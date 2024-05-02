Український фронт може стати не найактуальнішим для Москви

Інавгурація "путіна" 7 травня означає не просто продовження російсько-української війни, а намір кремлівців перевести її у нову фазу. Тому різко заметушився лукашенко і почав розповідати, що НАТО з Литви зібралося атакувати його дронами, українські війська зібралися в дитячій лікарні на північній околиці Києва, звідки і вторгнуться, а білоруські повстанці планують увійти до Кобрина і попросити "Байден, введи війська!".

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Суета лукашенки имеет две объективные причины, никак от него не зависящие.

Причина первая, июньский саммит мира в Швейцарии с последующим принуждением РФ к миру предполагает деоккупацию не только Украины, но и Беларуси. Пока в Беларуси находятся войска РФ ни о каких гарантиях безопасности не только для Украины, но также для Латвии, Литвы и Польши говорить бессмысленно. Вывод их из Беларуси может стать толчком к восстанию против диктатуры лукашенки. Разумеется, никто не даёт гарантий второй революционной волны в Беларуси прямо сразу после ухода рашистов. Но с учётом того, что летом-осенью 2025 г. лукашенке предстоит пройти процедуру президентских выборов, а он уже в феврале 2024 г. заявил о своей готовности к ней, то в общем контексте всё выглядит почти однозначно.

Вторая причина – это раздухарившиеся кремлёвцы. Решение оставить бренд "путин" ещё на шесть лет обязывает их воевать до полного распада РФ или до её ликвидации. На практике может получиться два в одном. По логике они должны впечатляюще повоевать до саммита в Швейцарии, чтобы попытаться повлиять на позицию его участников. Есть ещё десяток других причин, подталкивающих их к военной активности. В результате лукашенка уже будет обязан участвовать в войне не только в виде плацдарма, склада и ремонтной базы, но и непосредственно войсками, и официально, а не исподтишка как в 2022 г. Других вариантов у кремлёвцев для него просто нет в силу географии войны и тех геополитических и идеологических конструкций, которые они нагромоздили. Поэтому беларуссы уже могут прощаться с иллюзией, что им удастся отсидеться по домам, а не в окопах, благодаря изворотливости прибацьки. Лукашенка такое прощание сейчас начал и хочет утянуть за собой на тот свет и остальных.

Нравится или не нравится это лукашенке, но он обязан следовать указаниям Москвы и соскочить уже не может. Поэтому и рассказывает, откуда по нему готовятся удары.

С инаугурацией и продлением бренда "путин" кремлёвцы загнали в ловушку не только лукашенку, но и себя. После 7 мая станет однозначным фактом – прекращение войны уже невозможно без ликвидации режима "путина" и рашизма как идеологии. Никакие вопли о "русофобии" рашистам уже не помогут и никого не обманут. Победа – это уже однозначно демонтаж по полный программе путинского режима, а не просто выход армии Украины на границу 1991 г.

Вся ситуация в Евразии находится на грани и уверенно движется к 7 мая – своей точке невозврата. Ликвидация бренда "путин" после инаугурации уже не даст кремлёвцам тех результатов, которые могла бы дать до неё. Поэтому в околокремлёвских кругах, включая эмигрантские, на минувшей недели началось дивное медийное оживление в надежде, что случится чудо, и инаугурация не состоится.

Ждут удара украинской ракеты по "путину" на мавзолее 9 мая, падения моста в Крым, которое почему-то обнулит инаугурацию и РФ, теракта ИГИЛ в Москве и других чудес. В контексте этих ожиданий арест заместителя шойгу родил новый поток тёмных намёков на битву "башен" под ковром и вырос в эпохальное событие, сопоставимое лишь с болезнью кадырова, о которой вспомнили без видимых причин.

Впору объявить: "Умрёт кадыров и не станет расеи". Профессор Соловей даже стал уговаривать дагестанцев не уходить из РФ, так как в новой расеи коррупции и произвола не будет, а в независимом Дагестане они будут обязательно. Московские профессора и попы всегда мироточат колониализмом и взирают не только на дагестанцев или якутов, но и на украинцев как на малых детей, за которыми им историей поручено присматривать. Это бремя русскаго человека давит на темечко не только профессорам, но и тем, кто школу закончил с надрывом нерв. Не случайно, что в героях расеи и "сво" толпа дегенератов из тюрем и университетов.

Инаугурация "путина" – это первая точка невозврата. Второй станет саммита мира в Швейцарии. Решение Европарламента от 25 апреля, вслед за ПАСЕ, о нелегитимности "путина" и его режима означает только одно – Победа – это ликвидация данного режима. Других вариантов уже нет. Кстати, членами ПАСЕ являются Азербайджан, Армения и Турция. Саммит мира юридически оформит решение о нелегитимности режима "путина" на межконтинентальном уровне со всеми вытекающими из этого последствиями.

Вопли кремлёвцев и аккуратные замечания их друзей в эмиграции, что пять областей Украины уже внесены в конституцию РФ и поэтому якобы их нельзя вернуть, не имеют никакого значения. Гитлер тоже 20 августа 1941 г. включил "Рейхскомиссариат Украина" в состав Германии и даже признал украинский язык наравне с немецким официальными языками в нём. Гитлеровцы, в отличие от путинцев, реально использовали украинский язык в деловодстве рейхскомиссариата и пропаганде. Кроме части Украины Гитлер вписал в состав Германии также Чехию, Польшу, северную часть Франции и другие страны, но ему это не помогло. Путинцам и рашистам тоже не поможет. Сохранить рашизм, а также территориальные захваты, пусть и без "путина", у них уже не получится, вопреки мечтам профессора Соловья, навалистов и прочих.

После 7 мая начнётся процесс сворачивания дипотношений с РФ, и он будет набирать обороты после саммита мира. Заявления лаврова, рябкова, пескова и прочей публики о том, что РФ может первой снизить уровень дипотношений с США и странами Европы – это показатель нервозности Москвы. Кремлёвцы не для того оставили "путина", чтобы их ставили в угол. Кремлёвцы угрожают гибридными вторжениями в страны Балтии, взятием Харькова, прорывом через Сувалкский "коридор", войной в космосе и ещё чем-то, а тут их нагибают прямо на земле и без стрельбы.

Все грандиозные замахи и наступления Москвы между 7 мая и 16 июня – это отдельная тема и многое в ней под большим вопросом. Но война конфискаций активов и битва за то, кто раньше начнёт разрывать дипотношения – это более реальное пространство войны. Войну за конфискацию активов Москва начала проигрывать в 2022 г. и не имеет шанса её выиграть.

Сражении за разрыв дипотношений тоже изначально складывалось не в пользу Москвы, поскольку её диппредставителей с 2022 г. выдворяют пачками за шпионаж, а она делает лишь неуклюжие шаги в ответ. Ведомство лаврова просто не владеет техникой этой игры, в которой многое определяют скорость и аргументация. С закрытием границ та же картина – инициатива у Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и Финляндии, что рушит важные для Москвы "скрепы". Москва незаметно для себя проигрывает это сражение. Оккупация Очеретного и даже Авдеевки не компенсируют такие поражения при всей кажущейся их малой значимости.

Насколько всё серьёзно в движении к точкам невозврата показывает также публикация в немецкой "Die Welt" экземпляра стамбульского соглашения 2022 г. Газете не случайно именно сейчас передали 17 страниц этого документа, и она опубликовала его на третий день после того, как Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине. Эта публикация – контрольный вопрос к мега-менеджерам с Банковой о форме их участия в ликвидации режима "путина". От них требуют определённости в боевых действиях, и самое главное – гарантий, что они не будут опять просить премьер-министра Израиля организовать встречу в Иерусалиме, чтобы заглянуть в глаза "путину". Ничего сверх этого. Глобальный Запад по-прежнему не намерен говорить с Москвой об Украине без Украины, и по-прежнему считает Украинский фронт важным, но не единственным и решающим для ликвидации путинского режима.