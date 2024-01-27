Топ-10 популярних запитань про здоров'я у Google

Найшвидший та всезнаючий "експерт" Google протягом 2023 року "рятував" користувачів від ангіни, підвищеного холестерину й низького тиску, а також від здуття живота. Саме ці запитання найчастіше ставили користувачі пошуковій системі. Компанія поділилася найбільш трендовими пошуковими запитами, які стосувалися здоров'я. Ми зібрали 10 найпопулярніших запитань та відповіді на них.

Відео дня

Як довго заразна стрептококова інфекція?

Відомо, що стрептококова інфекція різко зросла на початку 2023 року, внаслідок чого у багатьох людей виникли запитання про те, наскільки заразна ця хвороба та як довго вона триває. Хоч в більшості випадків ангіну викликають віруси, ангіна – це інфекція горла та мигдаликів, яку викликають бактерії стрептокока групи А, і ці бактерії вкрай заразні.

За даними Johns Hopkins Medicine, пацієнти, які проходять терапію стрептококової ангіни антибіотиками, стають менш заразними протягом 24-48 годин. Однак людина з невилікованим захворюванням може заражати інших протягом 2-3 тижнів. Симптоми ангіни можуть включати пропасницю, біль при ковтанні, червоні та опухлі мигдалики й опухлі лімфатичні вузли.

Наскільки заразний фарингіт?

Експерти Центрів з контролю та профілактики захворювань США CDC стверджують: інфікована людина може заразити оточуючих повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі чи чханні. Підхопити бактерію також можна при прямому контакті, торкаючись виразок на шкірі, викликаних бактеріями.

Людина, котра зазнала впливу стрептококових бактерій групи А, може захворіти на фарингіт протягом 2-5 днів. Стрептококова ангіна частіше зустрічається у дітей: за даними CDC, 3 з 10 дітей з болем у горлі страждають на фарингіт порівняно з приблизно 1 з 10 дорослих.

Як знизити рівень холестерину?

Все більше досліджень доводять, що рослинна, вегетаріанська чи веганська дієта знижує рівень холестерину. За даними одного з нових досліджень, у дорослих, які дотримувалися рослинної дієти протягом року, рівень "поганого" холестерину знизився на 10%, а загальний рівень холестерину - на 7%, порівняно з тими, хто вживав тваринну їжу.

Обмежуючи споживання насичених жирів і трансжирів, можна суттєво знизити або контролювати рівень холестерину. Насичені жири містяться в червоному м'ясі та жирних молочних продуктах, а трансжири часто є у складі маргарину, покупних солодощів, цукерок і хлібобулочних виробів.

Продукти, багаті на жирні кислоти омега-3, такі як жирна риба та насіння льону, корисні для серцево-судинної системи. А розчинна клітковина, яка міститься у фруктах, овочах, бобових та цільнозернових, ефективно зменшує всмоктування холестерину в кровотік. Регулярні фізичні вправи, відмова від куріння та надмірного вживання алкоголю й контроль ваги можуть покращити рівень холестерину.

Що допомагає при здутті живота?

Існує кілька поширених причин здуття живота, зокрема запор, переїдання, неправильне поєднання продуктів, синдром подразненого кишківника, непереносимість лактози та прийом деяких медикаментів.

Щоб позбутися здуття живота в домашніх умовах, експерти рекомендують відмовитись від жувальної гумки та газованих напоїв, а також помірно вживати продукти, які можуть виділяти гази, - капусту, бобові, сухофрукти, молочні продукти. Добавки з клітковиною та висівки також можуть погіршити симптоми.

З препаратів лікарі рекомендують приймати симетикон. Якщо у вас виражені болі в животі, постійна печія та блювання, кров у стільці, потрібно негайно звернутися до лікаря.

Що викликає низький кров'яний тиск?

Артеріальний тиск менше 90/60 мм рт. ст. вважається пониженим та називається гіпотонією. Основними причинами низького тиску експерти називають тривалий постільний режим, прийом деяких ліків (діуретики, бета-блокатори та антидепресанти), неправильне харчування, депресивні стани, хвороба Паркінсона й вагітність.

Хронічна гіпотонія викликає запаморочення, слабкість, непритомні стани, часті головні болі, прискорене серцебиття. Найпопулярніші методи нормалізувати низький тиск у домашніх умовах – пити каву чи підсолоджений чорний чай, також ефективний чорний шоколад.

Що викликає бородавки?

Вірус папіломи людини ВПЛ, який включає понад 150 видів, - найпоширеніша причина бородавок й інших утворень на шкірі та слизовій. Вірус часто поширюється через відкритий контакт зі шкірою або через рушник чи мочалку. Бородавки можуть з'являтися як на руках, так і на обличчі, статевих органах, ногах, ступнях.

Чому мене нудить?

Найпоширенішими причинами нудоти лікарі називають вагітність та шлунковий грип. Розлади шлунково-кишкового тракту, включаючи гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та виразкову хворобу також викликають хронічну нудоту. Прийом препаратів, променева терапія чи хіміотерапія найчастіше супроводжуються нудотою.

Так звана "ранкова нудота" у вагітних спостерігаєтьсяу першому триместрі вагітності у 50-90% випадків.

Що викликає прееклампсію?

Прееклампсія - це стан, який викликає судоми та високий кров'яний тиск після 20-го тижня вагітності або після пологів. Від 10% до 15% смертей у світі внаслідок вагітності чи пологів викликані ускладненнями прееклампсії. Точна причина цього стану невідома, однак на думку експертів, у групі ризику жінки, вагітні двійнятами, а також люди з високим тиском, діабетом, хворобами нирок та аутоімунними захворюваннями.

Як перестати хропіти?

Експерти клініки Майо впевнені, що хропіння можна вилікувати, застосувавши комплексний підхід у зміні способу життя. Лікування закладеності носа, контроль ваги, відмова від алкоголю перед сном, а також відмова від сну на спині, можуть суттєво допомогти у боротьбі з хропінням.

Може бути також ефективним носіння назальної смужки чи спеціальних пристосувань під час сну. Хропіння може вказувати на розлад сну – обструктивне апное уві сні: стан, при якому зупиняється дихання під час сну.

Як довго триває харчове отруєння?

Харчове отруєння триває від 1 до 10 днів, залежно від інфекції. Кишкова паличка або сальмонела найчастіше викликає отруєння, яке характеризується діареєю, болем у шлунку, нудотою та лихоманкою. При сильному зневодненні, постійному блюванні й кривавій діареї потрібно негайно звернутися до лікаря та пройти лікування на стаціонарі.