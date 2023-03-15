93-а бригада ЗСУ ефектно збила Су-24 окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський СУ-24. Ліквідація винищувача окупантів відбулася на Бахмутському напрямку.

Інформацію про збитий літак опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Інформацію також підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що винищувач упав у районі села Кліщіївка. Там зараз базуються кадрові військові російської армії, а також найманці ПВК "Вагнер".

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На відео видно, як підбитий літак падає і після зіткнення із землею спалахує. Пілот, який був за штурвалом винищувача, встиг катапультуватись.

Відео дня

Білий купол його парашута добре видно на відео. Однак пізніше стало зрозуміло, що стропи його парашута заплуталися у гілках дерев.

Нагадаємо, дещо раніше у мережі показали, як українські артилеристи відпрацювали по бліндажах окупантів під Бахмутом.

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