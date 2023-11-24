Вчені назвали 2 найкращих рослинних засоба від діабету

Незважаючи на скептичне ставлення вчених на народні методи лікування діабету, індійські дослідники довели ефективність яблучного оцту та пажитника для зниження рівня глюкози та глікованого гемоглобіну в крові. Вони провели огляд 44 клінічних досліджень із 3000 учасниками, у яких використовувалися шість рослинних компонентів: яблучний оцет, кориця, куркумін, насіння пажитника, імбир та шафран. Незважаючи на обґрунтовані аргументи індійських учених, їх британські колеги висловили деякі зауваження стосовно нового огляду.

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Чи ефективні натуропатичні засоби при діабеті 2-го типу

Як виявили вчені, всі шість натуральних продуктів, включаючи яблучний оцет, насіння пажитника, куркуму й корицю, знижують рівень глюкози в крові натще в порівнянні з контрольними групами у клінічних дослідженнях. При цьому автори виявили, що з усіх засобів яблучний оцет є найбільш ефективним для зниження рівня цукру в крові.

Огляд також показав: яблучний оцет і насіння пажитника сприяють зниженню рівня глікованого гемоглобіну, однак не впливають на рівень інсуліну.

Дослідники сподіваються, що огляд допоможе медикам та людям з діабетом 2-го типу зрозуміти ефективність рослинних засобів і розглянути можливість їх застосування у комплексній терапії.

"Деякі люди використовують куркумін, інші - імбир, треті - яблучний оцет, проте невідомо, що краще", - говорить один із авторів огляду, доктор філософії, доцент Індійського інституту медичних наук Шів Мудгал.

Лікар Мудгал із колегами проаналізували 44 рандомізовані клінічні дослідження із більш ніж 3000 учасників, щоб з'ясувати ефективність рослинних засобів при діабеті 2-го типу.

"Ми подумали, що було б непогано отримати деяке уявлення про ці рослинні компоненти, а також про те, як вони працюють та як конкурують між собою", - ділиться доктор медичних наук, доцент кафедри фармакології Індійського інституту медичних наук Субодх Кумар.

Які рослинні засоби пропонують британські вчені?

Згідно з оглядом, яблучний оцет пройшов три клінічні випробування, які підтверджують ефективність продукту у зниженні рівня глюкози та глікованого гемоглобіну в крові. А насіння пажитника – чотири дослідження, які підтверджують схожі результати. Однак автори огляду наголошують: більшість досліджень проводилися протягом невеликого періоду часу.

Це означає, що довгострокові ефекти використання цих рослин для лікування діабету 2 типу залишаються поки невідомими. Експерти також вважають обмеженням те, що до огляду було включено лише 6 рослинних лікарських засобів.

На думку доктора філософії та клінічного викладача загальної практики Мерліна Уїлкокса, який не брав участі в огляді, обмежена кількість продуктів, включених до огляду, є недоліком. "Це означає, що вони не врахували потенційно ефективні речовини", - вважає дослідник. Вілкокс є співавтором огляду рослинних лікарських засобів контролю глікемії при діабеті 2-го типу. Тому дослідник здивований, що яблучний оцет опинився на першому місці у цьому аналізі.

Згідно з оглядом британського вченого, серед 18 засобів на рослинній основі, гель із листя алое, волокна подорожника та насіння пажитника виявилися найбільш ефективним у зниженні рівня глюкози та глікованого гемоглобіну в крові.

"Слід розглядати ефективність кожного окремого рослинного засобу, адже справа не тільки в самій рослині, а й у поєднаннях та дозуванні. Все це має значення", – аргументує Уїлкокс.

Чим можуть бути небезпечні лікувальні трави?

Згідно досліджень 2014 року, на які посилаються автори огляду, у США до 3,6 мільйонів осіб використовують рослинні препарати для лікування діабету 2-го типу. Є чимало країн, у яких ця цифра набагато вища:

Майже дві третини пацієнтів із діабетом в Індії та Саудівській Аравії вживають рослинні засоби для полегшення симптомів діабету, і близько половини населення із цукровим діабетом зі Сполученого Королівства використовують лікарські трави.

Експерти попереджають про ризики та побічні ефекти, які можуть виникнути після використання лікарських трав у комплексі з традиційними методами лікування.

"Я попереджаю своїх пацієнтів про ризики, пов'язані з використанням харчових добавок і трав, оскільки наразі немає якісних даних, які демонстрували б ефективність та безпеку цих засобів", - ділиться доктор медичних наук, клінічний доцент медицини Кетрін Сондерс.

На думку Уїлкокса, пацієнти часто отримують інформацію про рослинні препарати із недостовірних джерел, оскільки більшість із них бояться обговорювати з лікарем про можливість лікування за допомогою лікарських трав.

"Вони думають, що лікар поставиться до них негативно або зневажливо", - стверджує Вілкокс. "Таким чином, пацієнти отримують інформацію від сім'ї та друзів або з Інтернету, який не завжди є надійним та науково обґрунтованим джерелом інформації".

Якщо ви наважилися вживати яблучний оцет для підтримки рівня цукру в крові, експерти рекомендують розводити 1-2 столові ложки продукту у склянці води. Підкислений напій слід пити натще перед їжею або перед сном. На думку дослідників, так він ефективніше знижує рівень цукру в крові. Яблучний оцет не можна вживати нерозбавленим. Однак перш ніж експериментувати із рослинними засобами, експерти рекомендують обов'язково проконсультуватися зі своїм лікарем.