Схуднути вдвічі швидше: новий препарат від Novo Nordisk

Датська фармацевтична компанія Novo Nordisk, відома виробництвом інсуліну та препаратами для схуднення нового покоління Ozempic та Wegovy, повідомила про результати першої фази випробування нового засобу від ожиріння. Успішні клінічні дані довгоочікуваного препарату сприяли росту акцій Novo Nordisk на 8%.

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Аналітики зазначають: з початку року акції компанії зросли більш ніж на 26%. Новий препарат для схуднення амікретин може стати найкращим засобом для лікування ожиріння, оскільки він перевершує Ozempic та Wegovy.

Схуднути вдвічі швидше: амікретин перевершив Ozempic та Wegovy

Щойно датський фармацевтичний гігант повідомив про позитивні результати випробувань нового експериментального препарату для зниження ваги амікретину, акції Novo Nordisk зросли на 8%, досягнувши нового рекордного рівня. Експериментальні таблетки від ожиріння виявилися вдвічі ефективнішими, ніж ін'єкції Ozempic.

У першій фазі випробувань учасники приймали таблетки амікретину протягом 12 тижнів. В результаті вони схудли на 13,1%. Для порівняння, пацієнти, які приймають ін'єкційні препарати для зниження ваги від діабету Ozempic та Wegovy, втрачають близько 6% своєї ваги за 12 тижнів.

Щоправда, експерти попереджають, що необхідні більш масштабні та тривалі дослідження. "Судячи з тих обмежених даних, які ми маємо, цей підхід здається більш цікавим", - стверджує Деніел Друкер з Торонто університету в Канаді.

"Результати отримані у плацебо-контрольованому дослідженні, яке тривало три місяці, тому ще зарано говорити про те, як амікретин співвідноситься з іншими ліками з точки зору довгострокової ефективності та безпеки", - додає експерт.

Як повідомили представники компанії, друга фаза випробувань розпочнеться у другій половині нинішнього року, а результати очікуються на початку 2026 року. Генеральний директор Novo Nordisk Ларс Фруергаард Йоргенсен заявив: експериментальна таблетка для схуднення амікретин "може перетворитися на найкращі у своєму класі ліки".

Novo Nordisk зміцнює свої позиції у ніші лікування ожиріння

Акції Novo Nordisk – найбільшої в Європі компанії з ринкової капіталізації, з початку року зросли більш ніж на 27%, оскільки фармацевтичний гігант продовжує пожинати плоди нестримного попиту на свої флагманські препарати Wegovy та Ozempic від ожиріння.

Раніше компанія повідомила про результати дослідження, присвяченому додатковій користі Ozempic для пацієнтів із цукровим діабетом. За даними випробування, Ozempic знижує ризик прогресування захворювання нирок та смерті від ниркових або серцево-судинних ускладнень на 24% у пацієнтів із діабетом та хронічною хворобою нирок.

"Незважаючи на заяви конкурентів за останні кілька тижнів, сьогодні ринки капіталу від Novo Nordisk показують, що вони не сидять на місці і вже відроджуються після Ozempic", - зазначає директор з інвестицій Tema ETFs Юрій Ходжамірян.

За оцінками експертів, новий Amycretin зміцнить позиції Novo Nordisk надалі, оскільки термін дії патентів Ozempic та Wegovy спливає у 2031-2032 роках. Препарат допоможе зберегти франшизу компанії по боротьбі з ожирінням та зайняти позицію лідера у цій ніші. Примітно, що акції американського конкурента Eli Lill yпали на 0,8% на торгах на тлі новин Novo Nordisk.