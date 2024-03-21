Вага не каже про здоров'я: як визначити ризики?

Відсутність зайвої ваги та струнку фігуру часто прирівнюють до гарних показників здоров'я, однак експерти вважають це хибним стереотипом. Хоч контроль ваги і знижує ризик серцево-судинних захворювань та діабету, та бажані цифри на терезах можуть приховувати іншу, більш небезпечну проблему – внутрішнє ожиріння.Чи говорить вага тіла про здоров'я організму? Що таке надлишок жирової тканини та чи пов'язаний він із масою тіла?

Надмірна вага – не показник ожиріння

Більшість догм про схуднення з’являються та зникають швидше трендів харчування в TikTok. Однак ІМТ – індекс маси тіла залишається винятком із усіх загальновідомих трендів. Ще з середини 1800-х років ІМТ використовували як важливий показник здоров'я для діагностування ожиріння на основі ваги та зросту.

Завдяки нещодавнім дослідженням Тель-Авівського університету, експерти отримали дані про помилковість діагнозів, встановлених на основі цих розрахунків. За даними дослідження, в якому брали участь 3000 чоловіків, чверть з них зі здоровою вагою, мали рівень жиру в організмі, який вказує на ожиріння. У той же час 30% чоловіків знадмірною вагою мали здоровий відсоток жиру в організмі.

Щільність кісток та м'язова маса

Показник ваги тіла не враховує м'язову масу та щільність кісток, та ці фактори істотно впливають на цифри, які ви бачите на терезах. Більшість відвідувачів спортзалів чудово знають: м'язи щільніші за жир, тому гравця в регбі зі зростом 189 см і вагою 107 кг часто вважають гладким.

Вкрай мало людей усвідомлюють: ожиріння при "нормальній" вазі - досить поширене явище. Головний автор дослідження, професор Іфтах Гепнер зазначає:

"Більше того, ці люди зазвичай не знають своєї проблеми. На відміну від людей, у яких легко визначити надмірну вагу, вони з меншою ймовірністю усвідомлюють високий ризик кардіометаболічних хвороб."

Як визначити норму жиру в організмі?

Як же дізнатися, що відбувається насправді в організмі? За допомогою штангенциркуля можна виміряти відсоток жиру в організмі. Це доступно та ефективно, якщо його використовує професіонал. Ще один спосіб дізнатися про показник жиру в організмі - виміряти його за допомогою біоімпедансу, наприклад, пристроїв InBody у багатьох спортивних залах. За допомогою сканування щільності кісток DEXA також можна визначити відсоток жирової маси в організмі.

В організмі чоловіків віком від 20 до 39 років в ідеалі вміст жиру має бути меншим за 20%, а з 40 до 59 років – менше ніж 22%. Щодо жінок, то здоровий діапазон вмісту жиру в організмі становить 21-33%.

Обхват талії

Наявність жиру на животі говорить про захворювання серцево-судинної системи. Видихніть, виміряйте за допомогою сантиметрової стрічки обхват талії - місце між нижньою частиною ребер та верхньою частиною стегон. Для чоловіків цифра 94 см і вище вважається показником високого ризику для розвитку серцево-судинних захворювань. Для жінок небезпечним показником є ​​80 см і більше.

Артеріальний тиск

Чоловікам та жінкам від 40 років АТ слід перевіряти щонайменше 1 раз на рік. Це може зробити ваш терапевт чи ви самостійно за допомогою тонометра. Більш точний результат показує апарат, який вимірює артеріальний тиск на плечі, а не на зап'ясті чи пальці. Артеріальний тиск вищий за 140 на 90 мм рт. ст. є небезпечним для здоров'я.

Тест на холестерин

Велика кількість лікарів зосереджують увагу на ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), оскільки цей показник пов'язаний із ризиком серцевого нападу та ймовірністю інсульту. Обов'язково перевіряйте його у лікаря кожні три роки. Такий аналіз можна зробити й вдома – тестові набори для домашнього аналізу крові можна купити в аптеках.

Тест на гемоглобін - HBA1C

Рівень цукру в крові - один із найбільш важливих показників здоров'я. Найпростіший спосіб перевірки діабету – це тест на гемоглобін A1C. Він показує середній рівень цукру крові через кілька місяців. Це можна зробити за допомогою панелі холестерину. Нормою вважаються дані, менші 5,7. Про стан переддіабету говорить A1C від 5,7 до 6,4.

Вага тіла не дає повної інформації про те, здорова людина чи ні. За даними кількох досліджень, людина з нормальною масою тіла може мати ожиріння, а відтак і вищі ризики діабету та серцево-судинних захворювань. Рівень жиру в організмі, артеріальний тиск, показники холестерину та цукру в крові говорять набагато більше про стан здоров'я та ризики, ніж вага.