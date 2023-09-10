Арехологи заявили, що знайшли загублену гробницю Антонія та Клеопатри

Єгипетські історики вважають, що вони близькі до розкриття давно втраченої гробниці Марка Антонія та Клеопатри. Археологи вважають, що вони визначили приховане місце склепу.

Саме там, на думку науковців, разом поховані лідери. Про це повідомляє Mirror.

Місце поховання було остаточно оцінено в регіоні Тапосіріс Магна, в 30 км (18 милях) від Александрії. За словами єгипетського археолога Захі Хавасса, вони поховані в одній гробниці.

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"Ми так близько, щоб визначити точне місце розташування гробниці; ми на правильному шляху. Ми знаємо, де саме нам потрібно копати", – додав дослідник.

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Зазначається, що Клеопатра VII Філопатор була останньою діючою правителькою королівства Птолемеїв у Єгипті. Згідно з поширеною думкою, вона та Марк Антоній покінчили життя самогубством у серпні 30 року до нашої ери, коли їй було 39 років, дозволивши жереху вкусити їх.

Але деякі стверджують, що її вбили, і кажуть, що виявлення її тіла допоможе надати докази на підтвердження цього. Марк Антоній був римським політиком і полководцем. Йому були призначені східні провінції Риму, включаючи клієнтське королівство Єгипет, яким тоді правила Клеопатра.

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