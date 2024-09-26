Оренда житла у Києві б'є рекорди: скільки грошей тепер потрібно викласти українцям
Протягом останніх шести місяців орендна плата за квартири в Києві значно зросла. Збільшення склало близько 7 600 грн – від середніх 15 910 грн до 23 500 грн, що відповідає зростанню на 47,71% (це стосується вартості всього житла на ринку, без урахування кількості кімнат).
Про це повідомляє M2bomber. За його даними, за останній місяць оренда в столиці подорожчала незначно – приблизно на 200 грн, що становить 0,83%.
За рік зростання орендної плати перевищило 6 000 грн, що становить 34,76%.
Ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Києві
За статистикою аналітиків, найбільш поширена вартість оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 15 200 грн, що складає 16,4% всіх пропозицій. Інші часто зустрічаються ціни:
- 20 000 грн – 10,4%;
- 12 800 грн – 7,5%.
Ціни на оренду 2-кімнатних квартир
Найпоширеніша вартість оренди 2-кімнатних квартир у столиці становить 20 400 грн, що представлено в 11,6% оголошень. Також популярні варіанти:
- 18 000 грн – 9,3%;
- 28 800 грн – 9,3%.
Ціни на оренду 3-кімнатних квартир
Найпоширеніша ціна для оренди 3-кімнатних квартир у Києві становить 46 000 грн, що складає 8% від загальної кількості оголошень.
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Де оренда квартир найдоступніша
За аналітичними даними, оренда квартир у різних районах Києва варіюється від 12 500 до 29 466 грн. Різниця між найдорожчим та найдешевшим варіантами складає 16 966 грн, що практично відповідає вартості оренди квартири в одному з більш дорогих районів.
Найнижчі ціни на житло зафіксовані в таких районах:
- Деснянський – 12 500 грн;
- Святошинський – 14 000 грн;
- Оболонський – 17 000 грн;
- Дарницький – 18 000 грн.
Де оренда найдорожча
Найвища вартість оренди в Києві спостерігається у Печерському районі, де середня ціна складає 29 466 грн. Окрім цього, високі ціни зафіксовані в таких районах:
- Подільський – 28 000 грн;
- Дніпровський – 27 971 грн;
- Шевченківський – 27 500 грн;
- Голосіївський – 26 966 грн;
- Солом'янський – 23 000 грн.
Раніше ми розповідали, що в Україні суттєво зміняться ціни на квартири до кінця року.
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