Лікарі назвали найкраще харчування для діабетиків

Рослинна, середземноморська, низьковуглеводна чи білкова - яка з цих типів дієт найбільш корисна для пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу? Щоб відповісти на це запитання, дослідники Німецького діабетичного центру провели комплексний науковий огляд, до якого включили кілька сотень клінічних досліджень, які вивчають вплив способу життя та різних дієт на лікування діабету 2 типу.

Експерти дійшли висновку, що саме харчування відіграє ключову роль у лікуванні діабету, назвавши найефективніші типи харчування. Яка дієта найкраща при цукровому діабеті 2 типу? І як досягти різноманітного підходу до харчування?

Які дієти впливають на кардіометаболічне здоров'я?

Дослідники з Інституту біометрії та епідеміології Німецького діабетичного центру в Дюссельдорфі Едіта Щерба та Сабріна Шлезінгер вперше провели комплексний огляд на базі 312 рандомізованих контрольованих досліджень, присвячених впливу харчування та способу життя на стан здоров'я пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу.

Експерти мали намір вивчити дію різних дієт та факторів на лікування діабету 2 типу. Головний автор дослідження Едіта Щерба підкреслює: харчування відіграє багатофакторну роль у підтримці здоров'я пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу:

"Йдеться не лише про регулювання калорій. Фактично, різні підходи до харчування, такі як рослинна, середземноморська, високобілкова та низьковуглеводна дієти, демонструють позитивний вплив на кардіометаболічне здоров'я у людей із діабетом 2 типу", - підсумовує дослідниця.

Різноманітні підходи до харчування найефективніші

Дослідження показують, що різноманітні підходи до харчування більш ефективні та корисні для діабетиків, ніж просто контроль калорій та регулювання енергії. Крім контролю рівня цукру в крові, різноманітні дієти також позитивно впливають на кардіометаболічне здоров'я, включаючи ризик серцево-судинних захворювань та інших ускладнень, пов'язаних із діабетом.

Експерти також наголошують на важливості цілісного підходу до рекомендацій харчування для людей із діабетом 2 типу, спрямований не лише на контроль ваги, а й на довгостроковий здоровий спосіб життя.

"Надійні результати зниження маси тіла були отримані при зниженні споживання енергії, наприклад, за допомогою рідких продуктів-замінників їжі, а також при використанні рослинних і низьковуглеводних дієт", - зазначає Шлезінгер.

За даними досліджень, низьковуглеводна дієта позитивно впливає на рівень глікованого гемоглобіну й тригліцеридів.

Позитивний вплив на серцево-судинну систему мають рослинна, середземноморська та білкова дієти, а також регулярне споживання жирних кислот омега-3.

Інші дієти, такі як кетогенна дієта або уривчасте голодування, також знижували масу тіла, однак достовірність цих результатів була нижчою.

Важливість дослідження для лікарської практики

На думку авторів огляду, результати досліджень мають велике значення для клінічної практики:

"Завдяки поглибленому вивченню понад 300 метааналізів, ми вперше змогли отримати систематичні знання про вплив дієти на людей з діабетом 2 типу. Ці дані показують, що широкий спектр дієт може бути успішним при лікуванні діабету", - стверджує Шлезінгер.

Щоб давати цільові рекомендації пацієнтам, дослідники мають вивчити вплив різних типів харчування у довгостроковій перспективі, - підкреслює професор, доктор медичних наук, директор клініки Ендокринології та діабетології в Дюссельдорфі Міхаель Роден. Експерт вважає, що харчування має бути адаптоване до потреб та переваг людей.