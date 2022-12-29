5 способів зарядити смартфон під час блекаута, які точно не нашкодять гаджету
Через російські обстріли та регулярну відсутність електроенергії, зарядити телефон буває не так просто, тому варто знати способи безпечно зарядити пристрій без світла.
Зараз в інтернеті можна натрапити на такі безглузді "народні методи" зарядити смартфон як нагрівання чи натирання акумулятора, чи навіть зарядка від батарейок, лимона або картоплі. Це "лайфхаки" не дадуть бажаного результату, а ще й можуть зашкодити акумулятору вашого пристрою.
У випадку, коли смартфон повністю розряджений, все ж краще почекати ввімкнення електроенергії, якщо взагалі немає можливості безпечно зарядити телефон одним із наступних способів:
- від павербанку – найпростіший спосіб зарядити смартфон. Тримайте портативні зарядні пристрої завжди зарядженим на випадок відключень світла і завжди носіть один з собою.
- від генератора або акумулятора – варіант для тих, у кого вони є. Такі пристрої можуть живити ключову техніку в квартирі, тому при необхідності, від них можна зарядити й телефон. При необхідності, можна попросити трохи підзарядитись від генератора магазину.
- від зарядної станції або джерела безперебійного живлення – до них можна під'єднати смартфон та зарядити його повністю. Такі пристрої коштують більше, але й можуть забезпечити живлення іншої техніки в домі під час блекаутів.
- від інших пристроїв – трохи зарядити смартфон можна від ноутбука або портативної колонки через кабель USB. Якщо у вас є пристрої з власною батареєю та потрібним роз'ємом, можна зарядитись від них.
- від автомобільної зарядки – під'єднайте телефон до авто спеціальним адаптером та зарядіть. Якщо у вас немає власного автомобіля, можна попросити знайомих або сусідів.
Раніше ми підготували 4 поради, які допоможуть швидше зарядити смартфон перед відключенням світла.
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