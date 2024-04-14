Схуднеш, випиваючи склянку води перед їжею?

Якщо ви коли-небудь намагалися скинути зайву вагу, ви, напевно, чули пораду: пийте якомога більше води. Або, можливо, це було більш конкретніше: випивайте повну склянку води перед кожним прийомом їжі. Друга рекомендація здається цілком раціональною: наповнюючи шлунок водою перед їжею, ми маємо відчувати себе ситими і менше їсти.

Однак, чи дійсно це ефективно при втраті ваги та як насправді вода може сприяти схудненню? Доктор медичних наук, викладач медичного факультету Гарвардської медичної школи Роберт Х. Шмерлінг поділився своїми спостереженнями, аргументуючи їх клінічними даними.

Спалювання калорій, боротьба зі спрагою та голодом

Вживання води перед їжею має інтуїтивну привабливість. У нашому шлунку є нерви, які відчувають розтягнення та посилають сигнали в мозок про те, що настав час припинити їсти. Ймовірно, вживання алкоголю перед їжею може надсилати аналогічні сигнали.

Деякі невеликі короткострокові дослідження підтверджують цю ідею. Наприклад, учасники дослідження старшого віку, які випивали повну склянку води перед їжею зазвичай їли менше у порівнянні з тими, хто цього не робив.

Ще одне дослідження показало, що люди, які дотримуються низькокалорійної дієти і випивають більше води перед їжею, мали менший апетит та більшу втрату ваги протягом 12 тижнів, ніж ті, хто дотримувався аналогічної дієти без додаткової води.

Однак в жодному з досліджень не оцінювався вплив споживання додаткової кількості води на довгострокову втрату ваги.

"Вода, яку ми п'ємо, має бути нагріта до температури тіла, а цей процес вимагає від організму витрат енергії. Енергія, яка витрачається на цей процес, може компенсувати калорії, отримані від їжі", - зазначає дослідник Шмерлінг.

Хоч більш ранні дослідження підтвердили цю гіпотезу, однак за даними останніх досліджень, достеменно немає доказів того, що питна вода спалює багато калорій. Це ставить під сумнів процес термогенезу при втраті ваги.

Ви не голодні, ви хочете пити

Іноді ми йдемо на кухню, щоб щось поїсти, у той час, коли насправді хочемо пити, а не їсти. Якщо це так, то вживання некалорійної води може позбавити вас від споживання непотрібних калорій та сприяти зниженню ваги.

Регулювання спраги та голоду є складним і варіюється протягом життя людини. Наприклад, у людей похилого віку спрага може притупитися, - говорить Шмерлінг.

"Я не зміг знайти переконливих досліджень, які підтверджують ідею про те, питна вода може допомогти схуднути, коли люди з відчуттям спраги помилково інтерпретують це як відчуття голоду", - додає експерт.

Вода перед тренуванням не сприяє спалюванню жиру

Вважається, що гідратація покращує фізичну здатність і сприяє втраті ваги. М'язова втома, судоми й теплове виснаження можуть бути спричинені зневодненням. Ось чому рекомендують додаткову гідратацію перед тренуванням. Однак доктор Шмерлінг не знаходить зв'язок між споживанням води перед тренуванням та схудненням:

"Більшості людей вживання рідини перед тренуванням видається непотрібним. Я не зміг знайти дослідження, які спеціально вивчають роль гідратації у втраті ваги, пов'язаної з фізичними вправами", - зазначає експерт.

Існує ще одне поширене твердження: для спалювання жиру потрібна вода. Нібито зневоднення погіршує здатність організму розщеплювати жир як паливо. Таким чином, вживання більшої кількості води сприятиме розщепленню жиру та, зрештою, зниженню ваги.

"Хоч деякі дослідження на тваринах підтверджують цю ідею, та я не зміг знайти переконливих доказів у дослідженнях на людях, що вживання додаткової кількості води допомагає спалювати жир", - говорить Шмерлінг.

Замініть висококалорійні напої водою

Якщо ви зазвичай п'єте висококалорійні напої, наприклад підсолоджені газовані напої, фруктові соки чи алкоголь, їх постійна заміна водою може згодом сприяти зниженню ваги, - стверджує Шмерлінг.

Різке скорочення споживання калорій за рахунок заміни висококалорійних напоїв водою, безперечно, може призвести до довгострокової втрати ваги. Хоча важко провести дослідження, щоб довести це. Непрямі дані вказують на зв'язок між заміною висококалорійних напоїв водою та втратою ваги.

На думку Шмерлінга, різку відмову від калорійних напоїв можна порівняти із будь-якою дієтою, яка лише тимчасово сприяє втраті ваги.

Отже, чи варто збільшувати вживання води перед їжею чи у будь-який інший час протягом дня? Деякі дані свідчать про те, що це може сприяти зниженню ваги, однак це переважно невеликі, короткострокові дослідження, засновані на даних з участю тварин.

Тим не менш, якщо ви думаєте, що це ефективно для вас, немає жодних застережень пити трохи більше води. "Хоч чимало людей рекомендують цей підхід, схоже, він заснований на теорії, яка не витримує критики", - підсумовує Шмерлінг.