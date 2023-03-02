8 березня 2023: найкращі картинки та привітання з Жіночим днем подрузі
Ми підготували для вас красиві привітання з 8 березня, щоб підняти настрій подругам у це весняне свято. У нашому матеріалі ви знайдете поздоровлення українською мовою з Міжнародним жіночим днем у віршах, прозі, та листівки для подруги. 8 березня – це гарний привід порадувати подруг та колег зі святом весни теплими словами, які точно подарують гарний настрій.
Читайте також: Які подарунки на свята актуальні під час війни
Привітання з 8 березня подрузі у віршах
З 8 березня вітаю,
Сил бажаю і краси.
Титул свій жіночий славний
З гордістю завжди неси.
Ніжність, мудрість і кохання
Не покинуть хай тебе,
Хай в відносинах, роботі
Неодмінно лиш везе.
***
Буде все хай так, як треба:
Дім, достаток і сім’я.
Гармонійності бажаю
В день такий чудовий я.
З Восьмим березня вітаю,
Щирих посмішок бажаю,
Тепла, гармонії в усьому,
Тривог не знати, болю й втоми.
Кохання й дружба, рідні люди
Нехай з тобою поруч будуть.
Життя сюрпризи хай дарує,
Щодня вітає і дивує!
***
Бажаю в жіноче свято,
Щоб було удачі багато,
Квітів великі букети,
Та подарунків пакети,
Класних парфумів, помад,
Щирих зізнань зорепад,
Щастя та сонячних мрій,
Кохання, добра та надій!
***
Зі святом весіннім
Найкращі вітання!
Здійсняться хай всі
Потаємні бажання!
Хай сонце освітить
Обличчя привітні.
Хай радісно буде
І в грудні, і в квітні!
***
Тебе я вітаю,
Подруга люба,
І в жіночий день бажаю,
Нехай просто пощастить!
Нехай краще трапиться,
Мрія здійсниться!
І все, що ти бажаєш,
Нехай скоріше прийде!
***
Моя подруга, ти одна
Пройшла зі мною вогонь і воду,
І ти щасливою стати повинна,
Не втративши свою свободу.
Нехай принц на білому на коні –
А немає коня – так на Феррарі,
Підкотить щиро до тебе,
І відвезе в золоті далі!
***
Тебе я вітаю,
Подруго люба,
І в жіночий день бажаю,
Нехай просто пощастить!
Нехай найкраще трапиться,
Мрії здійсняться!
І все, що ти бажаєш,
Нехай скоріше прийде!
Привітання подрузі з Жіночим днем своїми словами
У день 8 березня я поспішаю привітати тебе, моя подружко. Рідна, я не хочу бажати тобі прекрасного принца на білому коні – ми давно вже виросли і знаємо, що він існує лише в дитячих казках. Бажаю тобі зустріти на своєму шляху добру, надійну і, головне, вірну людину.
***
Моя дорога подруга! Ми з тобою і сварилися, і мирилися, але в підсумку наша міцна дружба перемогла всі негаразди. Сьогодні я хочу привітати тебе з 8 березня і побажати ніколи не сумувати, йти по життю сміливо. Нехай твоя душа цвіте, як весняні духмяні квіти! Нехай наша дружба міцніє з кожним днем.
***
Вітаю тебе з 8 Березня. В цей чудовий день хочу побажати тобі нескінченної любові, океан щастя, прекрасного настрою і беспохмельного ранку.
***
Прийми мої вітання в Міжнародний жіночий день. Я знаю, що для справжньої жінки як ти, найкращим подарунком є чоловіча увага. Нехай сьогодні твій телефон не замовкає, а в трубці звучать тільки теплі слова й компліменти.
***
Вітаю тебе з 8 березня! Бажаю, щоб кожен день приносити радість і тепло, друзі та рідні оточують тебе увагу і турботою, а чоловіки падають до ніг і захоплюються твоєю красою.
***
З 8 березня тебе, моя подруга! Нехай в цей день на землю прийде весна. Нехай вона порадує нас своїм ласкавим сонечком і на небі знову з'являться птахи. Нехай все живе, розквітає і радує нас. Хороша моя, я бажаю, щоб цей день приніс вам тільки радість та щастя. Хочу, щоб твоє життя нагадувало тобі маленький шматочок раю.
***
Дорога подруго! У цей жіноче свято, у свято весни, хочу побажати, щоб у душі у тебе завжди була весна, а навколо тебе все цвіло! Щоб чоловіки були біля твоїх ніг, дарували квіти кожен день, а не тільки сьогодні! Щоб у твоїй душі панувала гармонія і ніякі життєві негаразди не вибивали з колії! З 8 Березня, з нашим святом :)
***
Зі святом! Дарую тобі різноманіття садів і квітників. Тану від твого погляду і сохну на очах у всіх. Я завжди буду з тобою. Твоя весна.
***
Дорога подружко! Нехай це весняний свято принесе у твою хату гори радості, добра і любові, які ніколи не закінчаться і будуть дарувати тобі щастя кожен день!
Картинки привітання з 8 березня для подруги
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас кращі привітання з Днем Народження для друзів та найріднішої людини – матусі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!