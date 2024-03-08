Кремль має вузьке вікно можливостей, щоб замінити 'путіна'

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Верховний суд 4 березня остаточно відмовив Надєждіну в реєстрації кандидатом у президенти РФ. Тепер Кирієнко змушений спускати на гальмах цей проект, який дозволяв 18 березня витончено замінити Надєждіним як "срібним" призером виборів "путіна", що раптово помер. Проект був чудовим за задумом, заради його розвитку прибрали з шахівниці Навального, але через місяць просування проект чомусь зім'яли і відправили в кошик.

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Суть проекта – "путин" умирает на второй день после голосования и Центризбирком мог объявить победителем Надеждина, занявшего второе место с 15-18% голосов. Смысл проекта – Надеждин не из кремлёвского официоза и это открывает дверь к переговорам с Украиной и Рамштайнской коалицией по широкому кругу вопросов. Надеждин выпускает всех политзаключенных – это было пунктов № 1 в его нарративах, чем демонстрирует: в РФ начата либерализация режима, и он готов к "перезагрузке" отношений с США. Для Байдена это серьёзный бонус в его предвыборную кампанию. Для Кремля – выигрыш во времени с замораживанием боевых действий и с вялотекущими переговорами.

Техника продвижения проекта была безукоризненной – Надеждин с адвокатами с 5 февраля по 4 марта добросовестно "бодался" в Верховному суде с Центризбиркомом. Он даже сообщил 21 февраля, что уехал с семьёй в одну из стран Азии на отдых, но связь с адвокатами и штабом держит. В РФ всё правильно поняли – Надеждин после смерти 16 февраля Навального тоже опасается покушения.

Официальная смерть Навального и история с его исчезнувшим на две недели телом великолепно работала на предвыборную кампанию Надеждина. Те, кто хотел голосовать за Навального, получали в лице Надеждина своего кандидата. Юлии Навальной оставалось лишь призвать из-за границы тех, кто в РФ, поддержать Надеждина. Сам Надеждин к 1 марта вернулся в Москву и выступил на похоронах Навального. Несколько раньше Кремль сделал ещё один интересный ход, свидетельствовавший, что у Надеждина есть большая надежда после голосования заменить "путина".

Можно также было ожидать, что "путин" в своём послании 29 февраля обратится к Верховному суду с рекомендацией зарегистрировать Надеждина. Как раз очень удачно 24 февраля на 81-ом году умер председатель Верховного суда Вячеслав лебедев и временно исполнять его обязанность стал Петр серков. Новый председатель суда мог по-новому взглянуть на дело Надеждина 26 февраля или 4 марта. Ничего из этого не произошло и 5 марта Надеждин призвал своих сторонников записываться в наблюдатели за выборами, чтобы всё было по-честному, поскольку он уже безнадёжен как кандидат.

В реалиях РФ призыв Надеждина выглядит крайне комично, в том числе в аспекте его реализации и смысла. Но стоит взглянуть на бюллетень, где кроме "путина" значатся ещё трое – коммунист Харитонов, жириновец Слуцкий и Даванков от партии "Новые люди". Эта партия была заведена в Госдуму в 2021 г. управделами кремля Кириенко и является таким же его проектом, как и Надеждин с партией "Гражданская инициатива", созданной в 2023 г. под его выдвижение.

Сейчас оба проекта сводятся Кириенко в одно целое из расчёта, те, кто проголосует за меньшее зло, выберут Даванкова, иначе какой смысл идти к урне. Де-факто за Даванкова начал аккуратно агитировать профессор Соловей, сказав, "коммунисты своё отыграли", а голосовать за жириновцев дурной тон. Теперь партии Надеждина и штабам Навального отводится роль тех, кто будет трубить за Даванкова в случае, если что. Так даже удобней, поскольку возникает широкая коалиция и навалисты с надеждинцами ратуют не за своего кандидата, а за третье лицо.

"Новых людей" Кириенко заводил в Госдуму по той же схеме, по которой в Верховную Раду зашли в 2019 г. "Слуги народа" – новые и молодые, а содержание значения не имеет. "Новые люди" взяли чуть более 5% и получили 13 мест в Госдуме при явке на выборы в 52%. Прошли на пределе возможного, а другой проект Кириенко – "Партия пенсионеров" набрал 2,5% голосов и умер, притом, что выборы прошли после повышения пенсионного возраста.

"Новых людей" можно назвать партий парфюмеров, поскольку учредителем её является Алексей Нечаев, владелец косметической фирмы "Faberlic", ранее называвшейся "Русская линия". Название пришлось сменить, когда фирма стала пробиваться на мировой рынок, так как словосочетание "русская косметика" доверия не вызывает. Официально "Faberlic" присутствовала в 40 странах и входила в 50 крупных парфюмерных кампаний, владеющих собственными сетями магазинов. Но Нечаев под санкциями из-за одобрения войны против Украины, что должно сказываться на его бизнесе вне РФ и вызывать личный интерес к её окончанию или замораживанию.

Партнёром Нечаева по парфюмерному бизнесу и по "Новым людям" является Андрей Даванков, сын которого, Владислав, 1984 г. рождения, выдвинут в президенты. Владислав после окончания московского университета в 2006 г. по специальности история тоже был в топ-менеджменте "Фаберлик" на должностях-синекурах и в 2014 г. закончил кремлёвскую школу менеджмента "Сколково". Если добавить, что Википедия связывает "Фаберлик", крупнейшего производителя и продавца косметики в РФ, с теми братьями Ковальчуками, которые держат бренд "путин", то картина с "Новыми людьми" станет совсем прозрачной. Но и без Википедии очевидно, что без благословения ФСБ и кремля Нечаев и Даванков не смогли бы не только завести в Госдуму "Новых людей", но и владеть крупной фирмой.

Для того, чтобы Даванков-младший зашёл по списку "Новых людей" в Госдуму по округу Адыгея – Краснодарский край первый номер списка Сергей Кусмаков отказался в его пользу от депутатского мандата. В Думе Даванков-младший сразу стал вице-спикером от "Новых людей". Нечаев сохранил место главы партии. Даванкова продвигают в первые лица из-за устойчивой антипатии к миллиардерам, подобно тому, как Ахметов продвигал януковича, а Коломойский – Зеленского.

Даванков-младший, как и Нечаев, тоже под санкциями за поддержку вторжения 2022 г. в Украину. До этого они под санкциями не были, так что, нельзя сказать, что персональные санкции не работают. С поддержкой "Новыми людьми" вторжения не всё однозначно. Их депутат и скандальный экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева 16 февраля 2022 г. сделала заявление против аннексии ОРДЛО и готовящегося вторжения. Его быстро удалили, но в архивах Интернета оно осталось и, похоже, "Новые люди" это не раз ещё вспомнят.

Есть ещё два занятных факта. Даванков, представляя 15 февраля свою предвыборную программу, прямо заявил, что внёс в неё некоторые нарративы из программы Надеждина и готов с ним в дальнейшем сотрудничать. Надеждин на тот момент ещё позиционировал себя как антивоенного кандидата без разных оговорок.

Второй факт – на выборы не пошёл глава думской "Справедливой расеи – за правду" Сергей миронов, соревнующийся с медведевым, кто из них больший рашист. Миронову для участия в выборах подписей не требовалось, требовалось лишь желание и одобрение Кириенко, а тот его не дал. Не дал по простой причине – крохотный базовый электорат у "Новых людей" и "Справедливой расеи" по состоянию до вторжения был один и тот же. Поэтому Кириенко логично решил, не надо, чтобы миронов откусывал куски у Даванкова. Для надёжности Кириенко свёл их в полемике, где миронов требовал войны до победного конца и взятия Киева, а Даванков возражал, что пора остановиться. После этого электорат миронова должен был окончательно перебежать к Даванкову.

Сможет ли Кириенко провести Даванкова в президенты, которому Надеждин и смерть Навального нагрели место?

Закрытие проекта "Навальный", независимо от того была его смерть реальной или мнимой, указывает на наличие у части "башен" кремля желания закрыть побыстрей и проект "путин". Навальный стал фигурой, способной начать собственную игру, игнорируя кураторов из ФСБ или в связке с частью из них. Это создавало фактор непредсказуемости, что совершенно не нужно никому в кремле на период транзита власти. По этой причине проект закрыли консенсусом. Юлия Навальная такой фигурой не является и беспокойства ни у кого в кремле не вызывает.

Техническая возможность у Кириенко и компании для снятия бренда "путин" тоже есть. Разумеется, Даванков не может выиграть выборы у живого "путина", но выигрывает их у мёртвого "путина". Идеальный вариант – смерть "путина" ближе к полночи 17 марта, когда комиссии на Дальнем Востоке не успеют проставить в бюллетенях штамп "выбыл", а в Москве успеют. Тем самым бюллетени с голосами за "путина" можно будет посчитать испорченными из-за медлительности комиссий и прочего. Это позволит избежать второго тура выборов между Даванковым и Харитоновым или Слуцким. Возможны также другие схемы.

Но поскольку желание у Кириенко и компании не окончательное и бесповоротное, то кремлёвцам всё жёстче дают понять, легитимность переизбрания "путина" не признают около половины государств планеты, а может и больше. В перспективе это приведёт к разрыву частью из них дипотношений с РФ, если 7 мая "путин" пройдёт инаугурацию. С переизбранным "путиным" никто переговоры вести не будет – и точка.

Первым таким шагом стал отказ послов стран ЕС в Москве встретиться 4 марта с лавровым и поговорить о президентских выборах в РФ. Затем 5 марта Международный уголовный суд выдал ордера на аресты командующего дальней авиацией РФ Виктора соколова и командующего Черноморским флотом Сергея кобылаша за обстрелы городов Украины. Мидовская Маша 6 марта весь день истерила и требовала выгнать посольства стран ЕС из РФ, а затем росСМИ сообщили, что глава внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал коллективную неявку послов к лаврову "стандартной практикой". Стандартной в том смысле, что все страны ЕС, включая Венгрию, и дальше будет вести себя с РФ одинаково.

Эти шаги были сделаны на фоне начатой Макроном дискуссии, а не ввести ли нам в Украину войска для ограничения агрессии РФ, и заявления президента Чехии Петра Павела, что он нашёл не только 800 тыс. снарядов для Украины, но и деньги на покупку их. В конце года возможно также банкротство "Газпрома" и резкое сужение доли нефти из РФ на мировом рынке. Это надо умножить на желание партии Байдена иметь к выборам или "путина" в гробу и переговоры или крупное продвижение ВСУ и переговоры.

Всё настолько серьёзно, что Саудовская Аравия и ОАЭ отказались стать площадкой для официальных сепаратных переговоров между Украиной и РФ. Возможны уже только коллективные переговоры через саммит мира, приглашение на который Ермак передал Саудитам через Зеленского. Король обещал Ермаку, что приедет, но пусть Зеленский лично его об этом попросит, – никакой конспирологии в его полёте в Эр-Рияд нет.

По сути, на первом саммите мира, если он состоится летом в Женеве, сформируется клуб стран, имеющих претензии к РФ и будут согласованы методики их предъявления. На второй саммит пригласят представителя РФ и вручат списки претензий с предложениями по их пошаговому выполнению. Это взволновало Пекин, оказавшийся перед выбором или присоединиться ко всем и выставить свои претензии к РФ или решать всё индивидуально. В результате Ли Хуэй прилетел 3 марта в Москву и никак из неё не выберется. Вероятно, у Китая накопилось много пожеланий к ней.

У кремлёвцев есть узкое окно возможностей между 17 марта и 7 мая, чтобы прийти к консенсусу, заменить "путина" на Даванкова и пытаться выйти из ситуации с минимумом потерь для себя. Вскоре станет понятно, смогут ли в кремле прийти к консенсусу и сумеет ли управделами Кириенко справиться с поставленной задачей, после того, как снял проект с Надеждиным, так как его сочли крайне радикальным по меркам РФ.