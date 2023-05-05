Аеророзвідники з підрозділу VOG-17 влаштували окупантам помсту за обстріл Херсона (вибухове відео)

Українські захисники з підрозділу аеророзвідки "VOG-17" стежили за російськими інтервентами, що окупували лівобережжя Херсонської області. Після того, як бойовики та офіцерський склад російської армії зайшли у будівлю, її було підірвано.

Вибуховими кадрами наші бійці поділилися у соцмережах. Вони показали, як використали боєприпас, на якому було послання для росіян – "За Херсон".

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"Підрозділ аеророзвідки "VOG-17" виносить командно-спостережний пункт ворога на лівому березі Херсонщини", – йдеться в описі до відео ліквідації російських інтервентів.

Нагадаємо, у середу, 3 травня, російські терористи обстріляли Херсон. Унаслідок обстрілів загинула 21 людина, поранення отримали 48 херсонців. Ворог атакував будівельний гіпермаркет "Епіцентр", маркет "АТБ", залізничний переїзд, автозаправку, вокзал.

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