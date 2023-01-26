Росіянам байдуже, коли наступаючи, гинуть всі їхні зомбі – за ними йдуть наступні

Що таке оборона Бахмута сьогодні? В один з днів ми нарахували 20 штурмів за добу на нашу позицію. 20 штурмів! Росіянам байдуже, коли наступаючи, гинуть всі їхні зомбі, адже за ними йдуть наступні. Але в нашому випадку ті самі люди стоять на позиціях, тримають їх, відбивають ці атаки.

Трупи росіян, в першу чергу вагнерівців, навіть не відправляють додому, бо вони там нікому не потрібні. Це настільки розхідний матеріал, що навіть ніхто не збирається витрачатись на логістику, доставку трупів або пошук рідних.

Та, на жаль, божевільні втрати серед особового складу ворога майже ніяк не впливають на активність та динаміку їхнього наступу. Ситуація тут справді складна. Фронт тримається виключно на героїзмі звичайних бійців, які щодня витримують надзвичайний натиск.