Адвокат сказав, що буде, якщо чоловік за кордоном не продовжить відстрочку

Чи повинні чоловіки з України за кордоном продовжувати відстрочку від мобілізації, повідомив адвокат Володимир Крекотень на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Правознавець зауважив, що у період воєнного стану в Україні деякі військовозобов'язані можуть виїжджати за кордон.

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З початку вторгнення росії режим воєнного стану та мобілізацію продовжують кожні 90 днів, і чоловіки з правом на відстрочку повинні оновлювати її в територіальному центрі комплектування.

Адвокат Володимир Крекотень пояснив, що військовозобов'язані, які виїхали за кордон і не продовжили відстрочку, не несуть за це відповідальності. Відстрочка є правом, а не обов'язком. ТЦК не зацікавлений у таких військовозобов'язаних, оскільки їх неможливо призвати на службу.

Необхідні документи для виїзду

Для виїзду за кордон чоловікам з відстрочкою потрібен військово-обліковий документ з VIN-кодом. Прикордонники також перевіряють оновлені дані в ТЦК.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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