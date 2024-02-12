Гестаційний діабет подвоює ризики проблем із нирками

Гормональний дисбаланс під час вагітності у деяких жінок викликає підвищення рівня цукру в крові, яке називають гестаційним діабет. Хоча цей стан, як правило, у більшості пацієнток із часом проходить, однак може спричинити небезпечні супутні захворювання у майбутньому.

У новому дослідженні, присвяченому гестаційному цукровому діабету, американські дослідники знайшли зв'язок між діабетом вагітних та хронічним захворюванням нирок. Експерти рекомендують таким пацієнткам проходити регулярні огляди нирок надалі, щоб уникнути ускладнень.

Як гормональний дисбаланс може призвести до гестаційного діабету?

За новими даними дослідників з Національного інституту охорони здоров'я США гестаційний діабет може призвести до пошкодження нирок на ранній стадії. Це може викликати хронічні захворювання нирок у майбутньому, незалежно від подальшого діабету чи гіпертонії.

Гестаційний діабет виникає під час вагітності, коли підвищений рівень цукру в крові. Насамперед це пов'язано з тим, що плацента виробляє гормони, які сприяють накопиченню глюкози у крові. Зазвичай підшлункова залоза може виробляти достатньо інсуліну, щоб впоратися з цим.

Однак якщо в організмі порушується процес вироблення інсуліну, рівень цукру в крові також порушується, що викликає гестаційний діабет. Щоб це не вплинуло на стан здоров'я дитини, експерти рекомендують контролювати рівень цукру в крові.

Дослідження підтвердило зв'язок діабету із захворюванням нирок

У новому дослідженні вчені використали дані близько 700 тис. жінок Данського медичного реєстру народжень, які народили дітей у період із 1997 по 2018 рік. 3,4% учасниць повідомляли про підвищений рівень цукру в крові, а 12,8% жінок із гестаційним діабетом отримували інсулін.

Дослідники спостерігали за жінками 11,9 років та дійшли таких висновків:

жінки, які отримували інсулін під час вагітності через діабет, однак у яких згодом не розвинувся діабет, мали високий ризик розвитку хронічної хвороби нирок;

Пацієнтки з ГСД, у яких згодом розвинувся діабет чи гіпертонія, зіткнулися з вищим ризиком розвитку хвороб нирок.

На думку експертів, це дозволяє припустити, що профілактика діабету та гіпертонії після гестаційного діабету може знизити розвиток хронічної хвороби нирок.

"Жінки з важкою метаболічною дисфункцією під час вагітності входять до групи високого ризику розвитку хронічної хвороби нирок. Значно вищий ризик захворювань нирок спостерігався через 2 роки після вагітності", - зазначають вчені у дослідженні.

Чому варто проходити огляд нирок після гестаційного діабету?

"Наші результати показують, що жінкам, які мали гестаційний діабет, можуть бути корисні періодичні огляди для виявлення пошкодження нирок на ранній стадії та отримання подальшого лікування", - стверджує старший автор дослідження, доктор медичних наук, магістр охорони здоров'я, доктор філософії Цуйлін Чжан.

Дослідники виявили, що жінки, які мали гестаційний діабет, з більшою ймовірністю мали високу швидкість клубочкової фільтрації - оцінку того, скільки крові за хвилину проходить через клубочки (крихітні фільтри в нирках, які видаляють відходи з крові).

Експерти вважають, що надто висока швидкість клубочкової фільтрації може передувати ранньому пошкодженню нирок, що супроводжує переддіабетний стан. Керуючись новими даними, експерти рекомендують жінкам із гестаційним діабетом контролювати рівень цукру в крові як під час, так і після вагітності. Профілактика діабету та гіпертонії може знизити ризик розвитку захворювань нирок у подальшому.