З'їжте це перед тренуванням: корисні білки при діабеті

Низький рівень цукру в крові – таке ж патологічне порушення вуглеводного обміну, як і підвищений. Гіпоглікемічний синдром небезпечний для життя та вважається однією із найпоширеніших причин смерті пацієнтів із цукровим діабетом, які отримують інсулін.

Незважаючи на користь фізичних навантажень для контролю діабету та ваги, діабетики мають підвищений ризик гіпоглікемії під час та після тренувань. Однак це можна мінімізувати за допомогою спеціального харчування, – впевнені експерти. Згідно з результатами нового дослідження, вчені рекомендують пацієнтам із діабетом 1-го типу вживати білок за 3-4 години до тренувань.

Фізичні навантаження без ризику

Контроль діабету та ваги багато в чому залежить від щоденної фізичної активності та регулярних тренувань. Однак чимало пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу обмежують себе в цьому або зовсім не займаються навіть помірними фізичними вправами, оскільки побоюються нападів гіпоглікемії під час та після занять.

Численні клінічні дослідження показали, що за допомогою харчування можна регулювати рівень цукру в крові під час і після тренувань. Однак, якщо вже є встановлені рекомендації щодо вживання вуглеводів, то роль білка у контролі рівня цукру в крові під час фізичних навантажень, мало досліджена.

Грунтуючись даними нового дослідження, автори припускають: споживання білка перед тренуванням серед підлітків із цукровим діабетом 1-го типу може пом'якшити гіпоглікемію в період та після тренування, знижуючи її ризик. Експерти рекомендують вживати білковий коктейль чи здорову білкову їжу за 4 години до тренувань.

Більше білка - менше ризику?

Для підлітків із цукровим діабетом 1-го типу регулярна фізична активність покращує рівень цукру в крові, чутливість до інсуліну та інші показники здоров'я, проте ризик гіпоглікемії є основною перешкодою.

Американські дослідники з Університету Північної Кароліни оцінили зв'язок між вживанням білка та глікемії протягом 4 годин до помірної та високої фізичної активності, під час та після фізичних вправ.

Середній вік 112 учасників дослідження сягав 14,5 років. Їх записи про фізичну активність та 24-годинні дані про дієту були зібрані на початку дослідження та через 6 місяців.

Результати дослідження показали:

у пацієнтів, які вживали більше 10 г і до 20 г білка перед помірними та енергійними вправами, спостерігалося зниження гіпоглікемії на -4,8% у порівнянні з тими, хто споживав менше 10 г білка.

у тих, хто споживав більше 25 г білка до тренувань, дослідники зафіксували зниження показників гіпоглікемії на -5,3%.

Корисні білки при діабеті

За даними Американської діабетичної асоціації ADA, найкращий вибір білка при діабеті включає:

рослинні білки (бобові, горіхи, горіхові пасти, соєві продукти, білкові коктейлі);

риба та морепродукти 2 рази на тиждень;

біле м'ясо птиці та кролика;

знежирений сир та яйця;

пісна яловичина, баранина та свинина, очищена від жиру в обмежених кількостях.

Враховуючи результати дослідження, експерти дійшли висновку, що вживання якісного білка перед тренуванням зменшує ризик гіпоглікемії під час та після фізичних навантажень. Водночас дослідники зазначають: переваги споживання білка щодо глікемії спостерігалися лише під час фізичної активності помірної інтенсивності. При більш інтенсивній активності пацієнтів із цукровим діабетом можуть спостерігатися інші глікемічні дані.