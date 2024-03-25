Як фізичні та розумові практики впливають на діабет?

Заручниками діабету стали надто багато людей на планеті, і з кожним днем ​​ця цифра зростає. Поряд із розробками нових ліків, дослідники вивчають вплив способу життя, регулярних фізичних навантажень та харчування на розвиток захворювання. Результати кількох нових досліджень показали: йога, медитації, практики розкриття свідомості – якісні інструменти контролю діабету 2-го типу. Зміна способу життя може істотно вплинути на показники здоров'я і самопочуття навіть при діабеті. Експерти розповіли, як фізичні та розумові практики впливають на глікемічний контроль у пацієнтів із діабетом 2-го типу.

Дію йоги та медитації порівняли з метформіном при діабеті

У Журналі інтегративної та додаткової медицини опубліковано результати 28 досліджень, в яких вчені проаналізували вплив практик розуму та тіла на людей із діабетом 2-го типу. Учасники дослідження не застосовували інсулін для контролю діабету, вони не мали певних захворювань серця та нирок. Вчені розглянули вплив таких видів розумових та тілесних практик як:

йога;

цигун – повільне бойове мистецтво, схоже на тай-чі;

зниження стресу на рівні свідомості – програма тренувань, яка допомагає людям зняти тривогу та впоратися зі стресом;

медитація;

керована уява, візуалізація позитивних образів для розслаблення розуму.

Періодичність та час занять варіювалися від щоденного до кількох разів на тиждень протягом чотирьох тижнів до шести місяців.

У всіх учасників дослідження протягом будь-якого періоду часу рівень гемоглобіну А1С – ключового маркера діабету знизився на 0,84%. Експерти порівнюють цей результат із ефектом дії метформіну – препарату першої лінії для лікування діабету 2 типу.

Рівні A1C визначаються за допомогою аналізу крові, який показує середній рівень цукру в крові людини протягом останніх двох-трьох місяців. Рівні нижче 5,7% – норма, від 5,7% до менш як 6,5% – переддіабет, 6,5% та вище – діабет.

Секрет у розслабленні?

"Йога та інші практики усвідомленості викликають реакцію розслаблення - протилежну реакції на стрес", - зазначає тренер зі здоров'я, терапевт із Гарвардського інституту розуму та тіла Бенсона-Генрі при Массачусетській лікарні загального профілю, лікар Шалу Рамчандані.

"Реакція релаксації може знизити рівень гормону стресу кортизолу. Це підвищує резистентність до інсуліну та контролює рівень цукру в крові, тим самим знижуючи рівень A1C", - додає Рамчандані.

Релаксація допомагає людям із діабетом покращити кровообіг та знизити кров'яний тиск, захищає від серцевих нападів та інсультів. Як бачимо, здатність практик усвідомлення знижувати стрес може зіграти велику роль.

Вплив практик на самопочуття людей із діабетом 2-го типу

За даними експертів, існує зв'язок між різними розумовими й тілесними практиками із нижчими рівнями A1C. Це дозволяє припустити, що ці види діяльності разом із традиційним лікуванням можуть стати частиною терапії діабету. Чи захищають ці практики від розвитку діабету 2-го типу, особливо людей, які перебувають у групі високого ризику?

Дослідження не призначалися для розгляду цього питання, однак дослідниця Рамчандані наголошує на довгострокових перевагах реакції релаксації.

"Управління стресом допомагає покращити настрій, сприяє покращенню самосвідомості та самоконтролю", – зазначає вона. "Це може призвести до більш усвідомленого харчування, наприклад, боротьби з потягом до нездорової їжі, дотримання більш здорової дієти та регулярних фізичних вправ. Все це разом допоможе знизити ризик розвитку діабету 2-го типу", - додає експертка.

Як застосовувати практики розуму й тіла?

Існує чимало практик, які сприяють релаксації. Лікарка Рамчандані дає кілька корисних рекомендацій:

щоденна 10-хвилинна або більш тривала медитація;

заняття легкою йогою, практиками цигун чи тай-чи;

відеоролики та вправи, які допомагають знизити стрес та викликати реакцію розслаблення;

вільне контрольоване дихання протягом кількох хвилин.

За даними великого огляду американських дослідників, понад 28 досліджень показали, що йога, практики розкриття свідомості, здорове харчування та помірні фізичні навантаження - це дієві інструменти для покращення здоров'я, у тому числі при цукровому діабеті 2 типу.