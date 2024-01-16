Чи впливають БАДи та процедури на імунітет насправді?

Реклама дієтичних добавок, суперфудів і внутрішньовенних "вітамінних коктейлів" часто обіцяє підвищити імунітет та активувати природний захист організму. Чи так це насправді? Як можна підтримувати імунну систему та чи існують природні імуностимулятори?

На думку британського дослідника аутоімунних та ревматичних захворювань, доктора медичних наук Роберта Х. Шмерлінга, вас можуть здивувати справді ефективні способи підтримки імунної системи.

Внутрішньовенні коктейлі, добавки та суперфуди: "топові" продукти для імунітету

Виробники дієтичних добавок, вітамінів та суперфудів найчастіше пропонують для масового споживача саме ці продукти для підтримки та "підвищення" імунітету:

Внутрішньовенні крапельниці, які містять різні вітаміни, мінерали та добавки, доступні в багатьох клініках та навіть салонах. Виробники таких вітамінних коктейлів стверджують, що їх формули призначені для підвищення імунітету. Подібні внутрішньовенні процедури небезпечні та можуть коштувати чималих грошей, - вважає Шмерлінг.

Дієтичні добавки та вітаміни. Популярні варіанти включають куркуму, розторопшу та ехінацею, часто у поєднанні з вітамінами й іншими мікроелементами. Доступні сотні рецептур від різних виробників.

Суперфуди та продукти, яких слід уникати. Якщо ви зробите запит в Інтернеті "продукти для зміцнення імунної системи", то побачите тисячі статей, котрі рекламують чорницю, броколі, шпинат, темний шоколад та інші продукти, які захищають від інфекцій. Існує також список продуктів, яких слід уникати, наприклад, солодких напоїв та м'яса з високим ступенем переробки, нібито вони шкідливі для нашої імунної системи.

Очищаючі та детоксикаційні процедури. Без сумніву, ви бачили рекламу засобів для очищення та детоксикації, які призначені для виведення токсинів з організму. Вона часто попереджає, що у навколишньому середовищі чимало шкідливих речовин, які потрапляють в організм через повітря, воду та їжу, роблячи нашу імунну систему млявою.

Як контролюються внутрішньовенні крапельниці, добавки та продукти для детоксикації?

Жоден із вищезгаданих продуктів не контролюється агентством FDA, - наголошують експерти. Фактично, стандартна відмова від відповідальності за заявлені властивості щодо підвищення імунітету виглядає приблизно так: "Ця заява не була оцінена FDA. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування чи запобігання будь-яким захворюванням".

"Тим не менш, у рекламі дозволено використовувати такі фрази, як "підвищує імунну функцію" та "підтримує імунне здоров'я". Ці терміни завжди здавались мені розпливчастими. До того ж вони можуть спантеличити вас", - зазначає доктор Шмерлінг.

Підвищувати імунітет можуть лише щеплення, - стверджує дослідник. Вони готують нашу імунну систему до боротьби із певними інфекціями, наприклад, щеплення від грипу перед кожним сезоном грипу. Під підтримкою імунітету зазвичай маються на увазі такі вітаміни, як вітамін С або інші поживні речовини, необхідні для здорової імунної системи.

"Дійсно, дефіцит життєво важливих поживних речовин може призвести до погіршення імунної функції. Однак це не означає, що людина із нормальним рівнем поживних речовин може очікувати, що добавки покращать її імунну систему", - наголошує Шмерлінг.

Чи можуть імуностимулятори дійсно підвищити імунітет?

Якщо у вас немає дефіциту певної поживної речовини, такої як вітамін С або цинк, коротка відповідь – ні, – стверджують експерти. Немає жодного переконливого доказу того, що якийсь конкретний продукт може суттєво покращити імунну функцію у здорових людей.

Наприклад, результати досліджень різних добавок при застуді та інших подібних інфекціях були неоднозначними. Навіть якщо прийом певної добавки і знижував важкість чи тривалість інфекційного захворювання, немає доказів того, що добавка підвищила загальну імунну функцію.

Це стосується й окремих продуктів харчування. Жоден із них ніколи не покращував імунну функцію. Збалансований раціон, а не окремі продукти, може впливати на загальне самопочуття та стан здоров'я.

Аналогічний підхід застосовується й щодо порад про продукти, яких слід уникати, таких як солодкі напої та м'ясо з високим ступенем переробки. Продукти, яких слід уникати для підтримки імунної системи, - це ті ж продукти, які потрібно обмежувати для хорошого загального самопочуття.

Що дійсно корисно для імунної системи?

На думку Роберта Х. Шмерлінга,це не таємниця і не продукт: що добре для загального стану здоров'я, добре й для імунної функції. Для ефективної підтримки імунної системи дослідник дає такі рекомендації:

добре харчуйтеся й дотримуйтесь здорового для серця харчування, наприклад середземноморської дієти;

регулярно займайтеся спортом та підтримуйте здорову вагу;

не паліть;

якщо ви вживаєте алкогольні напої, вживайте лише в помірних кількостях;

дотримуйтесь гігієни сну;

мінімізуйте стрес;

щоб запобігти зараженню ГРВІ та інших вірусів, часто мийте руки, уникайте великого скупчення людей, носіть маски, коли це рекомендовано.

Такі захворювання як ВІЛ, деякі види раку та аутоімунні захворювання, а також їх лікування, можуть впливати на роботу імунної системи. Таким чином, деяким людям потрібна додаткова медикаментозна терапія для підтримки імунітету.

Можливо, настане час, коли ми дізнаємося, як підвищити імунну функцію, окрім звичайних рекомендацій щодо здорового способу життя. "Поки ми не вивчимо цю тему більш досконало, я не став би покладатися на окремі продукти харчування, програми детоксикації, пероральні добавки чи крапельниці для підтримки здоров'я імунної системи", - зазначає дослідник Шмерлінг. На думку експерта, найбільш надійний та ефективний спосіб підтримки імунітету – це здоровий та активний спосіб життя, Середземноморський тип харчування й мінімізація стресів.