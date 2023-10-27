Соціальні мережі рясніють світлинами струнких і привабливих "фітоняшок", про параметри яких мріють мільйони. Та не лише прагнення мати гарне й струнке тіло змушує жінок і чоловіків вдаватися до радикальних методів схуднення. За даними ВООЗ, близько 1,9 млрд людей на Землі мають зайву вагу.

Невтішна статистика та споконвічний "попит на стрункість" спонукали лікарів і акул фармбізнесу звернути увагу на "чарівну пігулку" у вигляді ін'єкцій – рецептурний препарат Ozempic, який спочатку розробляли для пацієнтів з діабетом 2-го типу. До чого призводять такі інноваційні методи схуднення? Як препарат викликає психологічну залежність? І чому здорові люди живуть із почуттям провини після схуднення за допомогою Ozempic?

Життя на голці: ще одна історія схуднення

28-річна перукарка зі США Ешлі Рейбік завжди хотіла схуднути на 8 кг, щоб при зрості 163 см важити 60-63 кг. Помітно схуднувший власник СПА-салону, в якому працювала дівчина, рекомендував Ешлі зробити ін'єкції семаглутиду, до чого сам регулярно вдавався. Дівчина без роздумів у той же день отримала рецепт від лікаря і зробила своє перше "щеплення стрункості". Після перших 9 тижнів ін'єкцій семаглутиду Райбік схудла на 10 кг. Саме тоді вона вирішила зняти про це відео та викласти у TikTok, яке зрештою подивилися сотні тисяч разів. Препарат із діючою речовиною семаглутиду, який рекомендували Рейбік, називається Ozempic. Спочатку лікарський засіб призначався для лікування діабету 2 типу. Коли ж для ефективного схуднення препарат почали використовувати голлівудські зірки, Ozempic почав асоціюватися у більшості як швидкодіючий засіб для втрати зайвої ваги.

Кілька років потому FDA схвалило "двоюрідного брата" Ozempic - препарат Wegovy, який був розроблений для зниження ваги у пацієнтів із ожирінням. Хоч Ozempic і схвалений лише для лікування діабету, та це не заважає лікарям і пацієнтам застосовувати його для схуднення. Ціна питання – 1400 доларів за місяць застосування.

Зупинити внутрішній діалог: як працює Оземпік?

Тим, хто худнув за допомогою препарату Ozempic, вдалося не лише скинути зайву вагу, а й зупинити так званий "харчовий шум" у голові. Основна дія препарату полягає в тому, що він уповільнює проходження їжі через травний тракт. Це приборкує апетит і дозволяє пацієнтам їсти набагато менше та рідше. Основна дія препарату спричиняє чимало побічних ефектів.

Нудота, проблеми із травленням, порушення гормональної системи та репродуктивного здоров'я – основні побічні дії Ozempic, про які вже говорять лікарі та пацієнти.

CNN також повідомляв, що в деяких користувачів Ozempic розвинувся параліч шлунка через здатність препарату уповільнювати проходження їжі у травному тракті.

Почуття провини, діабет та схуднення

Чимало пацієнтів після ін'єкцій Ozempic живуть із почуттям провини перед тими, кому препарат життєво необхідний для лікування діабету та ожиріння. Доктор медичних наук, директор програми управління вагою Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Діана Тіара здивована тим, що здорові люди вдаються до таких радикальних методів схуднення: "Це одна із найгірших речей, які я спостерігала як лікар! Пацієнти цілими днями обдзвонюють десятки аптек. У мене ніколи не було такої ситуації за всю мою кар'єру", - ділиться науковець.

Коли дієти не працюють

48-річна пані Енн із США, як і Райбік, сплатила курс ін'єкцій Ozempic із власної кишені. Спочатку вона платила 1400 доларів на місяць, але незабаром знайшла в Канаді аптеку, де ліки продаються за 350 доларів. У Енн ніколи не було проблем із зайвою вагою, але після тривалого перебування вдома під час епідемії коронавірусу, жінка набрала близько 8-10 кг зайвої ваги. Маючи зріст 170 см, Енн важила 79 кг. Активний спосіб життя, здорове харчування та дієти не дали належного ефекту. До того ж у Енн почалася менопауза, тому жінка зважилася на ін'єкції Ozempic. Нині вона важить 68 кг при зрості 170 см. Енн досі приймає препарат, але усвідомлює, що відбирає його у тих, хто його потребує для лікування.

Останнє клінічне дослідження 2022 показало, що більшість людей знову повертаються до зайвих кілограмів протягом року після припинення прийому Ozempic.

Ешлі Райбік, яка схудла на 10 кг, знову повернулася до своїх шкідливих харчових звичок відразу після припинення прийому Ozempic. Дівчину це стривожило – і вона знову підсіла на препарат.

Ozempic при баріатричній хірургії

Доктор медичних наук, баріатричний хірург Ден Азагурі застосовує GLP-1 для підготовки пацієнтів із ожирінням до баріатричної хірургії. Лікар впевнений, що такі препарати, як Ozempic, можуть стати частиною лікування для його пацієнтів на все життя.

"Ми робимо це не для косметичних ного ефекту, а для здоров'я. Я завжди попереджаю своїх пацієнтів: якщо ви плануєте починати вживати ці ліки, ви маєте бути готовими до того, що це назавжди".

Зазначимо, що в Україні Ozempic не зареєстрований, проте він є у вільному продажі. Це не дає права лікарям виписувати його пацієнтам. Наразі немає точних даних про те, скільки людей приймають Ozempic для лікування діабету, а скільки для схуднення. Виробник препарату Novo Nordisk повідомляє про різке збільшення продажів та прогнозує зростання прибутку в майбутньому. Ідея використання подібних ліків з естетичних міркувань насправді пов'язана із соціальними та психологічними факторами, - вважають лікарі та психологи. Це може означати лише одне: привабливий зовнішній вигляд нині має більшу цінність, ніж здоров'я.