Україна змінює плани Росії: удар по кораблю'Цезар Куніков' – ще одне підтвердження цього

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Доля кораблів Чорноморського флоту РФ ще раз нагадує, що при наявності сучасної зброї, Україна може серйозно вплинути на військовий арсенал Росії та змінити плани її політичного та військового керівництва.

Українські Збройні Сили знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" морськими дронами MAGURA поблизу Алупки. Корабель за повідомленнями з українських військових джерел відразу після атаки дронів пішов на дно. Це ще одна велика втрата Чорноморського флоту РФ, яка нагадує про серйозне зменшення його можливостей в басейні Чорного моря та крах планів президента Росії Володимира Путіна щодо перетворення ЧФ РФ на важливий елемент дестабілізації у Чорному морі та на контингент, який має сприяти подальшим атакам Російської Федерації на південь нашої держави.

За великим рахунком, знищення можливостей Чорноморського флоту РФ ставить під питання доцільність окупації та анексії Криму, яка і досі вважається в Росії однією з найбільших успішних спеціальних операцій за часи президентства Володимира Путіна. Але ніде правди діти, посилення ролі Чорноморського флоту Росія намагається домогтися ще з 90-х років минулого сторіччя. Перший президент Росії Борис Єльцин шантажував необхідністю підписання угоди про тимчасове розташування ЧФ РФ в українському Севастополі свого колегу Леоніда Кучму саме для того, щоб Чорноморський флот був не тільки військовим контингентом, але й елементом впливу на те, що відбувається в Україні чи Грузії, елементом тиску на чорноморські країни НАТО.

Однак навіть у такій ролі ЧФ РФ не влаштовував керівництво у Кремлі. Коли на чолі Росії став Володимир Путін, Москва почала боротися за посилення можливості Чорноморського флоту, чого врешті-решт і досягла після підписання так званих Харківських угод тодішнім президентом РФ Дмитром Медведєвим із російським агентом Віктором Януковичем, який був готовий погодитися на будь-який небезпечний для України план, що став під сумнів наш суверенітет. І з цього моменту Чорноморський флот остаточно перетворюється на окупаційний контингент РФ, Москва починає готуватися до операції з анексії Криму.

Звичайно, можна тільки уявити собі, яку важливу роль Володимир Путін вбачав у Чорноморському флоті РФ після того, як ухвалив остаточне рішення про так званий бліцкриг, окупацію та анексію вже самої України. Однак не так сталося, як гадалося російському президентові та його оточенню. Знищення крейсера "Москва" стало символом того, що російським амбіціям у Чорному морі можна і потрібно протистояти. З цього моменту проблеми у ЧФ РФ виникають одна за іншою. І знищення корабля "Цезар Куніков" це просто одна з таких проблем, які унеможливлюють контроль Чорноморського флоту за ситуацією у морі.

Варто нагадати, що, коли у Кремлі ухвалили остаточне рішення про вихід Російської Федерації з "зернової угоди", у Москві були впевнені, що таким чином припиняються всі можливості для перевезення українського збіжжя до портів інших країн, створюють серйозні проблеми для економіки України, а також реальні передумови для великого голоду на Глобальному Півдні, що своєю чергою, з точки зору Путіна та його оточення, має призвести до міграційної кризи у ЄС.

Однак ці амбітні плани виявилися маячнею після того, як у Москві переконалися, що Чорноморський флот РФ у своєму нинішньому стані не може заважати маршрутам цивільних суден. А до того ж стало очевидним, якщо Москва буде намагатися боротися за контроль над торговельними маршрутами, під ударом буде перебувати база у Новоросійську, яка також важлива не тільки для ЧФ РФ після зменшень можливостей використання бухти у Севастополі, однак й для усього експорту нафти з РФ. Цей експорт необхідний для Путіна, щоб надалі розвивати його мілітаризовану економіку, також для планів багаторічної виснажливої війни проти України.

Таким чином доля кораблів ЧФ РФ ще раз нагадує, що при наявності сучасної зброї, Україна може серйозно вплинути на військовий арсенал Росії та змінити плани її політичного та військового керівництва. Що принаймні у Чорному морі Росія не тільки не може розвинути ініціативу, але й позбувається тих можливостей, які були у неї до 24 лютого 2022 року, коли розпочалася війна Росії проти України й Путін вирішив, що сусідня держава у його кремлівській кишені.

До речі, не будемо забувати, що після того, які військові дії закінчаться і протоки знову відкриються для проходу військових суден, кораблі країн-членів НАТО будуть мати всі можливості для того, щоб заходити у Чорне море і тримати ситуацію під контролем. А от у Росії просто вже не буде необхідних ресурсів, щоб відновити той склад ЧФ РФ, який був у її розпорядження до початку великої війни проти України. Таким чином ми можемо говорити про довгострокові наслідки ударів ЗСУ по кораблях ЧФ РФ. Можемо говорити, що до того моменту, як змовкнуть гармати, ЗСУ мають знищити якомога більше кораблів російського ЧФ, унеможливити його відновлення та саму ідею, що Росія зберігатиме контроль над українським Кримом та базою у Севастополі, що досі залишається важливою частиною політичних планів російського президента.

Путін вимагає від Заходу у якості умови для припинення воєнних дій на території України – визнання російського статусу окупованих українських територій. І звичайно, насамперед мова йде про Крим та Севастополь. Це не у зв'язку з так званою сакральністю півострова, а у зв'язку з планами щодо контролю над ситуацією у Чорному морі та можливого шантажування країн, які розташовані на берегах Чорного моря. Так що, удар по кораблю"Цезар Куніков" – ще одне нагадування Володимиру Путіну та його співвітчизникам, що нічого з цих планів швидше за все не відбудеться, що рано чи пізно Росії доведеться відмовлятися від контролю над окупованими українськими територіями та забиратися геть.