40 320 способів перегляду: що відомо про новий серіал "Калейдоскоп" від Netflix

1 січня Netflix випустив незвичайний серіал у стилі "Одинадцять друзів Оушена", який дивує глядачів своєю головоломкою. За задумом, користувачі платформи можуть переглядати серії "Калейдоскопу" в довільному порядку.

Калейдоскоп – це унікальна драма про пограбування, створена письменником Еріком Гарсіа. Серіал складається з восьми різних епізодів. Перші сім епізодів відображаються для кожного користувача облікового запису Netflix у випадковому порядку. Останній епізод має назву "Білий" і пропонується для перегляду в кінці для найкращого враження, повідомляє Vulture. Ви можете насолоджуватися будь-яким епізодом у будь-якому порядку на свій вибір, не пропускаючи "важливих моментів" історії.

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Кожна з восьми серій має назву кольору. Окрім "Білого" також є "Фіолетовий", "Зелений", "Жовтий", "Помаранчевий", "Синій", "Червоний", "Рожевий". Така концепція пояснює назву серіалу, адже в калейдоскопі ви бачите кольори в довільному порядку, проте будь-яка їх комбінація не спотворює, а лише прикрашає картину. Якщо ви дотримуєтеся правил і збережете "Білий" наостанок, ви отримаєте 5040 можливих комбінацій із семи епізодів, що ведуть до фінальної картини. Ті, хто захоче подивитись останню серію в міксі, мають приголомшливі 40 320 способів дивитися Калейдоскоп.

Хронологічний порядок

Якщо ви бажаєте переглянути сім епізодів у хронологічному порядку, ви можете дотримуватися наведеної нижче послідовності:

Фіолетовий : 24 роки до пограбування

: 24 роки до пограбування Зелений : 7 років до пограбування

: 7 років до пограбування Жовтий : 6 тижнів до пограбування

: 6 тижнів до пограбування Помаранчевий : 3 тижні до пограбування

: 3 тижні до пограбування Синій : 5 днів до пограбування

: 5 днів до пограбування Червоний : ранок після пограбування

: ранок після пограбування Рожевий : через 6 місяців

: через 6 місяців Білий: пограбування

Сюжет "Калейдоскопу"

Сюжет серіалу охоплює 24 роки, і цей шлях проводить глядачів від початку історії до її фіналу. У центрі — конфлікт між майстерним злодієм Лео Папом (Джанкарло Еспозіто) та Роджером Саласом (Руфус Сьюелл), керівником охоронної компанії, до складу якої входить надвисокотехнологічне банківське сховище в центрі Манхеттена. Майстерний злодій Лео і його команда намагаються здійснити епічне пограбування 7 мільярдів доларів, але зрада, жадібність та інші загрози підривають їхні плани.

Трейлер серіалу "Калейдоскоп" (англійською)

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