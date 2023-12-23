Восьмирічний хлопчик Йонатан Моше Ерліхман, який у 2020 році представляв рекламну кампанію дитячої вакцинації Pfizer проти COVID-19 в Ізраїлі, помер від раптової зупинки серця. Таку ж трагічну долю розділив його колега - хлопчик із Аргентини Сантіно Годой Бланко, який помер у віці 4 років від двосторонньої пневмонії. Хлопчик також був "обличчям" соціальної реклами дитячих вакцин від COVID-19.

Про трагічну загибель хлопчиків не пишуть авторитетні ЗМІ, не коментують в урядових органах, а тим паче в компанії Pfizer. Американські центри з контролю й профілактики захворювань, Міністерства охорони здоров'я Канади та Ізраїлю, як і раніше, пропагують вакцину від COVID як "безпечну та ефективну", рекомендуючи робити щеплення дітям старше шести місяців.

Про загадкову смерть Йонатана Моше Ерліхмана написала лише релігійна преса

Восьмирічний хлопчик з Ізраїлю, який став обличчям соціальної реклами вакцини від COVID-19, помер від раптової зупинки серця наприкінці вересня. Йонатан Моше Ерліхман – син та онук відомих ізраїльських лікарів, мало не потонув у ванні після того, як у нього зупинилося серце. Хоч парамедикам вдалося його реанімувати, за кілька днів хлопчик помер.

У 2020 році Ерліхман з'явився у відео з іграшковим малюком Шуски, який уособлював образ веселої та доброзичливої ​​дитини, котра закликала глядачів зробити щеплення від COVID-19. Назвавши Ерліхмана "дитиною з плакату" ізраїльської кампанії вакцинації, консервативне католицьке видання LifeSiteNews поділилося у Twitter повідомленням, адресованим уряду країни:

"Вас це не шокує? Де заголовки? Розслідування? Скільки ще дітей помре на золотому вівтарі?"

"Вже є два контрольовані дослідження, які показують, що вакцини мРНК викликають проблеми із серцем. Скільки ще ви заперечуватимете?"

"Пам'ятайте, що будь-якої миті це може статися з вашими улюбленими дітьми та онуками".

В іншому твіті автор запитує: "Чому про цю історію не повідомили в телевізійних новинах, а лише в місцевій та релігійній пресі?". Чоловік також повідомив, що сім'я "була налякана до смерті й намагалася зберегти цю історію в таємниці". Сім'я хлопчика вкрай обережно прокоментувала ситуацію, лише подякувавши тим, хто допомагав йому повернутися до життя, опублікувавши таку заяву:

"Наш Йонатан Моше нещодавно помер. Напередодні Йом Кіпура у Йонатана трапилася зупинка серця, після втрати свідомості ми боролися за його життя. Ми дякуємо всім дорогим нам людям, які були поряд з нами в останні дні життя хлопчика".

Як Ізраїль став "лабораторією для Pfizer"?

Ізраїль вважається однієї з країн із найбільшою кількістю щеплених мРНК-вакцинами на Землі: до квітня 2021 року понад 70% його мешканців віком від 16 років отримали, як мінімум, дві дози вакцини. У листопаді 2020 року уряд Ізраїлю підписав угоду з Pfizer про придбання 8 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, розповсюдження якої уряд розпочав у грудні 2020 року.

Оскільки Ізраїль отримав вакцини значно раніше за інші країни, уряд країни погодився надати Pfizer епідеміологічні дані, аби допомогти виробнику оцінити ефективність та реактогенність вакцини.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зміг перетворити Ізраїль на "лабораторію для Pfizer", оскільки 98% населення країни оцифрували медичні записи. Генетична база даних населення Ізраїлю мала полегшити роботу Pfizer, надаючи детальну звітність про вплив вакцини на громадян країни.

Нетаньягу також заявив представникам компанії Pfizer: "За допомогою цих даних ви зможете створити неймовірну біотехнологічну індустрію". Лікар-гастроентеролог із Каліфорнії Сабіна Хазан висловила свою думку щодо угоди Нетаньяху з Pfizer, написавши в Twitter:

"Так, і ви можете створити зброю, здатну знищити ціле населення. Хто дав Нетаньяху право вирішувати за все населення? Людям мали б дозволити проголосувати, щоб вони не стали піддослідними кроликами. Усі вони вірили у вакцину, як у вирішення проблеми, однак це не так".

У зв'язку зі смертю Ерліхмана та заявами доктора Хазана інші експерти сфери охорони здоров'я також висловили своє занепокоєння. Вони стривожені тим, що об'єднана генетична та медична база даних може допомогти у розробці біологічної зброї для атаки певних етнічних груп.

Чому CDC промовчали про смертельно небезпечні наслідки вакцини?

Раптова зупинка серця Ерліхмана – не єдина історія, пов'язана із сумними наслідками вакцини від коронавірусу. Виявляється Центри з контролю та профілактики захворювань CDC у США отримували звіт про постін'єкційний міокардит від Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю у лютому 2021 року. Однак CDC не опублікували своєчасно ці дані.

У звіті йдеться: "Ми спостерігаємо велику кількість випадків міокардиту та перикардиту у молодих людей невдовзі після вакцинації Pfizer від COVID-19. Ми хотіли б обговорити це питання із експертами з CDC".

Незважаючи на те, що як у США, так і в Ізраїль надходили вагомі сигнали про міокардит після введення вакцини проти COVID-19, CDC не попередив про це громадськість до травня 2021 року після того, як половина населення США вже отримала вакцину.

Лише у червні 2021 року Ізраїль опублікував офіційний звіт, який підтвердив міокардит, пов'язаний з мРНК-вакциною, у молодих чоловіків віком 16-24 років, у яких частота захворювання була у 25 разів вищою, ніж зазвичай спостерігається у медичному центрі Хадасса.

Ізраїльське дослідження, проведене у вересні 2022 року, показало: частота міокардиту протягом 30 днів після другого щеплення Pfizer була в 2,4 рази вищою, ніж у нещеплених, при цьому ризик для чоловіків віком 16-19 років становив 1 на 1000.

Спливають нові факти про приховані побічні дії РНК-вакцини

Новини про смерть Ерліхмана не містили інформацію про те, чи був хлопчик вакцинований. Можна лише припустити, що дитина отримала РНК-щеплення від Pfizer у 2021 році, як і більшість ізраїльтян. Ця трагедія підкреслює попередження багатьох експертів про часто приховані та довгострокові ризики поствакцинального міокардиту.

У червні дослідники CHD закликали провести розслідування щодо CDC та Управління з контролю за продуктами та ліками США за навмисне приховування доказів, пов'язаних мРНК-вакцини з міокардитом та перикардитом.

У відео презентації Zoom, яка пройшла в червні 2022 року, котру проводила дослідницька група на замовлення Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, один із виступаючих попередив: "Нам доведеться думати з медико-юридичної точки зору - як представити наші висновки, щоб уникнути судових позовів." Дослідник у відео висловив стурбованість щодо довгострокових побічних ефектів після повторних доз вакцини.

За два місяці міністерство опублікувало звіт, у якому стверджувалося, що не виявлено жодних нових сигналів безпеки. На думку експертів, Ізраїль на державному рівні маніпулював даними, аби показати менший відсоток побічних ефектів вакцини.

Хлопчик із плакату" аргентинської вакцини: збіг чи закономірність?

Трагедія Ерліхмана відгукується із історією Сантіно Годоя Бланко - аргентинського хлопчика, який помер минулого року у віці чотирьох років. Дитина стала обличчям рекламної кампанії вакцин проти COVID-19 для дітей.

"Перевірка фактів" видання USA Today поставила під сумнів цю історію. Журналісти стверджували, що реклама призначалася для щеплень від кору, краснухи, епідемічного паротиту та поліомієліту, а не вакцини COVID-19.

Бланко помер від подвійної пневмонії, яка, як стверджували американські ЗМІ, не була пов'язана з вакцинацією в цілому або з вакцинами проти COVID-19. Однак вони згаяли дані 2017 року, які пов'язують дитячі вакцини з підвищеним ризиком пневмонії.

Доктор філософії Брайан Хукер з дослідником CHD Робертом Ф. Кеннеді поділилися даними нового дослідження, в якому довели: вакциновані діти мають у 5 разів більший ризик захворіти пневмонією, ніж нещеплені.

Після смерті Бланко уряд Аргентини подбав про те, що зняти з усіх платформ рекламну кампанію вакцинації. Трагічна історія ізраїльського хлопчика Ерліхмана не висвітлювалася в жодному авторитетному ЗМІ, за винятком локального релігійного видання. Уряд Ізраїлю, США та Канади поряд із представниками Pfizer заплющують очі на те, що сталося, продовжуючи агітувати, як виявилося, зовсім не "безпечну" вакцину.

До того ж спливає дедалі більше прихованих фактів щодо зв'язку мРНК-вакцини з міокардитом та перикардитом, про які навмисно мовчали перед масовою вакцинацією. Багато обізнаних експертів та вчених наразі рекомендують батькам не ризикувати життям своїх дітей та більш усвідомлено підходити до вакцинації проти COVID-19.