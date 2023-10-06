Американський вчений назвав три шкідливих для мозку продуктів
Для забезпечення здоров'я мозку важливо зменшити запалення та вплив токсинів, а також підтримувати нормальний кровообіг. Таку думку висловив американський вчений і спеціаліст з нейродегенеративних захворювань, Дейл Бредесен.
Існує багато факторів, які можуть призвести до проблем зі здоров'ям мозку, включаючи ті, які ми не можемо контролювати, такі як генетика та вік. Але також існують і такі, які сприяють підтримці мозку в хорошому стані, такі як фізична активність та збереження нормальної ваги.
Дієта з високим вмістом поживних речовин, багата антиоксидантами, корисними жирами та мікроелементами, може бути корисною для здоров'я мозку. Проте, деякі продукти можуть виявитися шкідливими.
Ось три найгірших продукти для здоров'я мозку:
Смажене курча
Споживання смаженої їжі пов'язане з підвищеним ризиком когнітивних проблем зі здоров'ям мозку.
Желейні цукерки
Вони майже не містять поживних речовин і можуть призвести до погіршення пам'яті та збільшеного ризику деменції.
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Молюски
Потрібно обережно вибирати морепродукти, оскільки споживання смаженої їжі та морепродуктів з великою кількістю ртуті може мати негативний вплив на мозок. Замість цього, рекомендується вживати рибу, таку як лосось, скумбрія, сардини та оселедець, які містять багато омега-3 жирних кислот і мають низький рівень ртуті, яка може бути шкідливою для мозку.
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