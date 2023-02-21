6 речей, які заборонено класти на стіл: пояснення народних прикмет

З давніх-давен стіл вважався найчистішим і енергетично сильним місцем в будинку. Наші предки помічали, що деякі предмети, залишені на столі, притягують неприємності. Класти щось на нього, крім їжі і предметів домашнього вжитку, вважалося поганою ознакою – можна залучити біди, нашкодити сімейному благополуччю, а також позбутися фінансів. Сьогодні ми розповімо про 6 речей, які не варто лишати на столі.

1. Головний убір

Наші предки із повагою ставилися до столу, за яким приймали їжу. За прикметами, кидання головного убору на нього принесе такі наслідки:

виникнуть великі фінансові проблеми у всіх жителів дому;

виникатимуть часті сварки щодо дрібниць;

у домі можуть завестися миші та мурахи;

у власника головного убору може з'явитися частий головний біль.

2. Гроші

Одна з прикмет говорить, що класти гроші на стіл в жодному разі не можна. Це може стати причиною безгрошів'я та збитків, адже гроші просто відвернуться від вас. Повір'я стосується не лише купюр, гаманець також не рекомендують залишати на цьому предметі меблів.

Відео дня

Читайте також: Чому, за народною прикметою, в гостях не можна мити посуд

Ця прикмета пов'язана з тим, що коли гроші лежать на столі, то ви тим самим, як би даєте зрозуміти, що не особливо дорожите ними, якщо виставляєте на загальний огляд. Таке ставлення до них неминуче призводить до втрат та бідності. Вважається, що гроші, залишені на столі, будуть витрачені даремно або спровокують появу великих великих витрат.

3. Засушені квіти

Часто жінки ставлять на обідній стіл букети із засушених квітів. Наші предки вважали, що цього категорично не можна робити. Бо все мертве, до якого належать сухі квіти, притягує негативну енергетику у дім. Якщо не послухати цієї поради, то можуть виникнути такі проблеми:

виникатиме головний біль після прийому їжі;

часто хворітимуть усі, хто їсть за столом, прикрашеним сухим букетом;

сухі квіти краще замінити на невеликий горщик з натуральними квітами, що приносять позитивну енергетику.

4. Ключі

У давнину померлих клали на обідній стіл для прощання, тому наші прадіди вважали стіл провідником між потойбічним та нашим світом. З цієї причини і виникла прикмета, якщо кидати речі на стіл, то цим можна викинути з нашого життя фінансовий добробут та здоров'я. Особливо це стосується ключів. Наші предки вірили, що:

ключі, що лежать на обідньому столі, притягують злодіїв у квартиру;

ключі, покладені на стіл, притягують бідність та борги;

недбало кинута зв'язка ключів на обідній стіл – до сильних сварок у сім'ї.

5. Ніж

У ножа є здатність накопичувати та передавати негативну енергетику, яку він може виплеснути на домочадців, внаслідок чого вони сваряться між собою. Якщо класти ніж на стіл, то:

у домочадців розпочнеться безсоння;

почнуться проблеми зі здоров'ям;

сімейний бюджет вичерпається.

6. Порожня пляшка

Наші предки вважали, що у будь-якій порожній посудині може з'явитися нечиста сила, яка може отруїти всю їжу на столі. Порожня посудина притягує енергетику бідності, отже, незабаром на столі продукти з'являтимуться дедалі рідше. Порожня пляшка може втягнути в себе щастя і удачу людини, яка сидить поруч.

Нагадаємо, спеціалісти наполягають на тому, що одразу після сну ліжко заправляти не можна. Головна причина, через яку не можна відразу заправляти ліжко, полягає в тому, що в меблів і ліжку містяться дрібні кліщі, які невидимі оку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!