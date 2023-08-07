Археологи виявили величезний меч та бронзове дзеркало у японському похованні 4 століття

Археологи знайшли бронзове дзеркало незвичайної форми та великий залізний меч у кофуні Томіомаруяма, стародавньому могильному кургані в Японії. Курган був збудований у другій половині IV століття, і розкопки розпочалися у 2018 році.

За даними газети The Asahi Shimbun, дзеркало і меч були знайдені в глині, що покривала дерев'яну труну завдовжки 5 метрів, яка, в свою чергу, була знайдена у попередньому похованні.

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Експерти вважають цю знахідку безпрецедентною. Дзеркало має форму щита та складні візерунки на зворотному боці, а меч, довжина якого становить близько 2,37 метра, має вигнуте лезо.

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На думку вчених, меч був церемоніальним предметом, а не зброєю. Археологи сподіваються, що вивчення вмісту труни розкриє цікаві деталі про поховану особу. Період Кофун був характерний для поширення культури курганів і появи однойменної держави в районі Ямато (сучасна префектура Нара) від III до VII століття.

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