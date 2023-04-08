'5 секунд і тигидик замовкне': легкий спосіб заспокоїти котів вночі

Власники котів часто стикають з проблемою активності своїх вихованців у нічну пору. І часто нелегко визначити, що на думці у пухнастика та чого саме він вимагає.

Відучити кота бігати ночами та заважати відпочинку можна, але треба визначити для початку, що не так з пухнастиком. Його може щось непокоїти й він будить вас, аби ви допомогли. Можливо, кіт зголоднів, або йому нудно.

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Зазвичай активністю вночі займаються кошенята та молоді коти. Вони досліджують територію будинку та пізнають навколишній світ, поки люди відпочивають. Дорослі ж пухнастики здебільшого пристосовуються до ритму життя своїх господарів і вважають за краще спати вночі.

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Якщо ж дорослі коти "бісяться", це може бути пов'язано з періодом статевого потягу. Якщо коти у вас стерилізовані, можливо вони захворіли. Це може бути підвищення тиску, артрит чи проблеми щитовидною залозою тощо. Проблеми зі здоров'ям можуть викликати високу нічну активність та крикливість кішок.

Візит до ветеринарного лікаря допоможе розібратися у причинах зміненої поведінки вихованця. Деяким же "тигидимам" може бути голодно, тож їм доводиться будити господарів уночі, щоб поїсти ще раз. У цьому випадку необхідно перебудовувати режим харчування тварини. Рекомендується годувати дорослого кота двічі чи тричі на день – вранці та перед сном (якщо 3 рази, то вранці, увечері та безпосередньо перед сном), бажано після того, як ви з ним пограєте. Ваше завдання – втомити тварину та погодувати перед сном, аби вона пішла спати. Можете залишити у тарілці кота корм на ніч, аби перестрахуватися.

Якщо котові нудно, він теж може будити вас серед ночі та вимагати уваги. Тоді потрібно подбати про активне дозвілля тварини. Увечері вигуляйте пухнастого вихованця – години до сну вистачить, аби він втомився.

Якщо кіт не спить через брак уваги, перед сном почухайте його та обійміть, якщо він це дозволяє. Спробуйте заснути разом, обіймаючись.

Що не можна робити, якщо ви привчаєте кота до спокою уночі

Не вставайте, якщо кіт вас будить, удавайте, що спите, навіть якшо прокинулися.

Не замикайте кота у вільному приміщенні будинку на ніч – він може налякатися.

Кричати на пухнастих улюбленців та бити котів ніколи не можна.

Спробуйте попитати ветлікаря, можливо вашій тварині потрібні заспокійливі.

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Народні методи боротьби з нічною активністю котів

Спробуйте взяти розпилювач, додати в нього теплої води. І коли кіт розбудить вас серед ночі, візьміть його на руки – одною рукою гладьте, іншою побризкайте водою на хвіст та живіт. Відпустіть тварину, і поки вона вилизуватиме з себе воду, ви зможете заснути повторно.

Деякі котобатьки кажуть, що заспокоїти тварину допомагає легке натиснення її носа. Не перестарайтеся, бо ніс у котів дуже чутливий орган. Просто візьміть тваринку на руки та легесенько вказівним пальцем торкніться носа.

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