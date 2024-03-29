Препарат від діабету знижує ризик хвороб нирок

До цього метформін був протипоказаний діабетикам із хронічною хворобою нирок на на пізніх стадіях. Однак дослідження корейських вчених доводить: препарат не лише безпечний, а й необхідний за наявності хвороб нирок.

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Метформін – препарат для профілактики та лікування цукрового діабету 2 типу. За даними одного з нових досліджень, лікарський засіб знижує ризик діабетичної нефропатії та інших серйозних захворювань нирок і серцево-судинної системи у пацієнтів із діабетом 2 типу.

Препарат при діабеті 2 типу

Цукровий діабет 2 типу нині є основною причиною хронічної хвороби нирок, що призводить до термінальної стадії захворювання нирок у більшості країн світу. Це стадія небезпечних ускладнень ниркової недостатності, що супроводжується набряклістю, порушеннями у роботі серця, дистрофією печінки, застійними процесами у легеневій тканині.

Метформін - препарат із цукрознижувальною дією, який найчастіше призначають при цукровому діабеті 2 типу. Ліки були схвалені 1994 року агентством FDA. Наразі препарат рекомендується Американською діабетичною асоціацією ADA як лікарський засіб першої лінії при вперше діагностованому цукровому діабеті 2 типу.

Метформін збільшує чутливість до інсуліну та знижує абсорбцію глюкози в кишківнику та вироблення речовини в печінці. Знижуючи рівень глюкози в крові, препарат не призводить до гіпоглікемії при діабеті.

До того ж, було виявлено, що метформін знижує вагу у пацієнтів із ожирінням, покращує рівень ліпідів у плазмі, а також запобігає та уповільнює прогресування мікро- та макросудинних ускладнень.

Метформін може допомогти уникнути діабетичної нефропатії

У новому дослідженні корейські дослідники використали дані кількох медичних баз Південної Кореї. Експерти оцінили вплив метформіну на ниркові та серцево-судинні наслідки при різних станах нирок у пацієнтів із діабетом 2 типу.

У кожній лікарні було виділено кілька груп для порівняння лікування та контролю: пацієнти, у яких на момент постановки діагнозу ЦД2 ще не розвинулася діабетична нефропатія та пацієнти із хронічною зниженою функцією нирок. Пацієнти, які безперервно отримували метформін після встановлення діагнозу та після періоду спостереження, мали показник схильності 1:1.

Серед пацієнтів без діабетичної нефропатії безперервне застосування метформіну порівняно з іншими гіпоглікемічними засобами було пов'язане з нижчим ризиком розвитку нефропатії.

Дослідження також показало: ризик небезпечних ниркових захворювань був нижчим серед тих, хто не застосовував або припинив прийом метформіну на стадії хронічної хвороби нирок.

"Поточне дослідження значуще тим, що в ньому інтегровані реальні клінічні дані пацієнтів із діабетом 2 типу та супутніми захворюваннями нирок на різних стадіях", - пишуть автори дослідження.

Наразі більшість експертів переконані: ниркова недостатність може стати фактором ризику побічних ефектів при застосуванні метформіну. Однак дослідження корейських експертів довело користь препарату для діабетиків при хронічних захворюваннях нирок як середньої, так і важкої стадії.