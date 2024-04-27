В ОРДЛО та на Росії дефіцит ліків: лікуються молитвами, цілющою водою, мощами святих

ОРДЛО, як рослина-паразит відразу різко реагує на усіх зміни, які відбувають на "стовбурі живлення". Це й зрозуміло, бо, як вмирає стовбур, то вмирає усе дерево, навіть та клята омела, яка до нього вчепилася й вже не зрозуміло, чи то омела вбила дерево чи сам стовбур зруйнований зсередини паразитами згнив та хилить дерево додолу.

Як тільки на росії виникає якийсь дефіцит, підіймаються ціни чи навпаки, щось пропагандисти втюхують населенню під соусом "вкусно, полезно, скрепно", в ОРДЛО це все подвоюють.

Наприклад, перед тим, як на росії зникли яйця та злетіли на них ціни, вони зникли в ОРДЛО.

Як тільки в ОРДЛО виник дефіцит цукру, на росії через тиждень почався цукровий бум та росіяни вбивали один одного за кілограм цукру.

Ось в тому році в ОРДЛО почалася кампанія "тараканы на руси-росии были всегда, их присутствие в домах нормально". Нє, на росії не виник дефіцит тарганів, просто пропаганда намагалася запевнити мешканців ОРДЛО, що жити у гов*ах серед вошей та тарганів, це іконно руська традиція. Бо ж місцева колаборантська влада втомилася від скарг мешканців щодо засилля вошей, клопів та тарганів у школах, лікарнях та будинках. Обробляти та санірувати усе то не стали, просто випустили з десяток сюжетів по телебаченню "полезное". Питання вирішилося, бо ж люди почали масово запевняти себе, що так було завжди.

Зараз знову – а це вже з п’яте коло такої реклами за роки окупації – в ОРДЛО та на росії з усіх телевізорів, газет та соцмереж, закликають лікуватися іконно руськими методами – кропива, подорожник, лопух, береза, ліки російських виробників та молитви у церкві.

Один за одним у соцмережах з’являються люди, які трагічно розповідають про негативні наслідки лікування імпортними ліками. Бо ж іноагенти-басурмани-капіталісти та натовці, казна що у ті ліки позаписували. Й чіпи, й ген гомосексуалізма у ношпі, й передатчик зомбо-кодів у пломбі зуба.

Треба лікуватися ліками російських виробників, а не шукати собі пригоди на голову,- резюмують розумні люди, типу блогери чи експерти.

Усюди реклама екстрасенсів, лікування молитвами, цілющою водою, мощами святих та не дюже.

Ага, – зрозуміла я,- значить в ОРДЛО та на росії дефіцит ліків. Бо ж, мали б таки подіяти санкції. А якщо зникають імпортні ліки, що можуть зробити на росії окрім того, що влаштувати кампанію по залякуванню населення "не їж іноземне, козенятком станеш" та оголосити ліки російських виробників "освяченнями, скрепными и богоугодними". Екстрасенси обіцяють росіянам захист від пробитої аури, вирівнювання третього ока та лікування махами руки атвсіво. Все у найкращих традиціях 90-х, коли голодним та безробітним дали надію на лікування атвсіво у вигляді Чумака та Кашпировського.

Доценти, професора та магістри, не кажучи вже про пересічних людей з пересічною вищою освітою, сиділи біля телевізору з кремами, баняками води та прислухалися до дій пасів лакувальника на організм. Тоді по незалежним екс-братським республікам, як таргани, побігли екстрасенси, лікуючи усіх від усього та збираючи стадіони.

Це була неймовірна кампанія кгб по масовому соціальному зомбуванню, як й створення "білого братства".

От перед війною, десь з 2012 по 2014 рік на Донбасі був спалах реклами та насилля у соціальному та публічному просторі гадалок, екстрасенсів та старців, якім було видіння щодо майбутнього Донбасу. Звісно ж тільки з росією. Звісно ж Україна гинула та розпадалася. Звісно ж усіх рятувала росія. Звісно ж усі хто за росію виживали й отримували усе пабагатому.

Й "ванга" "передбачала", й "кассандра" " кассандрила", й святий невмитий 100 років старець, що жив у печері й бачив маркса біля ціці енгельса та народження в них ілліча, "йшов" з самого Сибіру, щоб повідомити мешканцям Донбасу їх "спасіння" в обіймах росії.

Народ усе то обожнював. Передруковував, писав якісь святі листи, щоб передати 100 людям й отримати щастя, розповідав про святі зцілення та йшов на мітинги у підтримку росії, бо ж усе ясно-понятно-наванговано старцями.

Так готувалося соціальне підґрунтя для окупації.

То ось чому я одразу звернула увагу та те, що в ОРДЛО почали масово вихваляти російські ліки та піддавати сумніву якість імпортних. А згодом зявилися соціальні рекламні дописи "лікувалася святою водою".

Я не помилилася, причина любові до усього російського у тому, що іноземні фармкомпанії стали продавати на росію менше ліків. Хоча – а ось це мене здивувало – фармацевтична галузь росії не потрапила під жодні санкції.

Ось така цікава толерантність. Нас росіяни вбивають, а їх ще й гарно лікують. Ну, під санкції ще не потрапили енергетичні компанії, енергетично – ядерна галузь та багато іншого, стратегічного. Може не на часі. Я не експерт, не політолог, не знаю.

Однак, самі компанії-виробники чи постачальники ліків почали приймати рішення щодо відмовлення від співпраці з росією. А ось за це честь та дякуємо. Бо це фінансові втрати компаній. Але це їх вибір та помірковане рішення на нашу підтримку, яке спрямоване на боротьбу з агресором. Це вже сигнал, який говорить про те, що росія стає кислотною для світу. Можливо після цих дій буде прийнято й рішення щодо санкцій, не знаю.

Поки, це одиничні рішення одиничних компаній. Але, досить масштабне, бо ж спровокувало досить велике зменшення поставок західних ліків.

Звісно ж це одразу стало помітно в ОРДЛО, бо туди перестали завозити більшу частину імпортних ліків, замінивши їх російськими аналогами. З огляду на те, в якому стані медицина в ОРДЛО, це тільки погіршить там ситуацію.

Люди, які ще мають змогу якось думати на росії, вже пишуть, що це спровокує смертність, кількість інфекційних хвороб, призведе до епідемій тому це становить серйозну загрозу здоров’ю та благополуччю російського населення.

Пояснювати їм, що серйозну загрозу здоров’ю та благополуччю російського населення становить не відмова постачати росіянам ліки, а їх кремлівське дурнувате керівництво, марна робота, тому ми промовчимо.

За два роки американська фармкомпанія MSD на чверть скоротила портфель препаратів, що поставляються в рф, і майже перестала реєструвати нові ліки в країні. Тобто росіянам не будуть постачати велику кількість якісних медичних препаратів. Звісно це не може не радувати, бо ж зараз більшість запитів російських фармацевтичних груп стосується замовлень міноборони. Тож російських військових, як й мобілізованих з ОРДЛО, лікувати теж будуть російськими ліками, а це буде гарний показник 200-тих від поранених.

Раніше MSD обіцяла не виводити з ринку життєво важливі ліки, для яких у рф відсутні альтернативні продукти, але минулого року повідомила про плани припинити випуск та постачання препарату проти ВІЛ "Ісентресс" та проти гепатиту С "Зепатір". Це препарати, які користуються найбільшим попитом на росії через велику кількість ВІЧ інфікованих та хворих на гепатит, бо це найрозповсюдженіші хвороби серед усіх верств російського населення, особливо тих, хто входить у склад "вагнера" чи підрозділів "штурм"- зека.

MSD вдвічі зменшила штат співробітників у рф – до 175 осіб, на вихідну допомогу компанія виділила майже 936 млн рублів. В основному звільнили працівників підрозділів, які продавали та просували ліки, які перестали постачати. Крім того, було закрито виробництво на майданчику "Акрихіна".У березні стало відомо, що у 45 регіонах рф з продажу зникли препарати на основі циклоспорину для лікування хвороб шкіри та очей, а ще у 25 регіонах у незначній кількості залишилися лише імпортні аналоги таких препаратів. Складна ситуація з доступом до ліків спостерігалася зокрема у Москві, Санкт-Петербурзі та Краснодарському краї.

Російська влада має ще й намір відмовитися від фінансування закупівель низки ліків від раку на тлі скорочення витрат на нацпроект "Охорона здоров’я" і дірки, що росте, у Фонді обов’язкового медичного страхування (ОМС).

А ось це правильно. Навіщо лікувати росіян, які й так готові вмерти заради росії та путіна. Цікаво, що навіть після оголошення скорочення фінансування на лікування оноко-хворих, росіяни все одно підтримують політику путіна.

Чим гірше з медициною на росії, тим більше реклами попів, церкви, святих старців та "кремлівської таблетки атвсіво".

З 2024 року буде припинено закупівлю за рахунок ОМС препаратів "Абраксан" від американської BMS та "Пікрей" від швейцарської Novartis. Фінансування закупівель даних лікарських засобів влада планувала перекласти на бюджети регіонів, але вони "утонули".

Я ще раз нагадую, бо ж знаю, що з росії мене читають ще з 2014-го року, уся політика правління путіна спрямована на знищення росії.

Невже це не видно самим росіянам? Бо ж те, що він робить, це знищення цілої нації, геноцид, забрати у людей ліки, змогу лікуватися, залишити їм лише ненависть та жагу вбивати та вмирати. Що ж, напевне так виглядає бумеранг чи покарання від всесвіту. Бо, як по іншому назвати те, що відбувається на росії. Росіяни так бажали нам смерті, що самі почали вимирати.

За два роки повномасштабної війни 28 іноземних фармвиробників пішли з російського ринку, інші скоротили імпорт, повідомляє аналітична компанія RNC Pharma. При цьому російські фармкомпанії не можуть замінити гравців, що пішли: за даними дослідження Агентства трансформації та розвитку економіки (АТРЕ), 88% із 40 російських фармкомпаній, опитаних у серпні — вересні 2023 року, розповіли, що пріоритет для них — створення нових ліків, однак на це просто не вистачає грошей.

Лише чверть опитаних компаній можуть спрямовувати 15% від виручки у дослідження та нові розробки, а це критично мало для створення нових ліків, тому у результаті зменшення досліджень пацієнти "можуть не отримати низку проривних терапій". У 33% компаній, згідно з дослідженням АТРЕ, у портфелі взагалі немає інноваційних препаратів, у 13% їх не більше 5% від асортименту.

Зменшення постачання західних ліків звісно ж призведе до обмеженого доступу пацієнтів до необхідним ним медикаментів. Звісно, це особливо небезпечно для життєво важливих препаратів, які можуть бути єдиним способом лікування певних захворювань. Чи розуміють росіяни, що їх влада їх вбиває? Думаю, що ні. Впевнена, що ні. Бо на перший психологічно – інформаційний план виведена свята віра у владу, свята віра у "ворога" й цей щит допомагає кремлю нищити росіян, як тарганів. Ніхто не ставить питання. Ніхто не жаліється. Бо усі ненавидять ілюзорного "ворога", Україну, світ. США, НАТО.

Нестача ліків створить серйозні проблеми для здоров’я населення, особливо для людей, які страждають від хронічних захворювань чи онкологічних захворювань.

Ви гадаєте, що росіяни вийдуть з цього приводу на акції протесту? Звісно ж, ні. Вони будуть мовчки вмирати, обожнюючи свого ката.

Це вже було з 30-х років срсрії, це вже проходили у Гулагах, в таборах, на Бамі, раби, що обожнювали свого ката, вмирали з посмішкою, бо ж на "благо страны".

Відхід іноземних фармвиробників з росії оголив проблему, яку замовчували та ховати на росії від світу – відсутність альтернативних російських виробників і відсутність стратегії імпортозаміщення – а це робить російську систему охорони здоров’я вразливою.

Хоча, про що це я. Російські "патріоти", які так люблять публічно вихваляти росію та срср, висміювати по поливати брудом Захід та Європу, поїдуть на лікування саме туди, у "гейєвропу", до "загниваючого заходу".

А пересічний громадянин, просто залишиться у реаліях росії, хоча, можливо, буде трошки вражений, ось, як мешканці ОРДЛО, які тривалий час вірили у ілюзорну картинку багатої та нано-технологічної росії, яку створили у телевізійних програмах та серіалах.

Рожеві окуляри росіяни теж не зможуть собі відновити у разі, коли вони луснуть, розбившись об реальність, бо ж оптика теж була імпортна.

Ну, нічого, це не страшно, росіяни ж так пишаються своїми скрепами, радісно їдять мухомори, а ще радісніше під час хвороби цілують недогнилі кістки псевдо святих. Тому їм немає чого хвилюватися, у разі зникнення імпортних ліків, з росією назавжди залишаться кропива, лопух, та інші перевірені часом народні методи атвсіво!