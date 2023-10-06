Американський вчений назвав три шкідливих для мозку продуктів

Для забезпечення здоров'я мозку важливо зменшити запалення та вплив токсинів, а також підтримувати нормальний кровообіг. Таку думку висловив американський вчений і спеціаліст з нейродегенеративних захворювань, Дейл Бредесен.

Існує багато факторів, які можуть призвести до проблем зі здоров'ям мозку, включаючи ті, які ми не можемо контролювати, такі як генетика та вік. Але також існують і такі, які сприяють підтримці мозку в хорошому стані, такі як фізична активність та збереження нормальної ваги.

Дієта з високим вмістом поживних речовин, багата антиоксидантами, корисними жирами та мікроелементами, може бути корисною для здоров'я мозку. Проте, деякі продукти можуть виявитися шкідливими.

Ось три найгірших продукти для здоров'я мозку:

Смажене курча

Споживання смаженої їжі пов'язане з підвищеним ризиком когнітивних проблем зі здоров'ям мозку.

Желейні цукерки

Вони майже не містять поживних речовин і можуть призвести до погіршення пам'яті та збільшеного ризику деменції.

Читайте також: Краще не їсти на ніч: Названо 5 продуктів, які заважатимуть вам якісно виспатись

Молюски

Потрібно обережно вибирати морепродукти, оскільки споживання смаженої їжі та морепродуктів з великою кількістю ртуті може мати негативний вплив на мозок. Замість цього, рекомендується вживати рибу, таку як лосось, скумбрія, сардини та оселедець, які містять багато омега-3 жирних кислот і мають низький рівень ртуті, яка може бути шкідливою для мозку.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти варто їсти для здорового волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!