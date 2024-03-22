Наймасштабніша атака РФ по Україні з початку року: спершу було проведено 'розвідку боєм'

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У ніч на 22 березня російські окупаційні війська влаштували для України наймасштабнішу комбіновану атаку з початку 2024 року із застосуванням дронів-камікадзе та різної номенклатури ракет. Також ворог завдав найбільшого комбінованого удару по енергетиці з початку 2023 року. Однак перед цим відбулася "розвідка боєм".

Що стояло за ударом 21 березня

Перш ніж розглянути характер атаки на 22 березня, не можна оминути ракетний удар обмеженим боєкомплектом, який стався днем раніше. У ніч на 21 березня російські окупанти застосували 29 ракет Х-101/555/55, всі з яких були збиті, а також по одній ракеті Х-47М2 "Кинжал" та 9М723 ОТРК "Іскандер-М" (KN-23), які також було знищено.

Практично всі ракети прямували на Київ, і з низки публікацій у відкритих джерелах видно, що вони мали на меті знищення об'єктів Головного управління розвідки МОУ та Служби зовнішньої розвідки України. Але кожна основна мета має і супутні, і атака 21 березня також їх мала.

Фактично цей ракетний удар був обмеженим боєкомплектом, що запускався з неповним навантаженням літаками Ту-95МС. Але вже можна говорити, що це була, умовно кажучи, "розвідка боєм" – оскільки основний удар відбувся саме в ніч на 22 березня.

Основний удар

Цей основний удар був проведений окупантами за класичною схемою, яка нам дуже добре відома як терором у травні-червні 2023 року обмеженим, комбінованим БК, так і масованими передноворічними та післяноворічними ударами 2023-2024 рр.

У ході цього удару 22 березня першою хвилею вирушали Shahed-131/136. Застосовано було 63 дрони-камікадзе, 55 з яких були збиті. При цьому траєкторія польоту та маршрути були обрані так, щоб "шахеди" перебували в повітряному просторі якнайдовше, а також з максимальним охопленням повітряного простору України.

Це дозволило російським окупаційним військам досить довгий час відволікати увагу нашої ППО на численні, але поодинокі малогабаритні цілі, а також змушувати витрачати на них боєкомплект.

Перший зліт Shahed-131/136 у південному напрямку був зафіксований о 22:40. Продовжували перебувати дрони-камікадзе у повітряному просторі України і після 6 ранку 22 березня – на Дніпропетровщині.

На тлі нальоту "шахедів" здійснювався і масований ракетний удар. РОВ запустили 88 ракет:

Х-101/555/55 – 40/35 (знищено), запущені із 13 стратегів Ту-95МС;

9М723 ОТРК "Іскандер" – 12/0;

Х-22/32 – 5/0, запущені з 5 стратегів Ту-22М3;

Х-47М2 "Кинжал" – 7/0, запущені із семи перехоплювачів МіГ-31К при 10 піднятих у повітря;

Х-59 – 2/2;

5В55 ЗРК С-300 – 22/0.

Охоплення цих ударів – Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Хмельницька області з ударами по самих обласних центрах.

У Запоріжжі, крім руйнувань кількох приватних будинків та пошкоджених 150, отримав пошкодження автодорожній переїзд дамби Дніпровської ГЕС, також було знеструмлено одну з ліній електропередачі, яка живить Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

У Харкові після нанесення ракетних ударів виникли проблеми з електропостачанням. У Кривому Розі було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та запроваджено графік аварійних відключень. Аналогічно у Вінницькій області – удари по об'єкту критичної інфраструктури тощо.

Висновки

Російські окупаційні війська після досить тривалої перерви завдали чергового масованого ракетного удару, якому передувала "розвідка боєм".

Цей удар слід безпосередньо пов'язувати з терором у ніч на 21 березня, але перший був зосереджений по Києву, а нинішній – по областях та містах, у яких перехоплення таких складних цілей, як 9М723, Х-47М2 та інші, просто неможливе. При цьому дорогі крилаті дозвукові ракети авіаційного базування Х-101/555/55 продовжують ефективно збиватися.

Також зберігається дуже високий рівень знищення Shahed-131/136, хоча росіяни підвищують живучість дронів-камікадзе не так технічно, як складними маршрутами польоту, що вкотре порушує питання про необхідність застосування не тільки сухопутних мобільних груп перехоплення, а й повітряних.

Також не менш актуальним є питання про відсутність в України достатньої кількості ППО великого радіуса дії з функціоналом перехоплення цілей зі складною траєкторією – балістичних. Практично всі ракети, не збиті в ніч на 22 березня, належали саме до цієї категорії.

Ця низка ударів і нальотів може стати відкриттям чергового сезону терору. Не регулярного із застосуванням такої кількості засобів ураження, але як мінімум обмеженим боєкомплектом Росія може повторити сезон ракетного терору травня-червня 2023 року.

Окремо на себе звертає увагу на те, що Росія під час масованих ракетних ударів і ударів обмеженим БК продовжує не застосовувати свою морську компоненту в Чорному морі. Хоча виробництво та накопичення крилатих ракет морського базування "Калібр" зараз навіть перевищує накопичений БК ракет Х-101/555/55.