самими российскими аналитиками, не говоря уж о пропагандистах, давно призывающих к нанесению ядерных ударов по странам НАТО. Конечно, это не означает, что Москва отказалась от прежних методов воздействия на "геополитических противников".

К примеру, в конце марта правительство Чехии объявило о том, что пророссийская сеть пыталась осуществить на территории страны операцию влияния, "которая могла бы представлять серьезную угрозу безопасности Чехии и Европейского союза". Речь шла об интернет-портале Voice of Europe, который распространял информацию на нескольких языках, пытаясь повлиять на общественное мнение жителей стран ЕС накануне выборов в Европейский парламент. Финансирование пророссийской сети в Чехии и за ее пределами, по словам журналистов-расследователей, осуществлялось через украинского пророссийского политика Виктора Медведчука.

На этом фоне довольно странно видеть, что некоторые европейские страны даже сейчас, в условиях санкций, являются источниками поставок в Россию оборудования, используемого для производства вооружений. Так, независимые журналисты-расследователи выяснили, что для изготовления российских танков, пушек и ракет необходимы импортные станки, которые производятся в основном в Европе. По информации журналистов, в топ пяти европейских отправителей станочного оборудования, ввезенного в Россию в 2023 году, входят Чехия, Италия, Латвия, Германия и Польша. Возможно, на фоне имеющихся угроз европейским поставщикам следовало бы пересмотреть свою политику в части торговых отношений с Москвой.