Дієта для мозку: 8 найкращих продуктів

Фізичне здоров'я, емоційний стан та настрій багато в чому залежить від того, що ми їмо. Джерела поживних речовин та енергії важливі не лише для тіла, а й для функціонування мозку. Дослідники з'ясували: у старінні мозку, когнітивних функціях, розвитку нейродегенеративних станів ключова роль належить їжі.

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Нашому мозку потрібна спеціальна дієта, збагачена антиоксидантами, вітамінами та корисними жирами. Експерти назвали найбільш корисні продукти для здоров'я мозку, необхідні для концентрації, гарного настрою й здорового сну.

Як дієта впливає на мозок?

Харчування впливає наш мозок набагато потужніше, ніж ми думаємо. І не лише тому, що у стані голоду складно сконцентруватись. Із віком мозок стає більш схильним до пошкоджень через окислювальні та запальні процеси. Дієтолог і автор книг Роб Хобсон стверджує:

"Їжа відіграє важливу роль у старінні мозку. Дієта, багата антиоксидантами, цінними жирами, вітамінами та мінералами, здатна пом'якшити це явище."

Все, що ми їмо, безпосередньо впливає на настрій. Поживні речовини, які ми отримуємо з нашого раціону, беруть участь у синтезі серотоніну та дофаміну. Вони, у свою чергу, мають вирішальне значення для регуляції настрою", - зазначає Хобсон.

Підтримуючи стабільний рівень цукру в крові та вживаючи якнайменше оброблених продуктів, можна знизити ризик депресії, - вважає експерт. А щоб "нагодувати голову" якісною їжею, потрібно лише 8 продуктів.

Волоські горіхи

Навіть візуально вони схожі на мозок – приємний збіг та підказка природи. Волоські горіхи - джерело жирів омега-3, які вбудовуються вмембрани клітин головного мозку, зберігають їх рідкий стан та проникність для важливих хімічних сполук. Продукт підвищує вміст жирних кислот ЕПК, які регулюють рівень гормону дофаміну та піднімають настрій.

Шпинат

Шпинат – джерело фолатів та вітаміну В. Фолати беруть участь у синтезі нейротрансмітерів, що регулюють настрій, сон, пам'ять та когнітивні функції. Вітамін В допомагає розщеплювати амінокислоту гомоцистеїн, пов'язану з підвищеним ризиком інсульту та деменції. Отже, шпинат – чудова їжа для мозку.

Лосось

Найбільше нейропротекторного вітаміну D знаходиться у жирній рибі. Сонячний вітамін допомагає регулювати гени, пов'язані з роботою мозку, зменшує запалення, яке впливає на зниження когнітивних функцій. Одне з найбагатших джерел жирних кислот омега-3 - це лосось.

Оливкова олія

Містить потужний антиоксидант – вітамін Е, який забезпечує захист клітин мозку від руйнівного впливу вільних радикалів. Лише половина столової ложки оливкової олії на день помітно впливає на ризик розвитку деменції, - відзначають гарвардські вчені, спираючись на результати 28-річних досліджень.

Темний шоколад

Ласощі, які допомагають зберегти здоров'я мозку. Темний шоколад із вмістом какао 70-80% – джерело флавоноїдів, які забезпечують нейропротекторну дію. Ці сполуки допомагають посилити приплив крові до мозку. Якщо споживати багато флавоноїдів – уповільнюється вікова втрата пам'яті. Одне з досліджень показало: у здорових молодих людей пам'ять покращується вже за дві години після їжі.

Сочевиця

Сочевиця – цінне джерело заліза, вкрай необхідного для синтезу здорових еритроцитів, які переносять кисень і поживні речовини по організму. Нестача заліза відчувається втомою та складністю концентрації уваги.

Кефір

95% серотоніну, який відповідає за настрій, знаходиться в кишківнику. Пробіотичний кефір – джерело лактобактерій та біфідобактерій. При розумному регулюванні "комунікації між кишечником і мозком", ці бактерії позитивно впливають на психічне здоров'я.

Яйця

Яйця – джерело вітамінів групи В, які підтримують здоров'я мозку й забезпечують ефективну роботу нейронів. Низький рівень B6, B12 та B9 впливає на те, як добре працює мозок у міру старіння.

Волоські горіхи, темний шоколад, яйця, кефір, сочевиця, лосось, оливкова олія, шпинат незамінні у здоровому раціоні харчування, оскільки є цінними джерелами вітамінів, корисних жирних кислот та мінералів. Збагачуючи свою дієту переліком цих продуктів, можна уповільнити процеси старіння мозку, підтримуючи когнітивні функції, пам'ять, концентрацію та настрій.