Пацієнти, які пережили рак, часто стикаються із затяжними проблемами зі здоров'ям та зниженням якості життя, що може підвищити ризик ранньої смерті від раку. Однак ситуацію може змінити спосіб життя, включаючи здорове харчування, фізичну активність, відмову від куріння сигарет та вживання алкоголю.

Дослідники з Китаю, Швеції та Великобританії проаналізували 5 найвагоміших факторів способу життя, які впливають на якість і тривалість життя пацієнтів, які пережили рак. Вчені розповіли, який фактор є найбільш значущим для виживання після онкологічних захворювань.

Лайфстайл та виживання: стиль життя визначає

Рак несе суттєву загрозу громадській охороні здоров'я, а його глобальний тягар збільшуватиметься ще як мінімум 20 років, - пишуть автори нового дослідження. Розвиток новітніх технологій ранньої діагностики, лікування та підтримуючої терапії істотно знизили ризик смерті від онко, однак пацієнти, які вижили після раку, й далі страждають від наслідків захворювання.

За результатами нового міжнародного дослідження китайських, британських та шведських учених, спосіб життя безпосередньо впливає на подальший стан здоров'я й тривалість життя людей, які перехворіли на рак.

Дослідники вивчили 5 ключових факторів способу життя, пов'язаних зі здоров'ям та ризиком смерті від раку:

індекс маси тіла (ІМТ);

куріння цигарок;

вживання алкоголю;

харчування;

фізична активність.

Для аналізу експерти використали дані Національного дослідження здоров'я та харчування, Національного опитування з питань здоров'я у США, Британського біобанку й дані дослідження Кайлуан у Китаї. У дослідженні було проаналізовано дані близько 37 тис. осіб із США, Великобританії та Китаю, які пережили рак.

Оцінка здорового способу життя

"У наш аналіз ми включили п'ять факторів способу життя, включаючи ІМТ, куріння цигарок, вживання алкоголю, дієту та фізичну активність, які пов'язані з виживанням при раку. Ці фактори були визначені відповідно до попередніх досліджень", - зазначають автори.

Проаналізувавши спосіб життя всіх учасників дослідження, експерти з'ясували:

близько 19 тис. пацієнтів ніколи не курили;

14,7 тис. учасників вживали незначну кількість алкоголю;

17 тис. пацієнтів дотримувалися здорового раціону;

18 тис. учасників повідомили про достатню фізичну активність;

14,7 тис. мали оптимальний ІМТ.

Щоб визначити оцінку здорового способу життя, дослідники підсумовували ці фактори в діапазоні від 0 до 5, при цьому високі бали вказували на більш здоровий спосіб життя учасників. Експерти також зазначили: за період проведення дослідження понад 4 тис. учасників померли від раку та близько 9 тис. померли від інших причин.

Здоровий раціон як найвагоміший фактор

Проаналізувавши дані учасників дослідження, вчені дійшли наступних висновків. Прихильність до здорового способу, яка включає 4-5 факторів у порівнянні з несприятливим способом життя (фактор здорового способу життя 0-1), призвела до зниження ризику смертності від раку на 43%. При цьому зниження ризику смертності з інших причин становило 48%.

Кожен бал, отриманий за шкалою здорового способу життя, сприяв зниженню ризику смертності від раку на 18%. Як показали результати дослідження, найголовнішу роль у виживанні пацієнтів після раку відіграє харчування.

Здорове харчування найбільше сприяло зниженню ризику смертності - на 31%, за ним слідували відмова від куріння - 23%, помірне вживання алкоголю - 14%, оптимальний ІМТ - 11% та адекватна фізична активність - 1%.

"Наше дослідження послідовно показало, що ризик передчасної смерті був приблизно на 50% нижчим у тих, хто вів здоровий спосіб життя, порівняно з тими, хто його не вів. Це ще раз продемонструвало, що зміна способу життя відіграє важливу роль у покращенні прогнозу для тих, хто вижив після раку", - переконані автори дослідження.

Дотримання здорового способу життя може вдвічі знизити ризик смертності від раку. Зокрема, відмова від куріння сигарет та надмірного вживання алкоголю, здорове харчування, фізична активність та підтримання нормального індексу маси тіла були пов'язані з покращенням прогнозу. При цьому, за оцінками експертів, саме здорове харчування займає провідне місце серед 5 факторів, які знижують ризик передчасної смерті, пов'язаної з раком.