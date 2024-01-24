Шлункова бактерія та деменція: чи є зв'язок

Дослідники німецької клініки Шаріте та Університету Макгілла в Канаді знайшли зв'язок між зараженням шлункової бактерії Helicobacter pylori та хворобою Альцгеймера. Інфекція може збільшити ризик розвитку деменції у людей старше 50 років на 11%, а через десять років після зараження - на 24% і вище.

У новому дослідженні вчені проаналізували дані близько 4 млн пацієнтів за 30 років. Оскільки досі немає жодного ефективного препарату від деменції, дослідники намагаються визначити основні чинники ризику захворювання.

Helicobacter pylori може проникати у центральну нервову систему.

На думку експертів, через нинішні процеси старіння населення на Землі в найближчі 40 років людство може зіткнутися із ще більшим поширенням деменції. Незважаючи на нові розробки, терапія хвороби Альцгеймера може лише тимчасово підтримувати пацієнтів. Це одна з найвагоміших причин, чому вчені намагаються визначити точні причини виникнення деменції.

Дослідники вже давно підозрювали, що найпоширеніший кишковий мікроб Helicobacter pylori може впливати на розвиток деменції. Відомо, що майже третина населення світу інфікована цією бактерією. Вона може протікати безсимптомно, однак Helicobacter pylori може призвести до запалення слизової оболонки шлунка та спричинити рак шлунка.

Численні наукові дані підтверджують зв'язок між H. pylori й центральною нервовою системою. Дослідники також з'ясували: коли шлунок уражений цими мікробами, він погано засвоює вітамін B12 і залізо, що також збільшує ризик недоумства.

"Ми знаємо, що бактерія може досягати мозку різними шляхами, потенційно викликаючи там запалення, пошкодження та руйнування нейронів", - пояснює перший автор дослідження, професор, фармакоепідеміолог клініки Шаріте Антоніос Доурос.

Більшість досліджень, які вивчають зв'язок між інфекцією H. pylori та хворобою Альцгеймера, мали методологічні обмеження. Наприклад, кількість учасників була надто малою, тому неможливо було точно стверджувати, наскільки сильний зв'язок між бактерією й хворобою Альцгеймера.

Репрезентативне дослідження понад чотирьох мільйонів людей

Німецькі та канадські вчені компенсували ці обмеження у новому дослідженні. Великий розмір вибірки - понад чотири мільйони людей, а також врахування тимчасового інтервалу між зараженням та можливим збільшенням ризику хвороби Альцгеймера, дало більш точні результати, на думку експертів.

Для оцінки зв'язку між H. pylori та хворобою Альцгеймера протягом життя людини, дослідники використовували дані електронних карт пацієнтів у Великій Британії.

"Наше дослідження показує, що симптоматичні інфекції H. pylori після 50 років можуть збільшувати ризик хвороби Альцгеймера на 11%. Пік збільшення ризику становить 24% приблизно через десять років після початкового зараження", - стверджує Доурос, підсумовуючи роботу колег.

Експерт при цьому наголошує: це не означає, що у кожного, хто переніс симптоматичну інфекцію, обов'язково розвиватиметься хвороба Альцгеймера.

Розрахунки показують, що пацієнти, заражені інфекцією H. pylori, мають на 24% більше ризику захворіти на хворобу Альцгеймера після 50 років.

Чи можна запобігти Альцгеймеру?

Враховуючи нові дані, дослідники вважають, що деменції можна запобігти. "Для нас це відкриття підтверджує припущення про те, що інфекція H. pylori може бути модифікованим фактором ризику хвороби Альцгеймера", - повідомив один із авторів дослідження, доктор медичних наук, професор медицини в Університеті Макгілла Пол Брассард.

Доктор медичних наук, клінічний невролог, який спеціалізується на хворобі Альцгеймера в клініці Майо Девід С. Нопман, не брав участі в дослідженні й вважає нові дані "некорисними і такими, що вводять в оману":

"По-перше, твердження про те, що вони розглядають хворобу Альцгеймера, є грубим перебільшенням діагностичної специфічності. Ви можете бути впевнені, що всі випадки, які розглядалися в дослідженні, мали деменцію різної етіології", - стверджує доктор Нопман.

Невролог вважає результати дослідження колег не специфічними й такими, які не мають біологічного значення. Нопман упевнений: ризик розвитку деменції пов'язаний із загальним станом здоров'я, а новий звіт "лише додає галасу та плутанини, а не змісту".

Тим не менш, самі автори дослідження попереджають: питання про те, чи можна справді вплинути на розвиток хвороби Альцгеймера, викоренивши бактерію H. pylori, доведеться ще вивчити та перевірити у великомасштабних рандомізованих дослідженнях.