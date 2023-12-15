Нове лікування гіпертонії: один прийом на півроку

Неконтрольована гіпертонія відтепер під контролем. Препарат нового покоління із гіпотензивною дією зилебезіран може нормалізувати тиск на півроку без додаткової терапії. Одноразова ін'єкція ліків від американської біофармацевтичної компанії Alnylam Pharmaceuticals ефективно знижує артеріальний тиск із легкою та помірною гіпертензією до 6 місяців. Новий підхід лікування гіпертонії може врятувати від раптової смерті при серцево-судинних захворюваннях.

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KARDIA-1: нова формула від гіпертонії

Клінічне дослідження KARDIA-1, яке було представлено на останній науковій сесії Американської кардіологічної асоціації, показало: щоквартальні або дворічні дози зилебезірана можуть ефективно й безпечно знизити кров'яний тиск у пацієнтів із неконтрольованою гіпертонією.

"Ґрунтуючись на цих результатах, ми дійшли висновку, що зилебезіран допомагає краще дотримуватись режиму лікування, що, у свою чергу, знижує серцево-судинний ризик у людей із гіпертонією", - вважає старший дослідник, професор медицини та директор Центру комплексної терапії гіпертонії Медичного університету Чикаго Джордж Бакріс.

За словами професора, неконтрольована гіпертонія є основною причиною захворюваності та смертності. Незважаючи на наявність ефективних антигіпертензивних засобів, 80% пацієнтів із гіпертонією не отримують належного лікування.

Ефективність без серйозних побічних дій

Зілебезіран – це інноваційний РНК-препарат, який зв'язується з печінковим рецептором, викликаючи зниження синтезу ангіотензиногену. Дослідники вивчили безпечність та ефективність різних доз зилебезірана у пацієнтів із легкою та помірною гіпертензією із систолічним артеріальним тиском 135-160 мм рт. ст.

У дослідженні взяли участь 394 пацієнтів із середнім вихідним артеріальним тиском 142 мм рт. ст. Учасників розділили на 4 групи, кожна з яких приймала свою дозу зилебезірану: 150 мг, 300 мг або 600 мг один раз на 6 місяців або 300 мг один раз на 2 місяці або плацебо.

Результати показали стійке зниження рівня ангіотензиногену у сироватці: від 88 до 98% протягом 6-місячного періоду спостереження. Середнє зниження за цей період становило близько 10 мм рт. ст. у трьох досліджуваних верхніх дозах та приблизно на 14 мм рт. ст. проти плацебо.

Пацієнти, які отримували зилебезіран, з більшою ймовірністю досягали середнього артеріального систолічного тиску більше 130 мм рт. ст. через 6 місяців.

В усіх учасників дослідження спостерігалося послідовне зниження тиску як у денний, так і в нічний час. У ході дослідження було виявлено 4 незначні побічні реакції, пов'язані з підвищенням артеріального тиску, легкою гіперкаліємією та реакцією на місці ін'єкції. Дослідники також відзначили: клінічно значимих змін функції нирок чи печінки не спостерігалися.

Нові можливості та захист від серцево-судинного ризику

Ін'єкційний препарат, який забезпечує довгострокове зниження артеріального тиску, експерти вже називають проривом. Доктор медичних наук, професор медицини в клініці Мейо Сандра Талер зазначає: хоч деякі пацієнти можуть не прийти за наступними дозами, однак підшкірне введення препарату можливе і в домашніх умовах.

Доктор медичних наук, професор клінічної медицини Кіт Фердинанд також додає: "Якщо ми зможемо підвищити відповідальний підхід пацієнтів до лікування, ми підвищимо ефективність терапії й, можливо, захистимо від деяких ушкоджень органи-мішені".

Експерти також відзначають: гіпертонією страждає кожен третій дорослий у світі, при цьому лише 20% людей можуть контролювати її за допомогою правильної терапії.

"Збільшення кількості пацієнтів, які ефективно лікувалися б від гіпертонії, могло б попередити 76 мільйонів смертей, 120 мільйонів інсультів, 79 мільйонів серцевих нападів і 17 мільйонів випадків серцевої недостатності в період до 2050 року", - підкреслює доктор медичних наук Університету Глазго Анна Домінічак.

Інноваційний РНК-препарат зилебезіран може кардинально змінити якість і спосіб життя людей, які страждають на гіпертонію. Дія ін'єкції триває близько шести місяців, що дозволяє вести активний спосіб життя без постійного прийому інших ліків. На думку експертів, препарат суттєво зменшує серцево-судинні ризики й не має небезпечних побічних ефектів для супутніх органів.