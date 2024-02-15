Як мікробіом кишечнику впливає успіх лікування раку?

Мікробіом кишківника людини містить близько 44 мільярдів мікробів, що вдесятеро перевищує кількість клітин у нашому організмі. Це складна й різноманітна екосистема, яка грає вирішальну роль у функціонуванні всього організму. Збалансована, різноманітна мікробіота може стати ключем до успішної терапії раку, - вважають експерти.

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За даними останніх досліджень, трансплантація фекальної мікробіоти дозволяє відновити та збалансувати мікрофлору пацієнтів з онко. Надалі це може суттєво вплинути на ефективність лікування раку. Експерти поділились новими рекомендаціями терапії, наголошуючи на спеціальному харчуванні для відновлення мікробіоти кишківника.

Мікробна різноманітність - запорука успішної терапії

Якщо мікробіом виходить із рівноваги, виникає дисбіоз кишківника, що перевищує ризик системних захворювань, - зазначає доктор медичних наук, головний лікар внутрішніх захворювань Університетської клініки Регенсбурга, Хендрік Поєк. На думку дослідника, це також впливає на рак та методи його лікування.

"Мікробна різноманітність впливає на те, чи зростатиме пухлина, чи призведе вона до запалення, механізмів імунної відповіді чи геномної нестабільності, а також на розвиток терапевтичної резистентності", - стверджує Поєк.

На думку експерта, мікробна різноманітність може бути корисною й для лікування раку. Склад мікробіома значно варіюється від господаря до господаря та може мутувати. Ці властивості дозволяють використовувати його як біомаркер для прогнозування різних фізичних реакцій та розробки індивідуальних дієт.

Як взаємопов'язаний мікробіом із механізмом розвитку захворювань?

Мікробіом кишківника виконує захисну функцію, особливо при впливі на організм зовнішнього середовища: в епідермісі та внутрішніх слизових оболонках, у шлунково-кишковому тракті, у легенях, грудній клітці, сечостатевій системі.

Клінічні дослідження на людях та експерименти на моделях раку мишей показав: певні мікроорганізми можуть мати як захисний, так і шкідливий вплив на розвиток раку, прогресування захворювання та реакцію на терапію.

Порушення мікрофлори кишківника, які виникають під час терапії антибіотиками, можуть суттєво впливати на реакцію пацієнта на імунотерапію. За останніми даними, прийом антибіотиків до або після початку терапії інгібіторами імунних контрольних точок (ICI) значно впливає як на загальне виживання, так і на виживання без прогресування.

Препарати ICI також впливають на мікробіом кишківника та знижують відповідь на імунотерапію. Цей ефект був продемонстрований новими дослідженнями 2023 р., у якому було проаналізовано дані більш ніж 2700 онкохворих.

Ще одне дослідження 2018 р. показало, що на ефективність терапії ICI впливала бактерія Akkermansia muciniphila у кишківника хворих на рак. Враховуючи цей фактор, дослідники зробили трансплантацію мікробіоти випорожнень на моделях мишей.

Мікробіом і ефективність імунотерапії

Французькі вчені Національного інституту охорони здоров'я та медичних досліджень на чолі з доктором медичних наук Лоуренсом Зітвогелем вирішили з'ясувати: чи може склад мікробіоти кишківника з наявністю бактерії A muciniphila прогнозувати ефективність імунотерапії ICI?

У дослідженні брали участь 338 пацієнтів з недрібноклітинним раком легені. Вчені вивчили прогностичне значення фекальних бактерій A muciniphila – "статус Аккермана". Виживання при низькому Akk становило 13,4 місяця порівняно з 18,8 місяця при високому Akk після лікування.

"Ці результати багатообіцяючі, однак не існує універсального рішення, яке б підійшло всім. За однією бактерією не можна зробити жодних висновків щодо ефективності лікування, оскільки всі бактерії мають вирішальне значення", - зазначає Поєк.

TФM: нова перспектива терапії раку

Трансплантація фекальної мікробіоти (ТФМ) – відносно нова процедура, яка дозволяє відновити здоровий мікробіом кишківника. Дослідження показали ефективність ТФМ при лікуванні 20 пацієнтів з меланомою з ICI на пізній стадії.

Через сім днів після застосування ТФМ, пацієнти пройшли курс імунотерапії, який становив 3-4 цикли. Через 12 тижнів у більшості з них спостерігалася повна чи часткова ремісія.

Незважаючи на такі перспективні результати, експерти попереджають: ТФМ має ризик сепсису небезпечних інфекцій, що спонукало FDA вимагати розширений скринінг донорського калу. Однак, на думку експертів, це втручання є багатообіцяючим.

Дієтичні добавки та харчування

Експерти закликають з обережністю приймати пробіотики. Ці продукти, як правило, містять лише кілька видів бактерій, таких як Lactobacillus spp та Bifidobacterium spp. "Пробіотики, які продаються без рецепта, можуть навіть затримати відновлення мікробіома після прийому антибіотиків", - стверджує Поєк, посилаючись на дослідження.

Дослідники рекомендують збагачувати раціон пребіотиками – продуктами із високим вмістом клітковини, оскільки вони розщеплюються на коротколанцюгові жирні кислоти, сприяючи зростанню мікробіоти.

За результатами дослідження 2021 р. 20 г їжі, багатої клітковиною, вплинули на виживання без прогресування у 128 пацієнтів із меланомою, які проходили імунотерапію. Найбільш значна користь спостерігалася у пацієнтів із достатнім споживанням клітковини, які не приймали пробіотики.

Посилаючись на рекомендації Onkopedia з харчування після раку та 10 правил харчування Німецького товариства харчування, дослідники підкреслюють значну роль дієти, багатої рослинної клітковиною, помірне споживання м'яса, відмова від штучних підсолоджувачів, ароматизаторів та напівфабрикатів. Поряд зі здоровим раціоном не менш важливою є регулярна фізична активність, - зазначають експерти.