Топ-11 продуктів для швидкого одужання

Здорова їжа – це ліки, які щодня насичують наш організм корисними мікроелементами. Звичайно, їжа не може вилікувати захворювання, однак є продукти, здатні полегшити симптоми й зарядити організм енергією, коли ви особливо цього потребуєте.

Докторка медичних наук, лікар-педіатр Пунам Садчев назвала 11 найкорисніших продуктів із вираженими протимікробними та відновлюючими властивостями, які прискорюють одужання й заряджають енергією під час хвороби, після операцій і травм, а також у період підвищених стресів.

Курячий бульйон зі спеціями Фо

Коли справа доходить до застуди, цей в'єтнамський суп має більшу цілющу силу, аніж просто курячий бульйон з локшиною. Куряче фо містить ароматні спеції - корицю, аніс та кардамон із вираженими протизапальними властивостями. До складу супу також входять антиоксиданти у вигляді ягід годжі та насіння коріандру. Гострий перець халапеньо містить кальцій та вітаміни А і С, а також ефірні олії для прочищення носа.

Сардини

Експерти відзначають користь сардин під час переломів, травм та реабілітації після оперативних втручань. Їх невеликі кісточки можуть допомогти швидше відновитися після переломів. Ці крихітні рибки, зазвичай упаковані у невеликі баночки з водою, оливковою олією чи томатним соком, містять багато кальцію та вітаміну D. Вони також є джерелом жирних кислот омега-3, які зміцнюють кістки. Сардини ловлять молодими у дикій природі, тому рівень ртуті в них низький.

Зелені банани

Зелені банани мають секретну суперсилу: вони ефективні при діареї. Нестиглий фрукт містить резистентний крохмаль, який повільно всмоктується у тонкому кишківнику, живить хороші бактерії у травному тракті та очищує від токсинів. Банани також допомагають заповнити нестачу електролітів, таких як калій.

Мед

Відмовтеся від пастилок зі смаком меду та лікуйте кашель справжніми ліками. Мед зменшує запалення, заспокоює біль та вбиває бактерії. Продукт збагачений вітамінами, такими як ніацин і вітамін С, а також мінералами, такими як кальцій та залізо, для здорового припливу енергії. Додайте 2 столові ложки в теплу воду або чай, щоб отримати натуральний і корисний засіб від кашлю.

Пряна пекінська капуста кімчі та квашені овочі

Традиційна корейська страва допоможе позбавитися газів та здуття живота. Це пряна суміш овочів, таких як пекінська капуста й редиска, які ферментуються або консервуються натуральними корисними бактеріями. Продукт живить кишківник корисними бактеріями пробіотиками та виводить шкідливі бактерії, які можуть спричинити розлад шлунка. Квашена капуста, огірки та інші овочі мають такі ж властивості, тому віддавайте перевагу природно ферментованим, а не маринованим продуктам.

Хрін та васабі

Цей родич гірчиці, цибулі та часнику містить цінні ефірні олії, які викликають характерне тепло, сльозотечу та виділення слизу з носа. Це чудова новина, якщо у вас проблеми з пазухами або носом: хрін виводить із організму слиз разом із токсинами та бактеріями. Такі ж властивості має васабі: приправа має протимікробні властивості, очищає печінку, зміцнює серцево-судинну систему, запобігає тромбоутворенню.

Кава

Коли у вас болить голова, кровоносні судини, які живлять мозок, стискаються, потім розширюються і тиснуть на нерви. Ось чому виникає пульсуючий головний біль. Кофеїн у каві, чорному чаї та шоколаді сприяє зменшенню кровоносних судин у розмірах, поліпшенню кровообігу, відповідно усуненню головного болю. Однак не сприймайте це як дозвіл випивати напій чашку за чашкою: у вас також може виникнути біль голови після вживання надто великої кількості кофеїну.

Капуста

Маєте подряпини чи рани, які ніяк не загояться? Почніть лікувати себе за допомогою капусти чи іншої темної листової зелені, таких як шпинат, броколі або зелень ріпи. Вони містять велику кількість незамінної поживної речовини вітаміну К, який допомагає клітинам крові групуватися та згортатися. Це захистить від крововтрат, сприятиме швидкому загоєнню ран, а також допоможе вашому організму будувати здорову кісткову тканину.

Імбир

Пряний, ароматний імбир корисний для шлунка. Він містить сполуки гінероли, які блокують рецептори травного тракту, які викликають нудоту. Використовуйте його для лікування ранкової нудоти, заколисування та проблем зі шлунком, пов'язаних із післяопераційними операціями чи хіміотерапією. Імбир доступний у багатьох формах: зацукрований, сушений, свіжий, маринований, порошкоподібний та мелений.

Трав'яний чай без кофеїну

Заспокойте біль у горлі чашкою теплого трав'яного чаю. Якщо у вас болить горло, м'ятний чай має природні знеболювальні властивості. Гвоздика та зелений чай борються з бактеріями, малиновий чай зменшує запалення. Ромашка змащує горло та має протизапальні властивості: пийте її, якщо захрипли. Що б ви не обрали, переконайтеся, що це напій без кофеїну, щоб ви могли гарно відпочити та поспати.

Яблука

Яблука містять велику кількість пектину - розчинного волокна у стінках клітин. Якщо у вас запор, це сприяє руху кишківника, а при діареї пектин зменшує запалення, регулюючи систему травлення. Щоб отримати якнайбільше клітковини, не очищайте фрукт від шкірки. До того ж яблуко містить левову частку заліза, необхідного для запобігання анемії.