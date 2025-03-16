80 000 грн штрафу: які три речі в авто можуть стати причиною великих проблем для українських водіїв

Багато українських водіїв помилково вважають, що штрафи накладаються лише за порушення правил дорожнього руху. Однак є речі, які можуть призвести до серйозних фінансових санкцій, навіть якщо вони не використовуються під час поїздки.

Експерти підкреслюють, що існують три предмети, перевезення яких може обернутися значними штрафами для водіїв, інформує Avtomob.

Перевезення великої кількості пального

Перевезення пального в автомобілі дозволене, проте є суворі обмеження. Якщо водій перевозить більше ніж 60 літрів бензину чи дизельного пального в каністрах, він може отримати штраф у розмірі 510 гривень. Це пов’язано з підвищеним ризиком займання та можливим порушенням вимог до зберігання небезпечних матеріалів.

Читайте також: Водіям на замітку: які два предмети обов'язково повинні бути в авто, щоб уникнути штрафу

Перевезення мисливських трофеїв без необхідних документів

Транспортування м’яса диких тварин без відповідних дозвільних документів може призвести до великих фінансових штрафів для водія. Наприклад, за незаконне транспортування м’яса лося без відповідних паперів штраф може досягти 80 тисяч гривень. Це пов’язано з нормами законодавства, які спрямовані на охорону природи та боротьбу з браконьєрством.

Перевезення деревини без дозвільних документів

Транспортування деревини без відповідних паперів є серйозним порушенням закону. В такому разі водій може бути оштрафований на суму 1 530 гривень, а у разі завдання значної шкоди навколишньому середовищу — штраф може сягнути 51 000 гривень. Це частина заходів проти незаконної вирубки лісів і нелегальної торгівлі деревиною.

Юристи радять водіям уважно перевіряти, що саме вони перевозять. Якщо йдеться про великі обсяги пального, мисливських трофеїв чи деревини, важливо мати всі необхідні документи і переконатися в їхній відповідності до законодавства. Ігнорування цих правил може призвести до значних фінансових витрат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про штрафи для водіїв за використання Дії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!