3 найпростіші способи відлякати птахів від ягідних дерев у саду

Багато садівників не тільки знають, коли краще садити овочі та розташовувати їх на грядках, щоб поліпшити смак та здоров'я, але й вміють боротися зі шкідливими комахами. Якщо ви вже знаєте, як уберегти кущі смородини від попелиці, то можете взяти на озброєння кілька простих лайфхаків, які допоможуть захистити вишні та черешні від шпаків та інших птахів.

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Найбільш шкідливими для плодових дерев є горобці, шпаки, сойки, синички та омелюхи. Вони не лише можуть позбавити вас врожаю, але й пошкодити гілки дерев та перенести паразитарні грибки.

Як відлякати настирливих птахів від слив, вишень та черешень?

Використання спеціальних сіток. Один з найефективніших методів – покрити дерева спеціальними сітками, які можна придбати в садових магазинах. Вони зазвичай зеленого кольору та не впливають на зовнішній вигляд саду, а також не заважають дозріванню плодів. Іншою альтернативою може бути використання старого тюлю; Використання запахів. Ще один спосіб відлякувати птахів – обприскування дерев настоями часнику, цитрусових або хвої. Головний недолік цього методу полягає в тому, що він діє лише до першого сильного дощу, оскільки вода змиває захист, і процедуру доведеться повторювати; Використання шурхітливих предметів. Птахи більш впевнені у тих місцях, де панує тиша і спокій, тому багато садівників вішають на гілки поліетиленові пакети, новорічну мішуру, яскраву фольгу, CD-диски, дитячі іграшки-вітрячки. Вони працюють завдяки яскравому кольору та звуку, що створюється під впливом вітру.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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