18% до бюджету: за які іноземні доходи, оренду і подарунки українці повинні сплатити податок

Українці зобов’язані подавати декларацію та сплачувати податки з усіх додаткових доходів. Це стосується, зокрема, прибутку від незалежної професійної діяльності, якщо особа не зареєстрована як ФОП.

Загальна ставка податку складає 18% – податок на доходи фізичних осіб, а також додатково 1,5% військового збору. Такий самий обов’язок виникає у разі отримання доходу від здачі майна в оренду або певних видів подарунків. Такі роз’яснення надає Державна податкова служба України, пише Oboz.ua.

У повідомленні наголошується: "Подання декларації про доходи та майновий стан за минулий рік і сплата відповідних податків – це не лише юридичний обов’язок громадян, закріплений у Конституції, а й форма особистої участі у фінансовій стабільності та обороноздатності держави".

Хоча наразі податкова не має повного інструментарію для виявлення всіх, хто ухиляється від сплати податків, у майбутньому це може призвести до серйозних проблем.

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Зокрема, податки потрібно сплачувати за:

Отримані подарунки або спадщину. Водночас, якщо подарунок або спадщина надійшли від близького родича (членів родини першого чи другого ступеня споріднення), то діє нульова ставка податку на доходи фізосіб.

А от якщо спадщина отримана від іноземного громадянина, доведеться сплатити 18% ПДФО. Це стосується будь-якого виду майна, що передається спадкоємцю-нерезиденту від спадкодавця-резидента.

Іноземні доходи. Усі прибутки, отримані за межами України, підлягають оподаткуванню згідно з українським законодавством. Вони обкладаються такими ставками:

18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

1,5% – військовий збір (для доходів до 1 січня 2025 року; після цієї дати – вже 5%).

У разі отримання доходу в іноземній валюті, його потрібно конвертувати у гривню за курсом НБУ, який діяв на дату нарахування прибутку.

Якщо ж податки були сплачені за кордоном, повторно сплачувати ПДФО в Україні не потрібно – за умови, що між цією країною та Україною укладено договір про уникнення подвійного оподаткування.

Орендний дохід. Особи, які здають в оренду житло, повинні сплачувати податки відповідно до чинного Податкового кодексу. Якщо орендодавець не зареєстрований як ФОП, діє така система:

18% ПДФО;

5% військового збору.

Разом загальне податкове навантаження становить 23% від орендної суми.

У податковій також нагадують, що за неподання декларації передбачено штраф у розмірі 340 грн. Крім того, за порушення порядку подання звітності чи внесення неправдивої інформації у декларацію можуть застосовуватись санкції згідно зі статтею 164-1 КУпАП – це або попередження, або штраф від 51 до 136 грн (три-вісім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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